Росіяни запустили залізницю з Ростова-на-Дону до Маріуполя, - Андрющенко

Росіяни запустили добудовану залізницю з російського Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Маріуполя через Гранітне/Маловодне.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це стало відомо за результатом моніторингу та фіксації руху вздовж ключових станцій із середи (станції Асланове, Кальчик, Сартана).

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"Все це, а також певні деталі, які не маю права розкривати через питання безпеки джерел та інсайдерів, вказують на єдиний факт. Мовчки та потайки без анонсів та червоних стрічок залізницю запущено. Це може кардинально змінити ситуацію на фронті через покращення логістики росіян. І не кажіть про "альтернативу Кримському мосту". Це - хибне. Це самостійна автономна гілка, яка на зараз має більше пропускну здатність та потужність за міст", - зазначив Андрющенко.