Вибухи пролунали в окупованому Маріуполі
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Два вибухи в Центральному районі в напряму на Нікольске. Попередньо щонайменш один - робота ворожої ППО.
Деталі з’ясовуємо!" - йдеться в повідомленні.
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Владтмир Пометун
показати весь коментар13.08.2024 12:04 Відповісти Мені подобається 1
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vuiko dobrui
показати весь коментар13.08.2024 12:06 Відповісти Мені подобається 2
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