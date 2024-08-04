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Новини
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Росіяни запустили залізницю з Ростова-на-Дону до Маріуполя, - Андрющенко

Росіяни запустили добудовану залізницю з російського Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Маріуполя через Гранітне/Маловодне.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це стало відомо за результатом моніторингу та фіксації руху вздовж ключових станцій із середи (станції Асланове, Кальчик, Сартана).

Окупанти запустили залізницю з Ростова до Маріуполя

Також читайте: Нова залізниця окупантів біля Маріуполя перебуватиме у зоні ураження Сил оборони, - Плетенчук

"Все це, а також певні деталі, які не маю права розкривати через питання безпеки джерел та інсайдерів, вказують на єдиний факт. Мовчки та потайки без анонсів та червоних стрічок залізницю запущено. Це може кардинально змінити ситуацію на фронті через покращення логістики росіян. І не кажіть про "альтернативу Кримському мосту". Це - хибне. Це самостійна автономна гілка, яка на зараз має більше пропускну здатність та потужність за міст", - зазначив Андрющенко.

Автор: 

залізниця (1500) Маріуполь (3222) Андрющенко Петро (692)


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Топ коментарі
+35
Наші і Ваші атакамси в асфльті. Ми збільшили замовлення брехливих репортажів на марафон за державні гроші і на телеканали "Рада" та Фрідом, бо це найпотужніша зброя Боневтіка наріду 73%.
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04.08.2024 13:37
+21
ні я розумію шо вразити залізницю це як в тапки плювати,
але щось же робити треба,
бо ці кацапняві щюпалься розповзаються...
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04.08.2024 13:33
+18
Зеля охороняє кримський міст тепер і цю жд буде охороняти. Зрадник.
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04.08.2024 13:56
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ні я розумію шо вразити залізницю це як в тапки плювати,
але щось же робити треба,
бо ці кацапняві щюпалься розповзаються...
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04.08.2024 13:33 Відповісти
Там є мости,на кшталт Чонгара!!Ця залізниця є аортою живлення південого угруповання окупантів !! Це аорта живлення Крима!!))
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04.08.2024 13:50 Відповісти
Зеля охороняє кримський міст тепер і цю жд буде охороняти. Зрадник.
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04.08.2024 13:56 Відповісти
"Сухопутный мост в Крым" - одна із цілей агресії буйла

виконано
спасибо, ЗЄля !!!
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04.08.2024 14:10 Відповісти
є купа місць, де можна було не давати будувати мости через яри та річки на теріторії України до Маріуполя. Але комусь було насрати на це будівництво або була домовленість. Я схиляюся про наявність домовленості ОПи і кремля..
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04.08.2024 14:19 Відповісти
шановний, ви отак болдом намагаєтеся свою думку довести?
просто словами ніяк?
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04.08.2024 14:26 Відповісти
починаючим тролям фсб видає клаву без капслоку
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04.08.2024 16:50 Відповісти
тільки з кацапмнявим болдом..
🤣
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04.08.2024 17:01 Відповісти
Залізниця це просто насип щебню з двома металевими рейками.
Насип щебню та рейки відновлюються протягом доби.
Витрачати на купу щебня дорогущі ракети - це марнотратство.
Друге діло - товарняк з танками чи залізнична розв'язка зі складами.
кацапи, доречі, по Українській залізниці теж не стріляють - по тій же причині - тобі до відома.
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04.08.2024 17:02 Відповісти
Де наші атакамси?
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04.08.2024 13:33 Відповісти
Наші і Ваші атакамси в асфльті. Ми збільшили замовлення брехливих репортажів на марафон за державні гроші і на телеканали "Рада" та Фрідом, бо це найпотужніша зброя Боневтіка наріду 73%.
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04.08.2024 13:37 Відповісти
А де наші бойові офіцери? Порозганяли. Дєрьмак працює.
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04.08.2024 13:49 Відповісти
Зелений ляльковий балаган втілює в життя кремлівський сценарій "Оманський договірняк" !!))
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04.08.2024 13:52 Відповісти
Велике крадівництво: дороги та мости могили та хрести

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04.08.2024 14:05 Відповісти
це все шо треба знати за хороших узьких
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04.08.2024 21:09 Відповісти
будь ти бабченком, буть шлейперманом..
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04.08.2024 21:16 Відповісти
Ну дермак з 🤡 зеленським дуже були мовчки ...шоб русня встигла добудувати залізницю ...
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04.08.2024 13:34 Відповісти
Чекали поки добудують, а тепер будуть 3 роки піаритись як на кримському мосту
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04.08.2024 13:39 Відповісти


Другими словами це - пізда! І Цензор може перестаните блокувати мої матюки!? По перше нормальними словами не передати цієї ***** і по друге : у нас, що цензура!?

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04.08.2024 13:37 Відповісти
Бутусов не контролює власну редакцію. А там "ватнікі" затесалися вже давно. Дно
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04.08.2024 13:52 Відповісти
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04.08.2024 14:10 Відповісти
А Марахвон бздить про чергову "фортецюбахмут"?? Чи що він зараз каже..
Агов, людоньки!! Хто зазарає у тєлєк , що там новенького зараз?
Зелене 💩 тече по вухах лох'торату?
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04.08.2024 13:38 Відповісти
Треба бити - Буданов сказав шо по залізниці бити неефективно - бо за 3 дні відновлять
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04.08.2024 13:38 Відповісти
Це тепер буде залізобетонна відмазка, мовляв "сісястий міст" вже неактуальний, його можна залишити цілим.
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04.08.2024 13:49 Відповісти
По пустой дороге естественно нет смысла бить. А если кассетником по составу с БК, то там и за месяц не восстановят
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04.08.2024 13:56 Відповісти
Там є мости,а міст це не тиждень,а місяць що найшвидше !!))
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04.08.2024 14:21 Відповісти
Якщо не дооцінюєш противника одержиш на.. оріхи..
Зрозуміло що десяток ф-16 не зроблять перемоги
Але каплю страху додадуть
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04.08.2024 13:41 Відповісти
шановний пан "кофе в Ялті" чекаємо на ваш виступ!
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04.08.2024 13:42 Відповісти
Ти про квартал ? Немає ніякого сенсу це слухати. Пацани повірили в ілюзію що Україна самотужки може знищити московвю, ось зараз почнеться полоса жорсткого протверезіння для дурників
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04.08.2024 13:48 Відповісти
йой, як складно у когось із логічним мисленням??? Ось ця падружка гогілашвілі із посмішкою будалізи та зежабою:
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04.08.2024 14:29 Відповісти
дуже суперечлива робота, як на мене. Я б сказав, вона його висміяла
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05.08.2024 02:58 Відповісти
прикро, що Гогілашвілю та секретутку зебіла не домалювала на дні акваріума.
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05.08.2024 10:41 Відповісти
1.Треба пустити потяг під укіс у зоні досяжности наших засобів і агентури.
2. Коли приїдуть рятувальні і ремонтні кацапські бригади, атакувати їх ракетами/безпілотниками.
3. Зробити цей пікнік перманентним.
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04.08.2024 13:44 Відповісти
Питання: чому не зробили той пікнік перманентним ще під час будівництва? Щоб будувати пуло непереливки?

То ж Україна, хоча і ТОТ! Бити всим, що є, ніхто не заважав!
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04.08.2024 13:51 Відповісти
Дурне питання. Боєзапас не гумовий. Оптимальний час нанесення удару, коли вартість збитків для ворога найвища.
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04.08.2024 13:55 Відповісти
Пропозиція конструктивна (на відміну від решти коментів). Але… За майже 3 роки війни, я таких випадків не пригадую. Тому навряд чи.
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04.08.2024 14:40 Відповісти
Безумовно це погано, але думаю що підвіз і логістика у підарів працювала і до того дуже сильно.

це лише говорить про те що закріплюються вони на захоплених територіях суттєво
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04.08.2024 13:46 Відповісти
Москалі запустили залізницю, а в Україні фортифікацій побудувати не можуть. Не то що я кажу здаватися, але це свідчить про абсолютну імпртентність влади. Діти! Причому дурні і невиховані !
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04.08.2024 13:46 Відповісти
Зелений ляльковий балаган втілює в життя кремлівський сценарій-"Оманський договірняк" !!))
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04.08.2024 14:24 Відповісти
Чого чекаємо? Великого потяга з БК та пальним?!
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04.08.2024 13:47 Відповісти
І?? Де польоти по цій залізниці? Договорняки? Дєрьмак руліт?
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04.08.2024 13:47 Відповісти
крім кошмарити кожен день ту двополосну залізяку, я і виходу не бачю...
тут трохи витягнув, там трохи підірвав - постоянство в цьому ділі відіграє дуже потужну рояль!
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04.08.2024 13:49 Відповісти
Очевидно, що здача Маріуполя була вирішена заздалегідь, тому і протидія його відновленню відсутня. Хоча це українська територія і можна "бамбить" всіма засобами, цього не робиться. Порт, залізниця і т.д. - повна інтеграція.
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04.08.2024 13:55 Відповісти
тому і все було розміноване і азовці були здані в полон найвеличнішим зеленим наказом - звісно з хрипучими обіцянками
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04.08.2024 13:59 Відповісти
їбальник би йому набити...
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04.08.2024 20:25 Відповісти
вони все і завжди за себе.... - срать вони хотіли на Україну
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04.08.2024 21:19 Відповісти
Вот поэтому орки и перли на Авдеевку что бы железку обезопасить.
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04.08.2024 13:58 Відповісти
Поки знищать міст вони залізниць напрокладають, нащо вже той міст
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04.08.2024 13:58 Відповісти
зєлєнське-підермачне ставить "лайк"?.. пА-омансько-зеленські..?
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04.08.2024 13:59 Відповісти
Єто "ответ" бениной Нарко Криси с фсбєшником Елдаком за Охматдет....
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04.08.2024 14:04 Відповісти
тільки великий шашличник не розумів,
що перша кацапська задачя була - прорубати по суходолу з ростова на Крим паровози... - в мене кішка за це мявкала.
і вони це зробили.
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04.08.2024 14:06 Відповісти
"тільки великий шашличник не розумів,"
а то він такий дурний, такий дурний... от мудрий нарід - розумний - не дає себе в лохах тримати
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04.08.2024 14:13 Відповісти
ну всі ж президенти? - коллективний розум,
це остаточний триндець і вирок...
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04.08.2024 14:16 Відповісти
це як у муравйов:
- куди повземо, брате?
- за ним.
- а він знає куди повзе?
- а пес його знає, що він знає..
- тоді повземо!
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04.08.2024 14:44 Відповісти
коли всі президенти - назуя вибирати найпрезідтнішого?
зайшов до сусідки по сіль - а там як мінімум два президенти!
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04.08.2024 14:22 Відповісти
прикол у тому що один мій знайомий після того як зе-гнида десь пзднув про усі президенти, на повному серйозі мені гнав що тепер всі президенти і якщо якийсь президент захоче ще підняти свою кваліфікацію, то він може піти довчитись в інститут президентів.

(правда іншим разом він мені розповідав як йому інопланетяни дали потаєнні знання... це вже точно правда - бо в подробицях і місце передачі, і як вони виглядають... )
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04.08.2024 14:34 Відповісти
а тут і Олечка-президентша запіщяла
я сьогодні була чемна - можна мені мороженку?
ми з Санею переглянулися - два президенти...
і мовчки пішли покурити...
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04.08.2024 14:34 Відповісти
Отепер можете і Кримський міст знищувати для піара Буданги і Лідора. Кацапи вже собі сухопутний коридор облаштували. Вангую, що скоро міст і бомбануть.
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04.08.2024 14:15 Відповісти
Понедельник, 8 января 2024г.

Вооруженные силы Украины уничтожили железнодорожный мост, построенный оккупантами вблизи Мариуполя через реку Кальмиус, который должен был стать частью сухопутного железнодорожного маршрута из России в Крым.

Об этом https://t.me/andriyshTime/16772 сообщил советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Андрющенко напомнил, что мост являлся частью российской железной дороги, которая должна была соединить Мариуполь и Джанкой с Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Речь шла о "врезке" в Донецкую ветку Мариуполь - Асланово - Кальчик - Волноваха.

"Теперь вопрос запуска прямой железной дороги из России закрыт надолго", - отметил Андрющенко.

4.08.2024г

Прошло 7 месяцев и запустили...... где Богданы, где Нептуны , 65 км до моста ,это если еще стрелять за 15 км от Угледара с нашей стороны, а так 55 км..... а так читаем рассияне повредили железную дорогу на Полтавщине: поезда задерживаются
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04.08.2024 14:18 Відповісти
і чого чекаємо? на що сподіваємось? одного нептуна по рухомому складу буде достатньо
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04.08.2024 14:19 Відповісти
буданов каже "нє правєрєно, паєтому ніззяяя"
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04.08.2024 16:16 Відповісти
Мовчки та потайки без анонсів та червоних стрічок залізницю запущено.
Джерело:

радник мера Маріуполя Петро Андрющенко дав підсрачника найзеличнішому .ідору дЄрьмака?
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04.08.2024 14:24 Відповісти
А срані зільоні развєдчіки запускають саміти миру?
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04.08.2024 14:32 Відповісти
Все це не проста. Серйозні втрати в автотраспорті змусили будувати залізницю. Взимку 1942 року Сталін вирішив деблокувати Ленінград з півдня. Була створена 2 ударна. Після прориву стало питання логістики, вирішили збудувати вузькоколійку і в самому вузькому місці. В квітні 1942 року німці почали оточення саме з перерізання цієї дороги. Атакували понад місяць,з'єднались і армія почала розпадатись. В роки 2 війни і німці і американці встановили, що залізниця є найбільш трудомісткою схемою оперативної логістики через перевалку і підвищену небезпеку через лінійність. Так що гнів Андрющенка про неприйняття мір є передчасним.
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04.08.2024 14:39 Відповісти
Отже,слова "тимчасовано окупований " можна прибрати,бо вже й залізницю пустили,а під час її будівництва нічого не можна було зробити?Чи там "наші люди" будували ?(((Про якийсь там міст буданов розповідає,а залізницю під носом не бачить((Отже,вже стає зрозуміло про мирний план "прєкратіть аґонь,...."(((
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04.08.2024 14:49 Відповісти
Все как и в 2015 году. Пока рашисты не провели енергетический кабель, украинская продажная власть под угрозой расправы запрещала прерывать поставку електроенергии в окупированный крым. Так и сейчас, крымчкий мост взорвут только тогда когда рашисты ж/д по сухопутному коридору в крым запустят.
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04.08.2024 15:00 Відповісти
Я вже сумніваюсь що хочуть той міст підірвати(Зрештою,мірний план вже можуть бути не кордони 1991 року,а кордон на 24 лютого з усіма "придбаними " ісконнарускімі зємлямі(
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04.08.2024 15:13 Відповісти
я взагалі сумніваюсь, що влада хоче захистити незалежність України та взагалі нашу державність
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04.08.2024 16:13 Відповісти
Я так понимаю что уже есть какие то подковерные договорняки с окупантами запрещающие бить по ж/д и вокзалам а так же по общежитиям русофашистских строителей на окупированных территориях?
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04.08.2024 14:55 Відповісти
Начеб то такого військово командування, їб....то-російського раніше у ЗСУ не було. Ховались, та чекали свого часу. Прийшов час. Час 73.
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04.08.2024 15:24 Відповісти
новина від позавчора! навіть від минулого року - вже тоді було відомо про цю жд, що вона будується.
і що? хіба не ясно, що вона охороняється нашою опою? зєля зі своїми "плум'яними" відосиками чудово вдає парійота і є ідеальною ширмою для дєрмака - кремлівського виконавця.
хіба не очевидно антиукраїнські дії зрадницької опи?
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04.08.2024 16:11 Відповісти
і z чого ж вас курносів, якутоглазів так і пре на Київ?
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04.08.2024 17:16 Відповісти
Враг чётко делает своё дело и делит Украину, а что же Украина? До сих пор терпит клоуна и его банду. Разве так можно? Поднимайтесь!
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04.08.2024 17:50 Відповісти
Это очень плохая новость. Теперь рашисты могут сами взорвать свой керченский мост, он им теперь не особо и нужен.
А обвинят в этом Украину. И поднимут истерику. И это будет повод для новых ракетных атак...
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04.08.2024 19:29 Відповісти
Це дуже ******.
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04.08.2024 20:36 Відповісти
 
 