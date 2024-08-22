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Новости Война
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Взрыв раздался в оккупированном Мариуполе: Пропал интернет и мобильная связь

Вибух пролунав в окупованому Маріуполі

Во временно оккупированном Мариуполе раздался взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"В Мариуполе взрыв с эпицентром в Левобережном районе. После взрыва исчез интернет и мобильная связь "Феникс"", - говорится в сообщении.

Также читайте: Российские захватчики уничтожили заповедник "Каменные Могилы" под оккупированным Мариуполем, - Андрющенко

Вибух в окупованому Маріуполі

Автор: 

взрыв (6721) Мариуполь (5704)


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А у нас без вибухів, шито-крито, шито-маргаріто зникла Конституція.
Чудасія та й годі!
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22.08.2024 13:33 Ответить
те, чого не було, не може зникнути (с)
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22.08.2024 17:17 Ответить
їм інтернет замінить газета Вгудок
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22.08.2024 14:15 Ответить
 
 