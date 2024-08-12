УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10407 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
6 417 3

Рашисти перекидають техніку через окупований Маріуполь, накриваючи її тентом, - Андрющенко. ФОТО

Російські загарбники перевозять військові вантажі, зокрема техніку, через окупований Маріуполь.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вантажівки рухались колоною з Новоазовського напряму в бік Запорізької області. Що в кузовах "фур" встановити не вдалось, проте на тягачах під білими тентами - військова гусенична техніка. Новенька по стану фарби. Це - через декілька годин після фіксації колон військових вантажівок в бік Нікольського", - розповів він.

Наразі місце призначення та маршрут встановлюють.

"Проте сам факт активного використання цивільного маскування під час денних переміщень вказує на підвищену обережність ворога саме в формуванні резервів по напряму Розівка / Пологи", - додав Андрющенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили залізницю з Ростова-на-Дону до Маріуполя, - Андрющенко

Росіяни перекидають техніку через Маріуполь, накриваючи її тентами
Росіяни перекидають техніку через Маріуполь, накриваючи її тентами

Автор: 

Маріуполь (3230) окупація (6687) Андрющенко Петро (694)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це тіпа "гуманітарний конвой" як в 2014-му?
показати весь коментар
12.08.2024 09:31 Відповісти
згідно репортажів і особливо фоток андрющенко, в маріуполі, все пречудово.
все таке світле. дома красиві, не розбоблені. трамвайчик. парканчик стоїть. фонарі. всюди прибрано, охайно.
показати весь коментар
12.08.2024 09:32 Відповісти
Хаймарсу до лампочки .
показати весь коментар
12.08.2024 09:38 Відповісти
 
 