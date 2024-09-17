ВМС підтвердили влучання у ворожі склади під Маріуполем: знищено інфраструктуру і тонни боєприпасів
Днями підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів поблизу тимчасово окупованого Маріуполя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.
Як зазначається, за підтвердженими даними, внаслідок удару було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які загарбники накопичували для застосування на території України.
Більше подробиць наразі не зазначається.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що в окупованому Маріуполі у ніч на 13 вересня повідомляли про вибухи й детонацію на складах із боєприпасами російських загарбників.
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valentyna #410470
показати весь коментар17.09.2024 15:42 Відповісти Мені подобається 0
Ahmed Nunji
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фывафы фываф
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Lex Lexton
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Kondrat
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