Дрон поразил полигон рашистов в оккупированном Мариупольском районе

Во временно оккупированном Мариупольском районе был поражен полигон захватчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил горсовет со ссылкой на Сопротивление Приазовья

"По полигону россиян в Бабах-Тарами Мариупольского района был нанесен удар БПЛА. Партизаны со слов местных жителей сообщают, что в одну из больниц Мариуполя привезли 15 раненых оккупантов", - говорится в сообщении.

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