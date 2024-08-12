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Новости Фото Война
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Рашисты перебрасывают технику через оккупированный Мариуполь, накрывая ее тентом, - Андрющенко. ФОТО

Российские захватчики перевозят военные грузы, в частности технику, через оккупированный Мариуполь.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Грузовики двигались колонной из Новоазовского направления в сторону Запорожской области. Что в кузовах "фур" установить не удалось, однако на тягачах под белыми тентами - военная гусеничная техника. Новенькая по состоянию краски. Это - через несколько часов после фиксации колонн военных грузовиков в сторону Никольского", - рассказал он.

Сейчас место назначения и маршрут устанавливают.

"Однако сам факт активного использования гражданской маскировки во время дневных перемещений указывает на повышенную осторожность врага именно в формировании резервов по направлению Розовка / Пологи", - добавил Андрющенко.

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Росіяни перекидають техніку через Маріуполь, накриваючи її тентами
Росіяни перекидають техніку через Маріуполь, накриваючи її тентами

Автор: 

Мариуполь (5712) оккупация (10137) Андрющенко Петр (581)


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Це тіпа "гуманітарний конвой" як в 2014-му?
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12.08.2024 09:31 Ответить
згідно репортажів і особливо фоток андрющенко, в маріуполі, все пречудово.
все таке світле. дома красиві, не розбоблені. трамвайчик. парканчик стоїть. фонарі. всюди прибрано, охайно.
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12.08.2024 09:32 Ответить
Хаймарсу до лампочки .
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12.08.2024 09:38 Ответить
 
 