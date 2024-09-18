Момент прильоту по військовій частині у російському Торопці: "#бать! Это беспилотник был! Нет, истребитель!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент прильоту по військовій частині у місті Торопець Тверської області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент удару зафільмували російські солдати, які проходять службу у цій військовій частині. На записі чути характерний для реактивного двигуна звук, а потім видно вибух.
Увага! Ненормативна лексика!
Нагадаємо, що уночі проти середи, 18 вересня, дрони СБУ, ГУР та ССО знищили великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопці Тверської області Росії.
Так, на складі зберігалися ракети, призначені для комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.
Після прильотів відбулася детонація та виникла пожежа на ділянці у 6 км. Місцева влада оголосила про евакуацію населення.
Раніше повідомлялось про масовано атаку БПЛА на Тверську область РФ.
Після вибухів там зафіксували 18 землетрусів.
Також у ніч на 18 вересня у російському Ярославлі сталася пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів.
Будь ласка, зачекайте...
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F-16 за 500 км від кордону України
Не парся-
Ни одному тебе ******.. е-
***** получат все-
Москва тоже сварится-
В огненном котле... е...
"Падение обломков беспилотника вызвало землетрясение."
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Он нарастал и все больше прояснялся... .Я понял - это автомобиль
Возможно, ГАЗ или иномарка... Нет! Шашечки на дверях мне сказали
Что это такси! Точно, это ГАЗ!! Шеф! Два счетчика! ШЕФ!
ДВА СЧЕТЧИКА!!!
А куди це вони тікають з пастраєнія?
Одна із найкращих операцій наших спецслужб!
Сьогодні інформаційний простір України накрила вибухова хвиля від вибуху арсеналів у Торопці Тверської області.
Вражаюче влучна атака дронів була організована силами СБУ, ГУР та Сил оборони України.
Цікавий та показовий нюанс: вибухи арсеналу викликали у Торопці землетрус магнітудою 2,8 бали. Схоже СБУ стала першою спецслужбою у світі, яка викликала у ворогів землетрус.
https://t.me/porohobotchenko/36668 Україна переможе! :
Українська ракета-дрон «Паляниця» сьогодні вдарила по складу БК у Тверській області.
На цьому відео можна почути характерний звук реактивного БПЛА.
це бетонобойна голова повинна бути щоб три метри бетону пробити
та балістична швидкість свободного падіння
думайте вже хоч трохи
яким рядком? ви сами бачили?
який звук від балистики?
ніякого! бо то свободне падіння
прилетіло раніше чи пізніше відео...
вариантів купа...
Гарно прилетіло.Дякуємо ЗСУ за
точну роботу.
а мені подобаєтсься коли кацапня сситься і матюкається...
підтягни двох своїх дурбецалов - ріната і того ніка якого я не...
а от джамала - ти сам не тягнеж за всіх зрадників....
Гриць на конику вертицця
Гриць дістане Торопця --
Люблю Гриця-молодця!
Варіант: ОБЛОМ?ОК!