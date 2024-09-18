У російському Ярославлі загорівся склад із паливом та мастилом. ВIДЕО

У ніч на 18 вересня у російському Ярославлі сталася пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи із місця загорання опубліковані у соцмережах. У коментарях до відео зазначається, що площа пожежі сягнула 500 квадратних метрів та повідомляється про госпіталізацію із важкими травмами шести співробітників МНС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тверську область РФ масовано атакували безпілотники: детонує склад боєприпасів, населення евакуюють. ВІДЕО+ФОТО