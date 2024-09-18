На складі у Тверській області зберігали ракети до "Градів", Іскандери" та північнокорейські KN23, - ЦПД
На складі боєприпасів у н.п.Торопець Тверської області РФ, який детонує після нічної атаки безпілотників, росіяни зберігали ракети до "Градів", "Іскандерів" та північнокорейські балістичні ракети KN23.
Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.
"На великому складі в місті Торопець у Тверській області росіяни зберігали ракети до "Град", С-300 та С-400, а також вироблені балістичні ракети до "Іскандер" і починали створювати запас північнокорейських KN23", - зазначив він.
Як повідомлялося, вночі 18 вересня Тверську область РФ масовано атакували безпілотники: детонує склад боєприпасів, населення евакуюють.
Топ коментарі
+32 Ярослав Кийко
показати весь коментар18.09.2024 09:26
+28 Олег Квиташ
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https://www.youtube.com/watch?v=bOy9z3EzGmw "В Торопце КАРАУЛ! Города не видно!" Идет детонация и эвакуация! В Ярославле "гойда" на складе ГСМ!
Доречі, паніки немає..радісні коментатори - можна павтарять!!))
"Супутники фіксують пожежу по всій території арсеналу. В кожному зі сховищ могло розміщуватися 240 тонн ***********. Потенційно на території арсеналу могло знаходитися 30 тисяч тонн *********** різної номенклатури та призначення."
Це страйк
В караульне примішення поверталися з бурульками під носом
Хочеться сподіватися, що всі ці заходи не дуже допомогли. Бо вибухало на відео дуже гарно.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/18/7475619/ ФОТО, ВИДЕОВ российском Ярославле горел склад горюче-смазочных материалов
https://streamable.com/5eqaf8