Вибух пролунав в окупованому Маріуполі: Зник інтернет та мобільний зв’язок
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.
"В Маріуполі вибух з епіцентром в Лівобережному районі. Після вибуху зник інтернет та мобільний зв’язок "Фенікс"", - йдеться в повідомленні.
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