По меньшей мере 7 взрывов прогремели в оккупированном Мариуполе: предварительно - поражена система ПВО оккупантов. ФОТО
Днем 23 июля в оккупированном Мариуполе слышны взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Предварительно - поражение систем ПВО в треугольнике Мариуполь (Левобережный/Кальмиусский) - Никольское - Мангуш", - говорится в сообщении.
В Мариупольском городском совете добавили, что жители города в телеграм-каналах писали о звуках взрывов и дыме. Оккупанты написали, что ракеты летели на Крым.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий23.08.2024 14:51 Ответить Мне нравится 0
Євген #585735
показать весь комментарий26.08.2024 13:37 Ответить Мне нравится 0
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