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Новини Фото Війна
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Наслідки удару безпілотників по російських складах у Торопці: супутникові знімки. ФОТО

З'явились супутникові знімки складу з боєприпасами армії РФ у населеному пункті Торопець Тверської області після атаки українських дронів 18 вересня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.

Супутникові знімки Planet Labs, зроблені 18 вересня об 11:30 за київським часом, показують масштабне задимлення на території військової частини №11777, яка відповідає за склад Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ.

Нагадуємо, у ніч проти 18 вересня російські ЗМІ повідомили про масову атаку безпілотників у місті Торопець Тверської області Росії – місцева влада навіть вирішила евакуювати населення з території, де працювала ППО і спалахнула пожежа.Пізніше в мережі з'явилися відео сильних вибухів та масштабних пожеж від місцевих жителів, які повідомили, що був атакований склад із боєприпасами. Місцева влада повідомила, що пожежа виникла "внаслідок падіння уламків БПЛА".

наслідки атаки безпілотників на Торопець

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони СБУ, ГУР та ССО уразили склад з "Іскандерами", "Точками-У" та КАБАми у Тверській області РФ, - джерело. ВIДЕО


наслідки атаки безпілотників на Торопець

Арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів збудували у 2018 році. За тодішньою заявою Міноборони РФ, арсенал відповідав найвищим світовим стандартам – а кожне сховище арсеналу вміщує до 240 тонн боєприпасів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент прильоту по військовій частині у російському Торопці: "#бать! Это беспилотник был! Нет, истребитель!". ВIДЕО

Автор: 

росія (65301) дрони (4739)


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Топ коментарі
+24
я не задрю тим, хто буде запихувати у ствол, або пускову установку "те, що залишилось"

русская рулетка -
або стрільне,
або баді-бум в стволі
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18.09.2024 20:15
+23
І що ж там могло "уціліть"? При вибуху, що викликав землетрус у 2,8 балів? Землетрус - це струс грунту А там підземні сховища. І саме вони вибухнули! А тепер прикинь: прийшли туди сапери А там не просто "розкидані **********" - а земля, перемішана з шматками бетону та нерозірваними ************! І ця "перемішана маса" займає площу у 7-8 квадратних кілометрів!!!
Уявив? А тепер уяви - - ЩО там можна зробить? Вони, скоріш всього, все це кинуть... Бо у них нема ні сил, ні засобів, ні грошей для цього розмінування......
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18.09.2024 20:43
+14
Торопець, торопиться не надо, це ми ще не починали))
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18.09.2024 20:13
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Багато знищено, але багато і вціліло.
Треба добивати.
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18.09.2024 20:11 Відповісти
я не задрю тим, хто буде запихувати у ствол, або пускову установку "те, що залишилось"

русская рулетка -
або стрільне,
або баді-бум в стволі
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18.09.2024 20:15 Відповісти
І що ж там могло "уціліть"? При вибуху, що викликав землетрус у 2,8 балів? Землетрус - це струс грунту А там підземні сховища. І саме вони вибухнули! А тепер прикинь: прийшли туди сапери А там не просто "розкидані **********" - а земля, перемішана з шматками бетону та нерозірваними ************! І ця "перемішана маса" займає площу у 7-8 квадратних кілометрів!!!
Уявив? А тепер уяви - - ЩО там можна зробить? Вони, скоріш всього, все це кинуть... Бо у них нема ні сил, ні засобів, ні грошей для цього розмінування......
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18.09.2024 20:43 Відповісти
а "те що вціліло ?
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18.09.2024 20:55 Відповісти
Там не підземні сховища, а наземні бункери з бетону обвалені землею, їх кілька десятків, багато сумнівів що вони вибухнуть, але більша частина сховищ близько 60% це наземні бараки з обвалами, або ********** звалені на землю, якраз вони і вибухають, але звичайно саме ціне в бункерах, щоб їх вразити ми не маємо такої зброї, на кожен бункер потрібна бетонобійна ракета, і якщо бункерів близько трьох десятків, то і ракет потрібно стільки ж.
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18.09.2024 21:45 Відповісти
"Знаве-ець!!!" Мабуть сам будував - "фортифікатор"?! Коли такі сховища будують - їх у котловани заглиблюють Роблять там бетонні майданчики На них встановлюють напівкруглі бетонні перекриття А потім нагромаджують зверху вийнятий грунт з котловану Саме такий тип укриття і називається "підземним"!
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19.09.2024 02:11 Відповісти
Добре! Хай це буде мій "залізобетонний лоб"... А куди ти по дінеш три землетруси? Вони можуть буть викликані лише вибухами на поверхні чи в глибині грунту?
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19.09.2024 18:26 Відповісти
Дочекаємся знімків руйнувань, думаю вони будуть масштабні, і найближчим часом, і тоді кожен зробить для себе висновки.
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19.09.2024 18:32 Відповісти
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19.09.2024 18:37 Відповісти
Это ж надо, сколько кацапы в бараки ракет понапихивали, что аж землетрясение началось, наверное в самих бункерах намного больше, но все целое и сами бункеры аналоговнетные, их не взорвать и вообще это осколки беспилонтика случайно упали, а так бы вообще ничего не было, нам не на что надеяться.
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19.09.2024 12:32 Відповісти
Больше, больше зрады.
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19.09.2024 12:33 Відповісти
Знімки NASA, підтверджують написане мною вище, пожежа в тій частині де розміщені бетоні бункери відсутня, і це логічно, а рясно палає та частина сховища де боєзапас був звалений на землю, або в ангарах, а дим розвіється і будуть ще космічні знімки руйнувань,але не в частині бункерів.
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19.09.2024 17:23 Відповісти
Гарно іх вздрючили
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18.09.2024 20:12 Відповісти
Торопець, торопиться не надо, це ми ще не починали))
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18.09.2024 20:13 Відповісти
Більд:
Schreie und **** bei Hisbollah-BeerdigungAugenzeuge ********** Walkie-Talkie-Explosion ++ 9 Tote und mehr als 300 Verletzte
Крики та кров на похоронах Хезболли. Очевидець описує вибух рації ++ 9 загиблих та понад 300 поранених
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18.09.2024 20:24 Відповісти
Неплохие фотографии - а видео взрывов этих боеприпасов - ещё лучше.. )
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18.09.2024 20:31 Відповісти
Можна сказати, що місто назва Торопець прогреміло сьогодні на весь інфо простір.
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18.09.2024 20:38 Відповісти
Всі оторопіли від того вогняного гриба. Тепер замість "п.сдець!" можна казати "це торопець якийсь".
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18.09.2024 20:57 Відповісти
всі чомусь згадали про бобриху та Сибір....
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18.09.2024 21:03 Відповісти
Френк Заппа і "Матусі",

Займали кращі місця в окрузі,

Але дурень з ракетницею,

Все спалив вщент.

Приспів:

Дим на воді

І вогонь у небі

Дим на воді

Вони спалили вщент те казино
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18.09.2024 21:01 Відповісти
Burn mazafaka, burn !
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19.09.2024 11:34 Відповісти
Зате у расейських генералів-інтендантів сьогодні свято. Вони списують все що не згоріло і не взірвалось але давно вкрадене, а роботи не виконані але оплачені з рашен-бюджету.
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18.09.2024 21:26 Відповісти
Вони це гарно навчилися робить ще в часи "чеченських" війн У першу війну завозили матеріальні цінності в Чечню Там фіксували їх на складах Рапортували про "воссстанавление разрушеннава баевиками" Потім вивозили і продавали Потім рапортували у Москву, що "пришли баевики и всё взарвали...." І знову просили маитеріали на відновлення! А там все вже давно багатолітнім бур"яном позаростало......... А в другу "чеченську" охаміли до того що завозили матеріали тольки "на папері"! А насправді усе йшло за іншими адресавми! І таке "відновлення" робилося по кілька разів! На "бойовиків" списали стільки - що там можна було "рай на землі побудувать"!
У мене брат двоюрідний в ті часи працював на будівництві підмосковних дач Так розповідав, що їздили вночі на станції і прямо з вагонів купували будматеріали за півціни!
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19.09.2024 09:18 Відповісти
Дуже пізнавально
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18.09.2024 21:40 Відповісти
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18.09.2024 23:21 Відповісти
"...Это просто праздник какой-то!..."
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18.09.2024 23:22 Відповісти
Михайлове Чудо .
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19.09.2024 21:45 Відповісти
👍👍👍
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19.09.2024 03:42 Відповісти
Торопець настав пи@дець
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19.09.2024 09:53 Відповісти
русня вже вкотре псує повітря. Грета Тумберг, де ти?!
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19.09.2024 10:32 Відповісти
Гівна набрала в писок. Бо істерити за срублі значно корисніше, аніж істерити безкоштовно.
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19.09.2024 21:47 Відповісти
+100500!
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20.09.2024 11:24 Відповісти
Это кацапам ответочка прилетела за Новобогдановку и другие наши склады боеприпасов, что они взрывали в Украине начиная с 2014 года.
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19.09.2024 12:40 Відповісти
 
 