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Россияне заявили об атаке беспилотников на Ростовскую область, возник пожар под Новошахтинском. ВИДЕО

Под Новошахтинском горящее поле после атаки беспилотников заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как информирует Цензор.НЕТ, Об этом пишут российские СМИ.

скрін

Голубев ранее заявлял, что "ПВО отражают воздушную атаку противника, в настоящее время уничтожены 2 БПЛА".

Местные жители сообщают, что сбитые ПВО беспилотники упали под Новошахтинском возле ЛЭП, в поле, где загорелась сухая трава. По данным Голубева, пострадавших и разрушений нет.

Другие российские паблики пишут, что пожар был сильным, он вспыхнул в районе ЛЭП.

Читайте также: РФ создала в Китае секретный проект по производству ударных беспилотников, – Reuters

Автор: 

беспилотник (3641) россия (95671)


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Топ комментарии
+8
судя по видео обломки отразила электроподстанция
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27.09.2024 06:58
+4
Супер,але хотілося б побачити якусь інформацію про удари по "сухопутному коридору в Крим",по тій залізниці також(((
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27.09.2024 07:41
+3
Несерйозно, пігі, пердіти в калюжу
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27.09.2024 08:39
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судя по видео обломки отразила электроподстанция
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27.09.2024 06:58 Ответить
путлер пішов ще одну коричневу лінію малювати, "сармат" знову не взлетів
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27.09.2024 07:20 Ответить
Моль имела ввиду массовость БПЛА от 100 штук за раз
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27.09.2024 07:26 Ответить
Супер,але хотілося б побачити якусь інформацію про удари по "сухопутному коридору в Крим",по тій залізниці також(((
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27.09.2024 07:41 Ответить
Тратити дороге озброєння на якісь поля то не серйозно .
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27.09.2024 08:12 Ответить
Несерйозно, пігі, пердіти в калюжу
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27.09.2024 08:39 Ответить
Виходить, що щойно Україна пох@єрила нову ядерну стратегію Фашистської росії!!!

росєюшку знову, в котрий раз, мокнули рязанською ряхой в калові маси.
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27.09.2024 09:34 Ответить
їм таке подобається
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28.09.2024 07:33 Ответить
 
 