Росіяни заявили про атаку безпілотників на Ростовську область, виникла пожежа під Новошахтинськом. ВIДЕО

Під Новошахтинськом горить поле після атаки безпілотників заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

Голубєв раніше заявляв, що "ППО відбивають повітряну атаку противника, наразі знищено 2 БПЛА".

Місцеві жителі повідомляють, що збиті ППО безпілотники впали під Новошахтинськом біля ЛЕП, у полі, де загорілася суха трава. За даними Голубєва, постраждалих і руйнувань немає.

Інші російські пабліки пишуть, що пожежа була сильною, вона спалахнула в районі ЛЕП.

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