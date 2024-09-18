Момент прильоту по військовій частині у російському Торопці: "#бать! Это беспилотник был! Нет, истребитель!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент прильоту по військовій частині у місті Торопець Тверської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент удару зафільмували російські солдати, які проходять службу у цій військовій частині. На записі чути характерний для реактивного двигуна звук, а потім видно вибух.

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Нагадаємо, що уночі проти середи, 18 вересня, дрони СБУ, ГУР та ССО знищили великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопці Тверської області Росії.

Так, на складі зберігалися ракети, призначені для комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.

Після прильотів відбулася детонація та виникла пожежа на ділянці у 6 км. Місцева влада оголосила про евакуацію населення.

Раніше повідомлялось про масовано атаку БПЛА на Тверську область РФ.

Після вибухів там зафіксували 18 землетрусів.

Також у ніч на 18 вересня у російському Ярославлі сталася пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів.