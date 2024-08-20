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Російські загарбники знищили заповідник "Кам’яні Могили" під окупованим Маріуполем, - Андрющенко

Заповідник Кам’яні могили на Донеччині

Російські війська розмістили табори та свою техніку на території унікального заповідника "Кам’яні могили" біля села Назарівка Маріупольського району у Донецькій області. Своїми діями рашисти знищили урочище. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, останнім місяцем саме біля заповідника спостерігається посилене накопичення російських військ.

"З урахуванням поведінки та характеру базування (зокрема стрічкового полігону та використання техніки всіх видів) можна стверджувати, що заповідник "Кам’яні Могили" знищено", - зазначив Андрющенко.

Росіяни розмістили війська на території заповідника "Кам’яні могили" під Маріуполем


Росіяни розмістили війська на території заповідника "Кам’яні могили" під Маріуполем

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти перекидають техніку через окупований Маріуполь, накриваючи її тентом, - Андрющенко. ФОТО

Він зауважив, що це вже другий заповідник, знищений росіянами на території району. Першим окупанти знищили бомбами та розміщенням військових заказник "Меотида", що простягається від Маріуполя до хутора Бабах-Тарама.

"Унікальне місце гніздування птахів в Червоній Книзі втрачено. Одним з останніх знищено росіянами заради забави в селі Білосарайська Коса", - додав радник мера Маріуполя.

Що відомо про заповідник "Кам’яні Могили", який знищили загарбники?

Заповідник "Кам’яні Могили" розташований неподалік від села Назарівка Володарського району Донецької області й заснований 5 квітня 1927 року як особлива природоохоронна територія.

Площа урочища становить близько 400 га. Він входить до складу Українського степового природного заповідника, підпорядкованого Президії Національної Академії наук України.

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Автор: 

заповідник (103) Маріуполь (3226) Донецька область (8386) Андрющенко Петро (693)


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встиг там побувати у 2014, цікави купи пісчаника
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20.08.2024 10:05 Відповісти
Братья Черепановы придумали паровоз Стефенсона.
Попов придумал радио Маркони.
Полуграмотный дурак Калашников изобрел автомат Шмайссера.
Ну что ни возьми - будь это «русская водка» или «российская оппозиция» - всё попахивает какой-то фикцией, подделкой и туфтой!
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20.08.2024 10:10 Відповісти
Кам'яні Могили, Херсонес, Асканія Нова.
Як же ж світ жив би без смердючої па/рашки?
Щасливо.
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20.08.2024 10:45 Відповісти
Знищення надбання цивілізацій, які містилися на теренах ******** України, знищення ідентифікації українців, зведення нанівець та зрівняти нас з первісними племенами кацапії- це і є головна мета руйнування стародавніх пам'яток України.
Та вони мабуть таким чином намагаються убезпечити себе від ударів. Це ж не їхні пам'ятки.
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20.08.2024 11:21 Відповісти
 
 