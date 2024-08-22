Взрыв раздался в оккупированном Мариуполе: Пропал интернет и мобильная связь

Во временно оккупированном Мариуполе раздался взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"В Мариуполе взрыв с эпицентром в Левобережном районе. После взрыва исчез интернет и мобильная связь "Феникс"", - говорится в сообщении.

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