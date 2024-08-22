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Вибух пролунав в окупованому Маріуполі: Зник інтернет та мобільний зв’язок

Вибух пролунав в окупованому Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"В Маріуполі вибух з епіцентром в Лівобережному районі. Після вибуху зник інтернет та мобільний зв’язок "Фенікс"", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Російські загарбники знищили заповідник "Кам’яні Могили" під окупованим Маріуполем, - Андрющенко

Вибух в окупованому Маріуполі

Автор: 

вибух (4433) Маріуполь (3220)


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А у нас без вибухів, шито-крито, шито-маргаріто зникла Конституція.
Чудасія та й годі!
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22.08.2024 13:33 Відповісти
те, чого не було, не може зникнути (с)
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22.08.2024 17:17 Відповісти
їм інтернет замінить газета Вгудок
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22.08.2024 14:15 Відповісти
 
 