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Момент прильоту по військовій частині у російському Торопці: "#бать! Это беспилотник был! Нет, истребитель!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент прильоту по військовій частині у місті Торопець Тверської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент удару зафільмували російські солдати, які проходять службу у цій військовій частині. На записі чути характерний для реактивного двигуна звук, а потім видно вибух.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Тверській області РФ, де детонує склад боєприпасів, зафіксували 18 землетрусів

Нагадаємо, що уночі проти середи, 18 вересня, дрони СБУ, ГУР та ССО знищили великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопці Тверської області Росії.

Так, на складі зберігалися ракети, призначені для комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.

Після прильотів відбулася детонація та виникла пожежа на ділянці у 6 км. Місцева влада оголосила про евакуацію населення.

Раніше повідомлялось про масовано атаку БПЛА на Тверську область РФ.

Після вибухів там зафіксували 18 землетрусів.

Також у ніч на 18 вересня у російському Ярославлі сталася пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів.

Автор: 

боєприпаси (2275) росія (65301) атака (346) дрони (4739) склад БК (62)


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Топ коментарі
+51
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18.09.2024 15:35
+42
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18.09.2024 15:39
+37
Храбриє рузьге зольдати бєгут в атаку на врага?
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18.09.2024 15:33
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Храбриє рузьге зольдати бєгут в атаку на врага?
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18.09.2024 15:33 Відповісти
Чому вони такі перелякані? Це ж не вперше по Тверській області прилітають звіздюліни.
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18.09.2024 15:45 Відповісти
Але вперше по них...😏 А як Ви розумiете, туточки е разнiца i велика...
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18.09.2024 18:17 Відповісти
це відео з Брянської області. приліт по 856 артполку в м. Почеп. нажаль там суттєвої детонації поки не відбулось.
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18.09.2024 21:28 Відповісти
Замінять озвучку на "Вперед за Родіну" і розмістять, як приголомшливий наступ військ РФ на дєрєвню Пукіно Курської волості.
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18.09.2024 17:53 Відповісти
Точно він! Винищувач!
F-16 за 500 км від кордону України
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18.09.2024 15:35 Відповісти
Це був f-73%, в Житомирі складають
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18.09.2024 15:37 Відповісти
Такі "винищувачі" ми ще в 19-му році склали всі разом
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18.09.2024 15:40 Відповісти
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18.09.2024 15:35 Відповісти
Искал где на карте Торопец и случайно наткнулся,что Торопцу(Кривитеск) 950 лет,то есть 1074 года. А Москва 1147 года.
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18.09.2024 17:41 Відповісти
Їм же казав, отой обмилок прутін, що усьо падамашнему і па плану…
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18.09.2024 15:37 Відповісти
Шайгу,Гєрасімав ! хдє **********.
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18.09.2024 15:37 Відповісти
Ані іспарілісь
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18.09.2024 15:38 Відповісти
Єто ГАЗ, или иномарка!!Нет, точно ГАЗ, шеф, два счьотчика!!
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18.09.2024 15:37 Відповісти
та то була зеліна піаніна. з двома пєдалями. а значить він коробку-автомат на неї поставив ))
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18.09.2024 17:14 Відповісти
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18.09.2024 15:39 Відповісти
Тарапец!
Не парся-
Ни одному тебе ******.. е-
***** получат все-

Москва тоже сварится-
В огненном котле... е...
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18.09.2024 16:01 Відповісти
Армагедец ?
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18.09.2024 16:01 Відповісти
бінго ₴!!!! з кацапського сайта:

"Падение обломков беспилотника вызвало землетрясение."

.
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18.09.2024 16:46 Відповісти
Паляниця - далекобійна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD ракета-дрон українського виробництва.
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18.09.2024 15:39 Відповісти
Переслухав декілька разів "прильот" (початок відео) - явно чути звук реактивного двигуна
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18.09.2024 16:59 Відповісти
Добра з неба паляниця.
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18.09.2024 17:44 Відповісти
Паляниця
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18.09.2024 15:40 Відповісти
Експерементальна "Паляниця" провела успішний зліт і приземлення )
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18.09.2024 15:41 Відповісти
Та то зірка смерті йолопе московське
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18.09.2024 15:41 Відповісти
Не просто @бать,кацапчики, а ще і калатіть.
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18.09.2024 15:42 Відповісти
Шел, шел... И вдруг я услышал какой-то звук... .из тумана
Он нарастал и все больше прояснялся... .Я понял - это автомобиль
Возможно, ГАЗ или иномарка... Нет! Шашечки на дверях мне сказали
Что это такси! Точно, это ГАЗ!! Шеф! Два счетчика! ШЕФ!
ДВА СЧЕТЧИКА!!!
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18.09.2024 15:43 Відповісти
я віше написал, хехе..
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18.09.2024 16:03 Відповісти
Паляниця
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18.09.2024 15:44 Відповісти
Скажите "паляница"!
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18.09.2024 15:45 Відповісти
Що ж кацапські виродки ви принесли цю війну в ім'я світового злочинця терориста путіна.
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18.09.2024 15:46 Відповісти
Живі, а чи на довго?
А куди це вони тікають з пастраєнія?
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18.09.2024 15:47 Відповісти
😁😹 Не порядок...
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18.09.2024 18:23 Відповісти
Це "Паляниця", Народ!


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18.09.2024 15:48 Відповісти
я гадаю, що, якщо це і є та сама паляниця. то вибір цілі не випадковий, окрім того що це класна та жирна ціль, є майже 100 відсоткова вірогідність, що ніяких залишків від цієї паляниці ніхто не знайде й секрет залишиться секретом...
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18.09.2024 16:01 Відповісти
Працювали в комплексі з далекобійними дронами щоб запутати вороже ПВО.
Одна із найкращих операцій наших спецслужб!
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18.09.2024 16:03 Відповісти
Ось такі пироги
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18.09.2024 15:50 Відповісти
Осколкі на реактивній тязі.
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18.09.2024 15:50 Відповісти
Паланіца в дії, *** буду.
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18.09.2024 15:50 Відповісти
Палуніца 🍓 😂
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18.09.2024 16:06 Відповісти
Відео можна , як залік по фізо - кацапські салабони здали крос на відмінно !
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18.09.2024 15:50 Відповісти
тобі то нашо? - ти ж кацап...
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18.09.2024 16:18 Відповісти
ні, це не істрєбітєль, і навіть не беспілотник... то були обломки беспілотника. І то, майже ядерний вибух. уявляєте кацапи як їбоне коли долетить беспілотник?
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18.09.2024 15:51 Відповісти
Слава українським конструкторам та виробникам. Купуйте українське!
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18.09.2024 15:51 Відповісти
https://t.me/rozumaha/23822 Євген Магда :
Сьогодні інформаційний простір України накрила вибухова хвиля від вибуху арсеналів у Торопці Тверської області.
Вражаюче влучна атака дронів була організована силами СБУ, ГУР та Сил оборони України.
Цікавий та показовий нюанс: вибухи арсеналу викликали у Торопці землетрус магнітудою 2,8 бали. Схоже СБУ стала першою спецслужбою у світі, яка викликала у ворогів землетрус.

https://t.me/porohobotchenko/36668 Україна переможе! :
Українська ракета-дрон «Паляниця» сьогодні вдарила по складу БК у Тверській області.
На цьому відео можна почути характерний звук реактивного БПЛА.
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18.09.2024 15:52 Відповісти
яка ще паляниця?
це бетонобойна голова повинна бути щоб три метри бетону пробити
та балістична швидкість свободного падіння
думайте вже хоч трохи
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18.09.2024 15:52 Відповісти
По звуку точно не ракета . Да и бетон пробивать не нужно было - все в рядок было сложено.
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18.09.2024 16:06 Відповісти
якому звуку? ви серйозно?
яким рядком? ви сами бачили?
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18.09.2024 16:09 Відповісти
В третий раз посмотрел - там прекрасно слышен звук движка ...
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18.09.2024 16:20 Відповісти
це єдина штука яка туди летіла?

який звук від балистики?
ніякого! бо то свободне падіння

прилетіло раніше чи пізніше відео...
вариантів купа...
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18.09.2024 16:31 Відповісти
На супутниковому знімку видно, що сотні ящиків, схожих на ті, де зберігаються **********, лежать прямо на землі.





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18.09.2024 18:08 Відповісти
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18.09.2024 18:52 Відповісти
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18.09.2024 19:03 Відповісти
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18.09.2024 15:54 Відповісти
Ну не може русская челюсть вимовити слово паляниця!
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18.09.2024 15:58 Відповісти
Вони нашу "Паляницю" називають " дрон - істрєбітєль" !
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18.09.2024 16:01 Відповісти
Повбивавби...
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18.09.2024 16:18 Відповісти
"#бать! Это беспилотник был! Нет, истребитель!",,, ---- ні, то Марсіани, ***********,),
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18.09.2024 16:01 Відповісти
Кацакли у захваті від фейерверків.

Гарно прилетіло.Дякуємо ЗСУ за
точну роботу.
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18.09.2024 16:02 Відповісти
якщо то - українська, нова "Паляниця", то - чудовий дебют...
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18.09.2024 16:03 Відповісти
істрібітель-бонбандіровщік-галактіческій це був
а мені подобаєтсься коли кацапня сситься і матюкається...
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18.09.2024 16:03 Відповісти
- так , як ти весь час ?
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18.09.2024 16:21 Відповісти
дядік,
підтягни двох своїх дурбецалов - ріната і того ніка якого я не...
а от джамала - ти сам не тягнеж за всіх зрадників....
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18.09.2024 16:29 Відповісти
Ой, мамо, люблю Гриця
Гриць на конику вертицця
Гриць дістане Торопця --
Люблю Гриця-молодця!
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18.09.2024 16:04 Відповісти
Це вже наступна назва якогось ********** - "Гриць"
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18.09.2024 20:42 Відповісти
Торопець - Паляниця !
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18.09.2024 16:08 Відповісти
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18.09.2024 16:09 Відповісти
Маю проблеми зі здоров`ям. Вже кілька днів криз -тиск, то тахікардія, то брадикардія... Сьогодні записався до лікаря, але зранку начитався як кацапи скавчать про феєрверки в тому Торопці. Поки до лікаря - криз пройшов. Ні, наслідки є, лікар радить, щоб без емоцій, але як тут без емоцій?!
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18.09.2024 16:12 Відповісти
Бережить себе. 🙂
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18.09.2024 18:30 Відповісти
Це точно НЕ безпілотник. Реально ракета прилетіла. Може паляниця, а може ще щось...
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18.09.2024 16:22 Відповісти
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18.09.2024 16:34 Відповісти
Удар нанесено вночі, на відео день...
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18.09.2024 16:42 Відповісти
Где иксперды, кто объяснит ситуацию?!
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18.09.2024 17:28 Відповісти
Тю. Куди це вони побігли? "ФсЬоІдетПоПлану".
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18.09.2024 16:45 Відповісти
Біжіть за Урал, там ваше місце
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18.09.2024 16:53 Відповісти
Можна ще в Мордовію. Аби подалі від Руси-України.
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18.09.2024 18:24 Відповісти
Уже никто, никуда не торопца )
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18.09.2024 16:58 Відповісти
А шо такоє кацапи, шо вже Ес Вє О не подобається?!
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18.09.2024 17:01 Відповісти
Короче это был НЛО, внеземная цивилизация уже взяла на себя ответственность за хлопки и возгорание
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18.09.2024 17:08 Відповісти
істєбітєль кацапоф
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18.09.2024 17:14 Відповісти
это была Паляниця!
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18.09.2024 17:18 Відповісти
Ісрєбітєль, ісрєбітєль которий ********** кацапоїдів
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18.09.2024 17:20 Відповісти
Аааа, страшно ***, для вас уродов это был куетник , но не беспелотник ...
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18.09.2024 17:35 Відповісти
Невже для "дорогих братів-кацапів" спекли "Паляницю"???
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18.09.2024 17:50 Відповісти
Зараз там вже Помпеї.
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18.09.2024 17:53 Відповісти
Геолоковано якось так: 52.868659, 33.475015 Брянская обл. Почеп-2. В/ч 23857



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18.09.2024 18:00 Відповісти
Нормальний такий склад був. А жителі Цикарево можуть і вплав вибратись, не така вже й холодна водичка.
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18.09.2024 18:04 Відповісти
.....а чи не зберігалися там корейські ракетні подарунки ....
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18.09.2024 18:08 Відповісти
Вже ні. Якщо про іранські спитаєте - також вже ні
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18.09.2024 20:35 Відповісти
Як каже один ютьюбер, українці мають назвати наступний свій дрон Уламки )
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18.09.2024 18:23 Відповісти
"Обломок" - тобто "маленький облом"
Варіант: ОБЛОМ?ОК!
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19.09.2024 13:37 Відповісти
Ни себе хера, 30 тыс тонн б/к, как Фома х*ем слизал.
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18.09.2024 18:26 Відповісти
Паляниця))
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18.09.2024 19:38 Відповісти
Звук реактивного двигуна.Можливо Нептун,а може щось по менше.
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18.09.2024 20:10 Відповісти
 
 