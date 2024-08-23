Щонайменше 7 вибухів пролунали в окупованому Маріуполі: попередньо - уражено систему ППО окупантів. ФОТО

Вдень 23 липня в окупованому Маріуполі лунають вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Попередньо ураження систем ППО в трикутнику Маріуполь (Лівобережний/Кальміуський) - Нікольське - Мангуш", - йдеться в повідомленні.

У Маріупольській міській раді додали, що жителі міста у телеграм-каналах писали про звуки вибухів та дим. Окупанти написали, що ракети летіли на Крим.

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