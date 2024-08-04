Росіяни запустили залізницю з Ростова-на-Дону до Маріуполя, - Андрющенко
Росіяни запустили добудовану залізницю з російського Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Маріуполя через Гранітне/Маловодне.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, це стало відомо за результатом моніторингу та фіксації руху вздовж ключових станцій із середи (станції Асланове, Кальчик, Сартана).
"Все це, а також певні деталі, які не маю права розкривати через питання безпеки джерел та інсайдерів, вказують на єдиний факт. Мовчки та потайки без анонсів та червоних стрічок залізницю запущено. Це може кардинально змінити ситуацію на фронті через покращення логістики росіян. І не кажіть про "альтернативу Кримському мосту". Це - хибне. Це самостійна автономна гілка, яка на зараз має більше пропускну здатність та потужність за міст", - зазначив Андрющенко.
Будь ласка, зачекайте...
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але щось же робити треба,
бо ці кацапняві щюпалься розповзаються...
виконано
спасибо, ЗЄля !!!
просто словами ніяк?
🤣
Насип щебню та рейки відновлюються протягом доби.
Витрачати на купу щебня дорогущі ракети - це марнотратство.
Друге діло - товарняк з танками чи залізнична розв'язка зі складами.
кацапи, доречі, по Українській залізниці теж не стріляють - по тій же причині - тобі до відома.
дорогита мостимогили та хрести
Другими словами це - пізда! І Цензор може перестаните блокувати мої матюки!? По перше нормальними словами не передати цієї ***** і по друге : у нас, що цензура!?
Агов, людоньки!! Хто зазарає у тєлєк , що там новенького зараз?
Зелене 💩 тече по вухах лох'торату?
Зрозуміло що десяток ф-16 не зроблять перемоги
Але каплю страху додадуть
2. Коли приїдуть рятувальні і ремонтні кацапські бригади, атакувати їх ракетами/безпілотниками.
3. Зробити цей пікнік перманентним.
То ж Україна, хоча і ТОТ! Бити всим, що є, ніхто не заважав!
це лише говорить про те що закріплюються вони на захоплених територіях суттєво
тут трохи витягнув, там трохи підірвав - постоянство в цьому ділі відіграє дуже потужну рояль!
що перша кацапська задачя була - прорубати по суходолу з ростова на Крим паровози... - в мене кішка за це мявкала.
і вони це зробили.
а то він такий дурний, такий дурний... от мудрий нарід - розумний - не дає себе в лохах тримати
це остаточний триндець і вирок...
- куди повземо, брате?
- за ним.
- а він знає куди повзе?
- а пес його знає, що він знає..
- тоді повземо!
зайшов до сусідки по сіль - а там як мінімум два президенти!
(правда іншим разом він мені розповідав як йому інопланетяни дали потаєнні знання... це вже точно правда - бо в подробицях і місце передачі, і як вони виглядають... )
я сьогодні була чемна - можна мені мороженку?
ми з Санею переглянулися - два президенти...
і мовчки пішли покурити...
Вооруженные силы Украины уничтожили железнодорожный мост, построенный оккупантами вблизи Мариуполя через реку Кальмиус, который должен был стать частью сухопутного железнодорожного маршрута из России в Крым.
Об этом https://t.me/andriyshTime/16772 сообщил советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Андрющенко напомнил, что мост являлся частью российской железной дороги, которая должна была соединить Мариуполь и Джанкой с Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Речь шла о "врезке" в Донецкую ветку Мариуполь - Асланово - Кальчик - Волноваха.
"Теперь вопрос запуска прямой железной дороги из России закрыт надолго", - отметил Андрющенко.
4.08.2024г
Прошло 7 месяцев и запустили...... где Богданы, где Нептуны , 65 км до моста ,это если еще стрелять за 15 км от Угледара с нашей стороны, а так 55 км..... а так читаем рассияне повредили железную дорогу на Полтавщине: поезда задерживаются
Джерело:
радник мера Маріуполя Петро Андрющенко дав підсрачника найзеличнішому .ідору дЄрьмака?
і що? хіба не ясно, що вона охороняється нашою опою? зєля зі своїми "плум'яними" відосиками чудово вдає парійота і є ідеальною ширмою для дєрмака - кремлівського виконавця.
хіба не очевидно антиукраїнські дії зрадницької опи?
А обвинят в этом Украину. И поднимут истерику. И это будет повод для новых ракетных атак...