Рашисти перекидають техніку через окупований Маріуполь, накриваючи її тентом, - Андрющенко. ФОТО

Російські загарбники перевозять військові вантажі, зокрема техніку, через окупований Маріуполь.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вантажівки рухались колоною з Новоазовського напряму в бік Запорізької області. Що в кузовах "фур" встановити не вдалось, проте на тягачах під білими тентами - військова гусенична техніка. Новенька по стану фарби. Це - через декілька годин після фіксації колон військових вантажівок в бік Нікольського", - розповів він.

Наразі місце призначення та маршрут встановлюють.

"Проте сам факт активного використання цивільного маскування під час денних переміщень вказує на підвищену обережність ворога саме в формуванні резервів по напряму Розівка / Пологи", - додав Андрющенко.

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