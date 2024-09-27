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Росіяни заявили про атаку безпілотників на Ростовську область, виникла пожежа під Новошахтинськом. ВIДЕО

Під Новошахтинськом горить поле після атаки безпілотників заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

скрін

 Голубєв раніше заявляв, що "ППО відбивають повітряну атаку противника, наразі знищено 2 БПЛА".

Місцеві жителі повідомляють, що збиті ППО безпілотники впали під Новошахтинськом біля ЛЕП, у полі, де загорілася суха трава. За даними Голубєва, постраждалих і руйнувань немає.

Інші  російські пабліки пишуть, що пожежа була сильною, вона спалахнула в районі ЛЕП.

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Автор: 

безпілотник (4203) росія (65346)


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Топ коментарі
+8
судя по видео обломки отразила электроподстанция
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27.09.2024 06:58
+4
Супер,але хотілося б побачити якусь інформацію про удари по "сухопутному коридору в Крим",по тій залізниці також(((
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27.09.2024 07:41
+3
Несерйозно, пігі, пердіти в калюжу
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27.09.2024 08:39
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судя по видео обломки отразила электроподстанция
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27.09.2024 06:58 Відповісти
путлер пішов ще одну коричневу лінію малювати, "сармат" знову не взлетів
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27.09.2024 07:20 Відповісти
Моль имела ввиду массовость БПЛА от 100 штук за раз
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27.09.2024 07:26 Відповісти
Супер,але хотілося б побачити якусь інформацію про удари по "сухопутному коридору в Крим",по тій залізниці також(((
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27.09.2024 07:41 Відповісти
Тратити дороге озброєння на якісь поля то не серйозно .
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27.09.2024 08:12 Відповісти
Несерйозно, пігі, пердіти в калюжу
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27.09.2024 08:39 Відповісти
Виходить, що щойно Україна пох@єрила нову ядерну стратегію Фашистської росії!!!

росєюшку знову, в котрий раз, мокнули рязанською ряхой в калові маси.
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27.09.2024 09:34 Відповісти
їм таке подобається
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28.09.2024 07:33 Відповісти
 
 