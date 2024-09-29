Краснодарский край РФ атаковали беспилотники: взрывы раздавались возле военного городка в Ейске. ВИДЕО

В ночь на воскресенье, 29 сентября, в ряде российских регионов гремели взрывы. В частности, их было слышно в Ейске (Краснодарский край, РФ) возле военного городка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

По данным издания, предположительно, по области ударили беспилотники.

Издание также напоминает, что там расположен аэродром ВМФ РФ, где базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк ВМФ.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в селе Шабельское Щербиновского района якобы силами РЭБ был подавлен беспилотник, который при падении врезался в дерево и взорвался - от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, обломками повредило автомобиль. Губернатор уверяет, что пострадавших нет.

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В телеграмм-каналах сообщают о пожаре в районе аэродрома, впрочем официального подтверждения информации пока нет.