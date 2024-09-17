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ВМС підтвердили влучання у ворожі склади під Маріуполем: знищено інфраструктуру і тонни боєприпасів

знищено склади ворога біля Маріуполя

Днями підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів поблизу тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

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Як зазначається, за підтвердженими даними, внаслідок удару було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які загарбники накопичували для застосування на території України.

Більше подробиць наразі не зазначається. 

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що в окупованому Маріуполі у ніч на 13 вересня повідомляли про вибухи й детонацію на складах із боєприпасами російських загарбників.

Автор: 

боєприпаси (2271) вибух (4461) ВМС (1384) Маріуполь (3231)


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Читала інформацію тут від аналітиків, що зе хоче заморозити війну. Як можна заморозити Маріуполь, Бахмут, Лисичанськ.....
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17.09.2024 15:42 Відповісти
Яких саме аналітиків?
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17.09.2024 16:03 Відповісти
Аналітики вангують по-різному. До того ж, пуйло потихеньку просувається - він не буде морозитися, хто б там, що не казав чи хотів.
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17.09.2024 16:03 Відповісти
тут і від аналітиків, оце то канєшно да. зелю загалом влаштовує заморозка, теоертично, бо залашається воєнний стан і він відповіднл править вічно, влаштовує і х...ла, бо буде час відновитись і почати з новими силами.
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17.09.2024 17:38 Відповісти
ВМС ... - це добре ...
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17.09.2024 15:56 Відповісти
 
 