Россияне заявили об атаке беспилотников на Ростовскую область, возник пожар под Новошахтинском. ВИДЕО
Под Новошахтинском горящее поле после атаки беспилотников заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Как информирует Цензор.НЕТ, Об этом пишут российские СМИ.
Голубев ранее заявлял, что "ПВО отражают воздушную атаку противника, в настоящее время уничтожены 2 БПЛА".
Местные жители сообщают, что сбитые ПВО беспилотники упали под Новошахтинском возле ЛЭП, в поле, где загорелась сухая трава. По данным Голубева, пострадавших и разрушений нет.
Другие российские паблики пишут, что пожар был сильным, он вспыхнул в районе ЛЭП.
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+8 юрий #589519
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росєюшку знову, в котрий раз, мокнули рязанською ряхой в калові маси.