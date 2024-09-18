УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9550 відвідувачів онлайн
Новини
10 337 47
боєприпаси (2211) ракети (3924) росія (63552) Центр протидії дезінформації (143)

На складі у Тверській області зберігали ракети до "Градів", Іскандери" та північнокорейські KN23, - ЦПД

горить склад боєприпасів у Тверській області

На складі боєприпасів у н.п.Торопець Тверської області РФ, який детонує після нічної атаки безпілотників, росіяни зберігали ракети до "Градів", "Іскандерів" та північнокорейські балістичні ракети KN23.

Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"На великому складі в місті Торопець у Тверській області росіяни зберігали ракети до "Град", С-300 та С-400, а також вироблені балістичні ракети до "Іскандер" і починали створювати запас північнокорейських KN23", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВМС підтвердили влучання у ворожі склади під Маріуполем: знищено інфраструктуру і тонни боєприпасів

Як повідомлялося, вночі 18 вересня Тверську область РФ масовано атакували безпілотники: детонує склад боєприпасів, населення евакуюють.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+32
То не ми, то у когось з охорони складів пейджер спрацював 😂
показати весь коментар
18.09.2024 09:26
+28
Торопець...
показати весь коментар
18.09.2024 09:26
+24
Як вдачно наші заишли
показати весь коментар
18.09.2024 09:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як вдачно наші заишли
показати весь коментар
18.09.2024 09:22 Відповісти
То не ми, то у когось з охорони складів пейджер спрацював 😂
показати весь коментар
18.09.2024 09:26 Відповісти
називається педжилізація террористичних угрупуВАНЬ
показати весь коментар
18.09.2024 09:51 Відповісти
кацапи хвалилися, що це ************* арсенал може витримати навіть ядрьону бомбу - а воно он як - від вибухів землетрус магнітудою 2,8 балів
показати весь коментар
18.09.2024 10:16 Відповісти
трохи ширше висвітлення питання:
https://www.youtube.com/watch?v=bOy9z3EzGmw "В Торопце КАРАУЛ! Города не видно!" Идет детонация и эвакуация! В Ярославле "гойда" на складе ГСМ!
показати весь коментар
18.09.2024 09:23 Відповісти
та і трохи яскравіше висвітлення питання
показати весь коментар
18.09.2024 09:24 Відповісти
взрывы напоминающие детонацию склада боеприпасов..., ага-ага оч похоже, ну вот прям детонация и есть..., це привіт вам з України, "брати"
показати весь коментар
18.09.2024 09:30 Відповісти
нутак !!! https://youtu.be/QclAI7epmAY файно горить, купра відео ...
показати весь коментар
18.09.2024 09:25 Відповісти
Ваше посилання - дійсно шедевральна краса...
показати весь коментар
18.09.2024 09:37 Відповісти
Ранкові кадри дуже гарні... Лєпота...
показати весь коментар
18.09.2024 09:31 Відповісти
Красівоєєє))

Доречі, паніки немає..радісні коментатори - можна павтарять!!))
показати весь коментар
18.09.2024 09:40 Відповісти
День видався на славу.
показати весь коментар
18.09.2024 09:24 Відповісти
Торопець...
показати весь коментар
18.09.2024 09:26 Відповісти
Замечательный пейзаж за окном.
показати весь коментар
18.09.2024 09:28 Відповісти
Гарна і як завжди актуальна пісня. )
показати весь коментар
18.09.2024 09:31 Відповісти
А от якби не пожаліли грошей та засклили балкон - то (можливо) їм-би вибило вікно на балконі - а не вікно в кімнаті...
показати весь коментар
18.09.2024 09:36 Відповісти
Там кімната...ппц - таке враження, що в лігво бомжів потрапляєш..
показати весь коментар
18.09.2024 09:42 Відповісти
Типовий "плюшкін" в своєму природному середовищі
показати весь коментар
18.09.2024 09:56 Відповісти
особенно умиляют липучки для мух
показати весь коментар
18.09.2024 10:27 Відповісти
...із акна відна гарь
показати весь коментар
18.09.2024 10:29 Відповісти
дим стаит, склад гарит...
показати весь коментар
18.09.2024 12:40 Відповісти
Полный торопец
показати весь коментар
18.09.2024 11:03 Відповісти
Феєричні довбограї.
показати весь коментар
18.09.2024 09:26 Відповісти
якщо це салют на честь дня народження путіна, то трохи зарано. Але у запасі є ще Казанський пороховий завод, збіговисько підерів країн глобального півдня такого салюта у себе точно не побачать.
показати весь коментар
18.09.2024 09:28 Відповісти
Пакурілі ванькі, ажна лапті пасліталі.
показати весь коментар
18.09.2024 09:31 Відповісти
"Нада пафтарить"!!! (Як в Солдатському) Хай "додетонує" до кінця... Потім дать їм добу-дві на збір "недопалків" для евакуації І прислать ще одну зграю "диких гусей"...
показати весь коментар
18.09.2024 09:32 Відповісти
Схоже, дуже вдало накрили, збирати буде нічого. З інших джерел:
"Супутники фіксують пожежу по всій території арсеналу. В кожному зі сховищ могло розміщуватися 240 тонн ***********. Потенційно на території арсеналу могло знаходитися 30 тисяч тонн *********** різної номенклатури та призначення."
Це страйк
показати весь коментар
18.09.2024 10:00 Відповісти
Ти хоч раз бував на арсеналах? Там кожне "місце зберігання" - або "заглиблене", або "обваловане", або "критого типу" Все це робиться саме для "обмеження площі горіння та детонації" Тому деякі "місця зберігання" можуть вціліть Тому потрібно зробить "контрольку"!
показати весь коментар
18.09.2024 10:42 Відповісти
Колись охороняв. Взимку, в кожусі, валянках та масці при температурі -36...-40 С.
В караульне примішення поверталися з бурульками під носом
Хочеться сподіватися, що всі ці заходи не дуже допомогли. Бо вибухало на відео дуже гарно.
показати весь коментар
18.09.2024 10:52 Відповісти
Так тебе ж, мабуть, тільки на периметр ставили? Ти ж не ходив між "місцями зберігання" А їх, мабуть, бачив лише тоді, коли ганяли на "хозработи" (на переукладку ящиків) Я ж - не тільки такою "переукладкою" займався у молодості - але вже офіцером займався перевірками таких арсеналів та писав "рекомендації" (яких у МО ніхто не читав!)
показати весь коментар
18.09.2024 11:09 Відповісти
Если бы сраный Запад не хотел возобновить отношения с московским нацизмом а дал нам дальнобойные ракеты то уже бы все рашистские склады и самолеты были бы уничтожены и на етом война сама по себе бы закончилась.
показати весь коментар
18.09.2024 09:38 Відповісти
Горит русня - туши бензином
показати весь коментар
18.09.2024 09:44 Відповісти
У ЗСУ увірвався терпець і постраджав Торопець
показати весь коментар
18.09.2024 09:55 Відповісти
Однозначно добивати)
показати весь коментар
18.09.2024 10:05 Відповісти
Ану, напом'ятайте, скільки було знищено арсеналів в Україні. На своїй шкурі, воно ж зрозуміліше
показати весь коментар
18.09.2024 10:09 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2024 10:15 Відповісти
у путіна всі однаково плакали
показати весь коментар
18.09.2024 10:22 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2024 10:24 Відповісти
Також вночі горіли склади паливно-мастильних матеріалів в російському Ярославлі, де зберігалось газове обладнання
показати весь коментар
18.09.2024 10:26 Відповісти
09:34

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/18/7475619/ ФОТО, ВИДЕОВ российском Ярославле горел склад горюче-смазочных материалов
показати весь коментар
18.09.2024 10:24 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2024 10:32 Відповісти
скулу свело
показати весь коментар
18.09.2024 10:39 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2024 10:40 Відповісти
Це не ми, в нас комендантська була. І, взагалі, ви ж хотіли есвео - воно прийшло.
показати весь коментар
18.09.2024 10:42 Відповісти
Місцеві "каріспандєнти" висвітлюють події з Торопця, не жаліючи себе
https://streamable.com/5eqaf8
показати весь коментар
18.09.2024 10:45 Відповісти
Черговий цвях в кришку гроба пуйла...💛💙✌️💪
показати весь коментар
18.09.2024 10:46 Відповісти
Отличная новость, но в первую очередь надо уничтожать склады с ракетами для Стратегечиской Авиации и Калибрами, с помощью которых кацапня уничтожант нашу энергетику. Это должна быть цель номер 1 на этой войне.
показати весь коментар
18.09.2024 11:35 Відповісти
 
 