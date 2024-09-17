ВМС підтвердили влучання у ворожі склади під Маріуполем: знищено інфраструктуру і тонни боєприпасів

Днями підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів поблизу тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

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Як зазначається, за підтвердженими даними, внаслідок удару було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які загарбники накопичували для застосування на території України.

Більше подробиць наразі не зазначається.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що в окупованому Маріуполі у ніч на 13 вересня повідомляли про вибухи й детонацію на складах із боєприпасами російських загарбників.