РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11518 посетителей онлайн
Новости Видео Война
8 370 24

Краснодарский край РФ атаковали беспилотники: взрывы раздавались возле военного городка в Ейске. ВИДЕО

Український безпілотник

В ночь на воскресенье, 29 сентября, в ряде российских регионов гремели взрывы. В частности, их было слышно в Ейске (Краснодарский край, РФ) возле военного городка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

По данным издания, предположительно, по области ударили беспилотники.

Издание также напоминает, что там расположен аэродром ВМФ РФ, где базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк ВМФ.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в селе Шабельское Щербиновского района якобы силами РЭБ был подавлен беспилотник, который при падении врезался в дерево и взорвался - от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, обломками повредило автомобиль. Губернатор уверяет, что пострадавших нет.

Также смотрите: Россияне заявили об атаке беспилотников на Ростовскую область, возник пожар под Новошахтинском. ВИДЕО

В телеграмм-каналах сообщают о пожаре в районе аэродрома, впрочем официального подтверждения информации пока нет.

Автор: 

беспилотник (3646) россия (95683)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
Будем надеяться, что правда...

показать весь комментарий
29.09.2024 07:29
+13
Та то таке.Треба щоб вся росія палала
показать весь комментарий
29.09.2024 07:28
+10
Надо атаковать аэродромы, откуда взлетают самолёты с ФАБами
показать весь комментарий
29.09.2024 07:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та то таке.Треба щоб вся росія палала
показать весь комментарий
29.09.2024 07:28 Ответить
опять обломки?
показать весь комментарий
29.09.2024 07:29 Ответить
оні самиє-самиє висакаточниє в мірє...
показать весь комментарий
29.09.2024 07:47 Ответить
ЧТОЖЕПРОІЗОШЛО ????
показать весь комментарий
29.09.2024 10:15 Ответить
високоточні обломки
показать весь комментарий
29.09.2024 07:29 Ответить
Будем надеяться, что правда...

показать весь комментарий
29.09.2024 07:29 Ответить
Добре б якщо так. Але іранці ще можуть підкинути кілька - швидко і без зайвих бла бла
показать весь комментарий
29.09.2024 08:35 Ответить
Починає з'являтись інформація. Таки схоже на правду. Чекаємо.
показать весь комментарий
29.09.2024 09:31 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C&rlz=1C1GGRV_ukUA1105UA1105&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Котлубань
показать весь комментарий
29.09.2024 09:32 Ответить
Пишуть, що цієї ночі угадали у склад "кинжалів". Наводять кількість до 60 штук. Не знаю, чи правда це...
показать весь комментарий
29.09.2024 07:37 Ответить
Прочмтав твій пердь, погоджуюсь
показать весь комментарий
29.09.2024 08:29 Ответить
, ruski , chush - eta pro tvaiu mamu ! Po tebe vidno , takova dalbaioba visrat mozhet toka ruskaia natasha .....🤣
показать весь комментарий
29.09.2024 08:51 Ответить
де пишуть? на паркані?
показать весь комментарий
29.09.2024 09:05 Ответить
Нєвзоров у своєму телеграм-каналі.
показать весь комментарий
29.09.2024 09:43 Ответить
Пишуть про приліт по аеродрому «Балтимор» в Єйську, де могли зберігатися ракети «Кинджал»
показать весь комментарий
29.09.2024 09:52 Ответить
Надо атаковать аэродромы, откуда взлетают самолёты с ФАБами
показать весь комментарий
29.09.2024 07:39 Ответить
И москвичей не обидеть, скучают они. Очень любят фейерверки
показать весь комментарий
29.09.2024 08:37 Ответить
Або нічим, або союзнички не не дозволяють, бо їм подобається криваве реаліті шоу в Україні
показать весь комментарий
29.09.2024 08:37 Ответить
Ейск как раз напротив Мариуполя находится. При коммунистах на "Комете" за трояк час пути было
показать весь комментарий
29.09.2024 08:34 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/nochnoj-udar-razgrom-arsenalov-rf/ Олег Пономарь : НОЧНОЙ УДАР. РАЗГРОМ АРСЕНАЛОВ ВРАГА
Ночь на 29 сентября оказалась крайне беспокойной для России. Несколько беспилотников атаковали сразу несколько регионов, в том числе Краснодарский край, Ростовскую и Волгоградскую области. Операция, по данным украинских спецслужб, была направлена на уничтожение ключевых военных объектов, и это принесло значительные результаты.

Ейск: аэродром больше не существует
Одной из ключевых целей стал город Ейск в Краснодарском крае, где находится известный военный аэродром. По данным ГУР и СБУ, в результате удара беспилотников уничтожены ракеты Х-47 "Кинжал", в количестве 60 единиц. Это было одно из самых мощных поражений за последнее время - аэродром, по сути, перестал существовать. Ракеты, которые предназначались для другого военного объекта, не успели покинуть территорию. Вся техника была уничтожена "на ходу".

Волгоград: уничтожена установка иранских ракет
В Волгоградской области был поражен другой важный объект - иранская пусковая установка для баллистических ракет Fath-360, которую Россия недавно получила. Она была припрятана на складе, но не смогла пережить ночную атаку украинских беспилотников. Удар стал причиной детонации боеприпасов, эквивалентной тактическому ядерному взрыву, уничтожив 90% арсенала. Волгоградская область погрузилась в огненное зарево, которое было видно с расстояния нескольких километров.

Детали о генерале Дворникове
Согласно неподтвержденным данным, на аэродроме в Ейске был также ликвидирован генерал армии Александр Дворников, бывший командующий войсками Южного военного округа. Если эти сведения подтвердятся, это станет еще одним ударом по российскому командованию.

Последствия операции
Эта ночная операция Украины имеет далеко идущие последствия для российских военных логистических цепочек. Уничтожение арсеналов, таких как в Ейске и Котлубани, серьёзно подорвало возможности российских сил в этих регионах. Официальные российские источники сообщают о минимальных разрушениях от атак дронов, однако многочисленные свидетельства из видео и сообщений жителей указывают на совершенно другую картину.
показать весь комментарий
29.09.2024 11:23 Ответить
Е-е-ейск хали-гали! 🕺
показать весь комментарий
29.09.2024 12:26 Ответить
 
 