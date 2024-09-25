РФ создала в Китае секретный проект по производству ударных беспилотников, – Reuters
Российская компания запустила массовое производство беспилотников на заводе в Китае для использования в войне против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Россия создала в Китае программу вооружений для разработки и производства ударных беспилотников дальнего радиуса действия для использования в войне против Украины.
По данным издания, ИЭМЗ "Купол", дочернее предприятие российской государственной оружейной компании "Алмаз-Антей", разработало и провело летные испытания новой модели беспилотника под названием "Гарпия-3" (G3) в Китае с помощью местных специалистов.
Отмечается, что "Купол" сообщил минобороны, что он может производить беспилотники, включая G3, в больших масштабах на заводе в Китае, чтобы оружие могло быть использовано в "специальной военной операции" - термин, который РФ применяет для обозначения войны в Украине.
В то же время Министерство иностранных дел Китая сообщило, что не знало о таком проекте, добавив, что в стране введены строгие меры контроля за экспортом беспилотников.
На прошлой неделе американские официальные лица выразили обеспокоенность по поводу того, что они назвали поддержкой Китаем российской военной машины.
Дрон "Гарпия-3" может преодолевать около 2 тыс. км с полезной нагрузкой 50 кг, как отмечается в отчетах "Купола". Образцы "Гарпии" и некоторых других моделей беспилотников китайского производства были доставлены в российский "Купол" для дальнейших испытаний.
Как отмечается, компания "Купол" получила семь военных беспилотников, изготовленных в Китае, среди которых две "Гарпии". Счета-фактуры, в одном из которых требуется оплата в китайских юанях, не имеют даты доставки дронов и не идентифицируют поставщиков в Китае.
По словам источников в европейской разведке, доставка образцов беспилотников компании "Купол" стала первым конкретным доказательством того, что с начала войны в Украине в феврале 2022 года их агентство обнаружило целые БпЛА, произведенные в Китае, которые поставляются в Россию.
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- наші союзники все більше від України дистанціюються
- зе живе одним днем з планом спихувати всю відповідальність на союзників
- зате росія все більше інтегрується з підорською віссю зла: з китаєм, іраном, кндр.
Не вірю
через КНДР, схема проста і безпечна.
Коли я, на підставі історичних фактів, довів, що США є сюзереном рашкі та її союзником, мене
банили нещадно, називали кацапам та т.д. та т.п.
А от вас в бан не відправляють та кацапам не називають.
Як таке можливо?
промисловість у срср та й сам срср (і, як наслідок, саму рашку) в 20-х-40-х роках, пишуть СУТО
АМЕРИКАНСЬКІ історики.
Мабуть американські історики КАЦАПИ, так, американець?
Блін, які ви тупі!
Мантру про фінансування німцями революції - блеф.
Почитай своїх істориков Абарінова, Спенса, Сатона, про фінансування Уолл стріт революції 1917.
"Яке відношення має збудованА В США Магнітка І перевезена та змонтована в 3,14дерації", а ще Азовсталь, Дніпрогес, Запоріжсталь.
Яке відношення? Читай своїх істориків, а то ви там взагалі тупими стали.
А тепер подумай, для чого озброювати того, хто заприсягався зруйнувати США та Європу.
Блін, ну і отупіли ж ви у тих США.
Який лозунг та герб був в срср? Так що, США своєму ворогу промисловість побудували?
Все, папа!
Ну, з сарказмом у американців завжди проблема була, так, американець?