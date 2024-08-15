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Дрон поразил полигон рашистов в оккупированном Мариупольском районе

рф,маріуполь

Во временно оккупированном Мариупольском районе был поражен полигон захватчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил горсовет со ссылкой на Сопротивление Приазовья

"По полигону россиян в Бабах-Тарами Мариупольского района был нанесен удар БПЛА. Партизаны со слов местных жителей сообщают, что в одну из больниц Мариуполя привезли 15 раненых оккупантов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы раздались в оккупированном Мариуполе

Автор: 

Мариуполь (5707)


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15.08.2024 13:38 Ответить
 
 