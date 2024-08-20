Российские захватчики уничтожили заповедник "Каменные Могилы" под оккупированным Мариуполем, - Андрющенко

Российские войска разместили лагеря и свою технику на территории уникального заповедника "Каменные могилы" возле села Назаровка Мариупольского района в Донецкой области. Своими действиями рашисты разрушили урочище.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в последний месяц именно возле заповедника наблюдается усиленное накопление российских войск.

"С учетом поведения и характера базирования (в частности ленточного полигона и использования техники всех видов) можно утверждать, что заповедник "Каменные могилы" уничтожен", - отметил Андрющенко.





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Он отметил, что это уже второй заповедник, уничтоженный россиянами на территории района. Первым оккупанты уничтожили бомбами и размещением военных заказник "Меотида", простирающийся от Мариуполя до хутора Бабах-Тарама.

"Уникальное место гнездования птиц из Красной Книги потеряно. Одним из последних уничтожено россиянами ради забавы в селе Белосарайская Коса", - добавил советник мэра Мариуполя.

Что известно о заповеднике "Каменные могилы", который уничтожили захватчики?

Заповедник "Каменные могилы" расположен неподалеку от села Назаровка Володарского района Донецкой области и основан 5 апреля 1927 года как особая природоохранная территория.

Площадь урочища составляет около 400 га. Он входит в состав Украинского степного природного заповедника, подчиненного Президиуму Национальной Академии наук Украины.

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