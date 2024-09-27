Росіяни заявили про атаку безпілотників на Ростовську область, виникла пожежа під Новошахтинськом. ВIДЕО
Під Новошахтинськом горить поле після атаки безпілотників заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.
Голубєв раніше заявляв, що "ППО відбивають повітряну атаку противника, наразі знищено 2 БПЛА".
Місцеві жителі повідомляють, що збиті ППО безпілотники впали під Новошахтинськом біля ЛЕП, у полі, де загорілася суха трава. За даними Голубєва, постраждалих і руйнувань немає.
Інші російські пабліки пишуть, що пожежа була сильною, вона спалахнула в районі ЛЕП.
Топ коментарі
+8 юрий #589519
показати весь коментар27.09.2024 06:58
+4 Igor Grytselyak
показати весь коментар27.09.2024 07:41
+3 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар27.09.2024 08:39
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росєюшку знову, в котрий раз, мокнули рязанською ряхой в калові маси.