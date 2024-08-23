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Щонайменше 7 вибухів пролунали в окупованому Маріуполі: попередньо - уражено систему ППО окупантів. ФОТО

Вдень 23 липня в окупованому Маріуполі лунають вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Попередньо ураження систем ППО в трикутнику Маріуполь (Лівобережний/Кальміуський) - Нікольське - Мангуш", - йдеться в повідомленні.

Маріуполь

У Маріупольській міській раді додали, що жителі міста у телеграм-каналах писали про звуки вибухів та дим. Окупанти написали, що ракети летіли на Крим.

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Автор: 

вибух (4450) Маріуполь (3228) Андрющенко Петро (694)


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Десь в районі аеропорта е два старих бункери ППО. Вони напевно і зараз використовуются окупантами. Там є підземні укриття для техніки і підведені інженерні мережі.
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23.08.2024 14:51 Відповісти
Це як з гармати по горобцям, на фоні сьогоднішній атаки по Україні !
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26.08.2024 13:37 Відповісти
 
 