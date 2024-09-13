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Новини Фото Війна
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Уночі в окупованому Маріуполі лунали вибухи: підтверджено влучання по складу БК росіян. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В окупованому Маріуполі у ніч на 13 вересня повідомляли про вибухи й детонацію на складах із боєприпасами російських загарбників. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Приліт в Маріупольському районі. Атака триває вже пів години, російське ППО не здатне. Влучання в трикутнику с. Портовське - с. Рибацьке та Мелекіне (знову). Наявна детонація одразу після влучання. Зарево бачать за 10 км від точки влучання в Мангуші", - зазначив він.

Також є влучання між Мангушем та Маріуполем. За словами Андрющенка, "масова детонація по всіх точках".

У Маріуполі уражено склад БК російських окупантів 13 вересня

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"Лівобережний район та Північний схід від Маріуполя в напрям Донецька приємне зарево пожежі та детонації", - уточнив він.

Станом на ранок 13 вересня, за словами Андрющенка, підтверджене влучання по складу з БК та ракетами для систем ППО російських окупантів в хуторі Глибоке (трикутник Мелекіне - Портовське - Рибацьке).

У Маріуполі уражено склад БК російських окупантів 13 вересня

"Детонація тривала до 5:20 ранку. Попередньо, можливо ураження чергового розрахунку ППО, деталі встановлюємо. Наразі розглядається питання евакуації с. Портовське. Все перекрито військовими. Мангуш. Виїзд в бік Маріуполя перекрито, частково закрита траса Мангуш-Маріуполь. За спостереженням з місця - триває перебазування в режимі термінова евакуація після ураження. Подробиці згодом", - додав радник міського голови Маріуполя.

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Автор: 

вибух (4478) Маріуполь (3235) окупація (6717) Андрющенко Петро (695) склад БК (62)


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Бавовна на теріторії що контрулює ворог завжди підіймає настрій!
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13.09.2024 08:47 Відповісти
Це не БАВОВНА, це бавовнятко
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13.09.2024 23:16 Відповісти
Замало.... це місто треба відновлювати з нуля... сапиєнті сат, сподіваюся.
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13.09.2024 09:08 Відповісти
 
 