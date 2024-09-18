На складі у Тверській області зберігали ракети до "Градів", Іскандери" та північнокорейські KN23, - ЦПД

На складі боєприпасів у н.п.Торопець Тверської області РФ, який детонує після нічної атаки безпілотників, росіяни зберігали ракети до "Градів", "Іскандерів" та північнокорейські балістичні ракети KN23.

Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"На великому складі в місті Торопець у Тверській області росіяни зберігали ракети до "Град", С-300 та С-400, а також вироблені балістичні ракети до "Іскандер" і починали створювати запас північнокорейських KN23", - зазначив він.

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Як повідомлялося, вночі 18 вересня Тверську область РФ масовано атакували безпілотники: детонує склад боєприпасів, населення евакуюють.