Уночі в окупованому Маріуполі лунали вибухи: підтверджено влучання по складу БК росіян. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В окупованому Маріуполі у ніч на 13 вересня повідомляли про вибухи й детонацію на складах із боєприпасами російських загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Приліт в Маріупольському районі. Атака триває вже пів години, російське ППО не здатне. Влучання в трикутнику с. Портовське - с. Рибацьке та Мелекіне (знову). Наявна детонація одразу після влучання. Зарево бачать за 10 км від точки влучання в Мангуші", - зазначив він.

Також є влучання між Мангушем та Маріуполем. За словами Андрющенка, "масова детонація по всіх точках".

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"Лівобережний район та Північний схід від Маріуполя в напрям Донецька приємне зарево пожежі та детонації", - уточнив він.

Станом на ранок 13 вересня, за словами Андрющенка, підтверджене влучання по складу з БК та ракетами для систем ППО російських окупантів в хуторі Глибоке (трикутник Мелекіне - Портовське - Рибацьке).

"Детонація тривала до 5:20 ранку. Попередньо, можливо ураження чергового розрахунку ППО, деталі встановлюємо. Наразі розглядається питання евакуації с. Портовське. Все перекрито військовими. Мангуш. Виїзд в бік Маріуполя перекрито, частково закрита траса Мангуш-Маріуполь. За спостереженням з місця - триває перебазування в режимі термінова евакуація після ураження. Подробиці згодом", - додав радник міського голови Маріуполя.

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