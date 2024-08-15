Дрон поразил полигон рашистов в оккупированном Мариупольском районе
Во временно оккупированном Мариупольском районе был поражен полигон захватчиков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил горсовет со ссылкой на Сопротивление Приазовья
"По полигону россиян в Бабах-Тарами Мариупольского района был нанесен удар БПЛА. Партизаны со слов местных жителей сообщают, что в одну из больниц Мариуполя привезли 15 раненых оккупантов", - говорится в сообщении.
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Trevo Trow
показать весь комментарий15.08.2024 13:38 Ответить Мне нравится 3
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