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Вибухи пролунали в окупованому Маріуполі

Вибухи пролунали в Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Два вибухи в Центральному районі в напряму на Нікольске. Попередньо щонайменш один - робота ворожої ППО.
Деталі з’ясовуємо!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: Рашисти перекидають техніку через окупований Маріуполь, накриваючи її тентом, - Андрющенко. ФОТО

Автор: 

вибух (4439) Маріуполь (3225)


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...гарна новина.
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13.08.2024 12:04 Відповісти
супер !!!
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13.08.2024 12:06 Відповісти
 
 