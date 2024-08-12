Рашисты перебрасывают технику через оккупированный Мариуполь, накрывая ее тентом, - Андрющенко. ФОТО

Российские захватчики перевозят военные грузы, в частности технику, через оккупированный Мариуполь.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Грузовики двигались колонной из Новоазовского направления в сторону Запорожской области. Что в кузовах "фур" установить не удалось, однако на тягачах под белыми тентами - военная гусеничная техника. Новенькая по состоянию краски. Это - через несколько часов после фиксации колонн военных грузовиков в сторону Никольского", - рассказал он.

Сейчас место назначения и маршрут устанавливают.

"Однако сам факт активного использования гражданской маскировки во время дневных перемещений указывает на повышенную осторожность врага именно в формировании резервов по направлению Розовка / Пологи", - добавил Андрющенко.

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