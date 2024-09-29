Краснодарский край РФ атаковали беспилотники: взрывы раздавались возле военного городка в Ейске. ВИДЕО
В ночь на воскресенье, 29 сентября, в ряде российских регионов гремели взрывы. В частности, их было слышно в Ейске (Краснодарский край, РФ) возле военного городка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
По данным издания, предположительно, по области ударили беспилотники.
Издание также напоминает, что там расположен аэродром ВМФ РФ, где базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк ВМФ.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в селе Шабельское Щербиновского района якобы силами РЭБ был подавлен беспилотник, который при падении врезался в дерево и взорвался - от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, обломками повредило автомобиль. Губернатор уверяет, что пострадавших нет.
В телеграмм-каналах сообщают о пожаре в районе аэродрома, впрочем официального подтверждения информации пока нет.
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Ночь на 29 сентября оказалась крайне беспокойной для России. Несколько беспилотников атаковали сразу несколько регионов, в том числе Краснодарский край, Ростовскую и Волгоградскую области. Операция, по данным украинских спецслужб, была направлена на уничтожение ключевых военных объектов, и это принесло значительные результаты.
Ейск: аэродром больше не существует
Одной из ключевых целей стал город Ейск в Краснодарском крае, где находится известный военный аэродром. По данным ГУР и СБУ, в результате удара беспилотников уничтожены ракеты Х-47 "Кинжал", в количестве 60 единиц. Это было одно из самых мощных поражений за последнее время - аэродром, по сути, перестал существовать. Ракеты, которые предназначались для другого военного объекта, не успели покинуть территорию. Вся техника была уничтожена "на ходу".
Волгоград: уничтожена установка иранских ракет
В Волгоградской области был поражен другой важный объект - иранская пусковая установка для баллистических ракет Fath-360, которую Россия недавно получила. Она была припрятана на складе, но не смогла пережить ночную атаку украинских беспилотников. Удар стал причиной детонации боеприпасов, эквивалентной тактическому ядерному взрыву, уничтожив 90% арсенала. Волгоградская область погрузилась в огненное зарево, которое было видно с расстояния нескольких километров.
Детали о генерале Дворникове
Согласно неподтвержденным данным, на аэродроме в Ейске был также ликвидирован генерал армии Александр Дворников, бывший командующий войсками Южного военного округа. Если эти сведения подтвердятся, это станет еще одним ударом по российскому командованию.
Последствия операции
Эта ночная операция Украины имеет далеко идущие последствия для российских военных логистических цепочек. Уничтожение арсеналов, таких как в Ейске и Котлубани, серьёзно подорвало возможности российских сил в этих регионах. Официальные российские источники сообщают о минимальных разрушениях от атак дронов, однако многочисленные свидетельства из видео и сообщений жителей указывают на совершенно другую картину.