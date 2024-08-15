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Дрон уразив полігон рашистів в окупованому Маріупольському районі

рф,маріуполь

У тимчасово окупованому Маріупольському районі було уражено полігон загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міськрада із посиланням на Спротив Приазов’я

"По полігону росіян у Бабах-Тарами Маріупольського району було завдано удару БПЛА. Партизани зі слів місцевих жителів повідомляють, що в одну з лікарень Маріуполя привезли 15 поранених окупантів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Вибухи пролунали в окупованому Маріуполі

Автор: 

Маріуполь (3225)


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15.08.2024 13:38 Відповісти
 
 