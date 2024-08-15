Дрон уразив полігон рашистів в окупованому Маріупольському районі
У тимчасово окупованому Маріупольському районі було уражено полігон загарбників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міськрада із посиланням на Спротив Приазов’я
"По полігону росіян у Бабах-Тарами Маріупольського району було завдано удару БПЛА. Партизани зі слів місцевих жителів повідомляють, що в одну з лікарень Маріуполя привезли 15 поранених окупантів", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Trevo Trow
показати весь коментар15.08.2024 13:38 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль