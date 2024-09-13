Ночью в оккупированном Мариуполе раздавались взрывы: подтверждено попадание по складу БК россиян. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В оккупированном Мариуполе в ночь на 13 сентября сообщали о взрывах и детонации на складах с боеприпасами российских захватчиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Прилет в Мариупольском районе. Атака продолжается уже полчаса, российское ПВО не способно. Попадание в треугольнике с. Портовское - с. Рыбацкое и Мелекино (снова). Имеется детонация сразу после попадания. Зарево видят в 10 км от точки попадания в Мангуше", - отметил он.

Также есть попадания между Мангушем и Мариуполем. По словам Андрющенко, "массовая детонация по всем точкам".

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"Левобережный район и северо-восток от Мариуполя в направлении Донецка приятное зарево пожара и детонации", - уточнил он.

По состоянию на утро 13 сентября, по словам Андрющенко, подтверждено попадание по складу с БК и ракетами для систем ПВО российских оккупантов в хуторе Глубокое (треугольник Мелекино - Портовское - Рыбацкое).

"Детонация продолжалась до 5:20 утра. Предварительно, возможно поражение очередного расчета ПВО, детали устанавливаем. Сейчас рассматривается вопрос эвакуации с. Портовское. Все перекрыто военными. Мангуш. Выезд в сторону Мариуполя перекрыт, частично закрыта трасса Мангуш-Мариуполь. По наблюдению с места - продолжается перебазирование в режиме срочная эвакуация после поражения. Подробности позже", - добавил советник городского головы Мариуполя.

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