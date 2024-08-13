Вибухи пролунали в окупованому Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Два вибухи в Центральному районі в напряму на Нікольске. Попередньо щонайменш один - робота ворожої ППО.

Деталі з’ясовуємо!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: Рашисти перекидають техніку через окупований Маріуполь, накриваючи її тентом, - Андрющенко. ФОТО