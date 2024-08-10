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Россияне не могут полноценно запустить фейковые госструктуры в оккупации: не хватает коллаборантов, - Центр нацсопротивления

Російські окупанти

На временно оккупированных территориях россияне до сих пор не могут полноценно запустить в работу ряд своих фейковых структур. Причиной является дефицит коллаборационистов.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Из-за оккупации большинство населения покинуло ВОТ, а большая часть отказывается от сотрудничества с врагом. В результате россияне берут на службе низкопрофессиональных специалистов, которым раздают высшие должности в обмен на лояльность.

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Однако и даже в таком случае необходимого количества работников нет. Так, оккупанты пока не могут сформировать региональные отделы антимонопольных комитетов, которые сейчас состоят из завезенных из РФ гастролеров.

Чтобы набрать людей россияне даже уменьшили требования к кандидатам. В частности для работы теперь не нужен опыт и не обязательно высшее образование. Однако набрать необходимое количество работников не удается.

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Центр национального сопротивления призывает и в дальнейшем саботировать российские инициативы и не сотрудничать с врагом. Сообщить о предателях можно по ссылке", - говорится в сообщении.

Автор: 

оккупация (10120) коллаборационизм (870) Центр национального сопротивления (561)


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Брехня. От чого чого, а цього лайна з запасом на років десять вперед.
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10.08.2024 21:48 Ответить
не вистачає колаборантів

Брехня. У вас під Курдськом їх зараз повнісінько.
Хоч і проукраїнських, хоч і рівня "Гітлер капут!"
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10.08.2024 21:58 Ответить
А навіщо колаборанти, якщо можна навезти своїх з боліт?
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10.08.2024 23:41 Ответить
 
 