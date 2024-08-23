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По меньшей мере 7 взрывов прогремели в оккупированном Мариуполе: предварительно - поражена система ПВО оккупантов. ФОТО

Днем 23 июля в оккупированном Мариуполе слышны взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Предварительно - поражение систем ПВО в треугольнике Мариуполь (Левобережный/Кальмиусский) - Никольское - Мангуш", - говорится в сообщении.

Маріуполь

В Мариупольском городском совете добавили, что жители города в телеграм-каналах писали о звуках взрывов и дыме. Оккупанты написали, что ракеты летели на Крым.

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Автор: 

взрыв (6738) Мариуполь (5710) Андрющенко Петр (581)


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Десь в районі аеропорта е два старих бункери ППО. Вони напевно і зараз використовуются окупантами. Там є підземні укриття для техніки і підведені інженерні мережі.
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23.08.2024 14:51 Ответить
Це як з гармати по горобцям, на фоні сьогоднішній атаки по Україні !
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26.08.2024 13:37 Ответить
 
 