Наслідки удару безпілотників по російських складах у Торопці: супутникові знімки. ФОТО
З'явились супутникові знімки складу з боєприпасами армії РФ у населеному пункті Торопець Тверської області після атаки українських дронів 18 вересня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.
Супутникові знімки Planet Labs, зроблені 18 вересня об 11:30 за київським часом, показують масштабне задимлення на території військової частини №11777, яка відповідає за склад Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ.
Нагадуємо, у ніч проти 18 вересня російські ЗМІ повідомили про масову атаку безпілотників у місті Торопець Тверської області Росії – місцева влада навіть вирішила евакуювати населення з території, де працювала ППО і спалахнула пожежа.Пізніше в мережі з'явилися відео сильних вибухів та масштабних пожеж від місцевих жителів, які повідомили, що був атакований склад із боєприпасами. Місцева влада повідомила, що пожежа виникла "внаслідок падіння уламків БПЛА".
Арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів збудували у 2018 році. За тодішньою заявою Міноборони РФ, арсенал відповідав найвищим світовим стандартам – а кожне сховище арсеналу вміщує до 240 тонн боєприпасів.
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Займали кращі місця в окрузі,
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