Взрыв раздался в оккупированном Мариуполе: Пропал интернет и мобильная связь
Во временно оккупированном Мариуполе раздался взрыв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
"В Мариуполе взрыв с эпицентром в Левобережном районе. После взрыва исчез интернет и мобильная связь "Феникс"", - говорится в сообщении.
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