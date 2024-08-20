Российские захватчики уничтожили заповедник "Каменные Могилы" под оккупированным Мариуполем, - Андрющенко
Российские войска разместили лагеря и свою технику на территории уникального заповедника "Каменные могилы" возле села Назаровка Мариупольского района в Донецкой области. Своими действиями рашисты разрушили урочище.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, в последний месяц именно возле заповедника наблюдается усиленное накопление российских войск.
"С учетом поведения и характера базирования (в частности ленточного полигона и использования техники всех видов) можно утверждать, что заповедник "Каменные могилы" уничтожен", - отметил Андрющенко.
Он отметил, что это уже второй заповедник, уничтоженный россиянами на территории района. Первым оккупанты уничтожили бомбами и размещением военных заказник "Меотида", простирающийся от Мариуполя до хутора Бабах-Тарама.
"Уникальное место гнездования птиц из Красной Книги потеряно. Одним из последних уничтожено россиянами ради забавы в селе Белосарайская Коса", - добавил советник мэра Мариуполя.
Что известно о заповеднике "Каменные могилы", который уничтожили захватчики?
Заповедник "Каменные могилы" расположен неподалеку от села Назаровка Володарского района Донецкой области и основан 5 апреля 1927 года как особая природоохранная территория.
Площадь урочища составляет около 400 га. Он входит в состав Украинского степного природного заповедника, подчиненного Президиуму Национальной Академии наук Украины.
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Попов придумал радио Маркони.
Полуграмотный дурак Калашников изобрел автомат Шмайссера.
Ну что ни возьми - будь это «русская водка» или «российская оппозиция» - всё попахивает какой-то фикцией, подделкой и туфтой!
Як же ж світ жив би без смердючої па/рашки?
Щасливо.
Та вони мабуть таким чином намагаються убезпечити себе від ударів. Це ж не їхні пам'ятки.