Россияне не могут полноценно запустить фейковые госструктуры в оккупации: не хватает коллаборантов, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях россияне до сих пор не могут полноценно запустить в работу ряд своих фейковых структур. Причиной является дефицит коллаборационистов.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Из-за оккупации большинство населения покинуло ВОТ, а большая часть отказывается от сотрудничества с врагом. В результате россияне берут на службе низкопрофессиональных специалистов, которым раздают высшие должности в обмен на лояльность.

Также читайте: С 1 сентября на оккупированных территориях Херсонщины россияне вводят новые ограничения для местного населения, - Центр нацсопротивления

Однако и даже в таком случае необходимого количества работников нет. Так, оккупанты пока не могут сформировать региональные отделы антимонопольных комитетов, которые сейчас состоят из завезенных из РФ гастролеров.

Чтобы набрать людей россияне даже уменьшили требования к кандидатам. В частности для работы теперь не нужен опыт и не обязательно высшее образование. Однако набрать необходимое количество работников не удается.

Также читайте: Рашисты "национализируют" квартиры и дома на оккупированной Луганщине, владельцы которых не успели вовремя оплатить счета

Центр национального сопротивления призывает и в дальнейшем саботировать российские инициативы и не сотрудничать с врагом. Сообщить о предателях можно по ссылке", - говорится в сообщении.