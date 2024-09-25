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РФ создала в Китае секретный проект по производству ударных беспилотников, – Reuters

Росія виробляє безпілотники в Китаї

Российская компания запустила массовое производство беспилотников на заводе в Китае для использования в войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Россия создала в Китае программу вооружений для разработки и производства ударных беспилотников дальнего радиуса действия для использования в войне против Украины.

По данным издания, ИЭМЗ "Купол", дочернее предприятие российской государственной оружейной компании "Алмаз-Антей", разработало и провело летные испытания новой модели беспилотника под названием "Гарпия-3" (G3) в Китае с помощью местных специалистов.

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Отмечается, что "Купол" сообщил минобороны, что он может производить беспилотники, включая G3, в больших масштабах на заводе в Китае, чтобы оружие могло быть использовано в "специальной военной операции" - термин, который РФ применяет для обозначения войны в Украине.

В то же время Министерство иностранных дел Китая сообщило, что не знало о таком проекте, добавив, что в стране введены строгие меры контроля за экспортом беспилотников.

На прошлой неделе американские официальные лица выразили обеспокоенность по поводу того, что они назвали поддержкой Китаем российской военной машины.

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Дрон "Гарпия-3" может преодолевать около 2 тыс. км с полезной нагрузкой 50 кг, как отмечается в отчетах "Купола". Образцы "Гарпии" и некоторых других моделей беспилотников китайского производства были доставлены в российский "Купол" для дальнейших испытаний.

Как отмечается, компания "Купол" получила семь военных беспилотников, изготовленных в Китае, среди которых две "Гарпии". Счета-фактуры, в одном из которых требуется оплата в китайских юанях, не имеют даты доставки дронов и не идентифицируют поставщиков в Китае.

По словам источников в европейской разведке, доставка образцов беспилотников компании "Купол" стала первым конкретным доказательством того, что с начала войны в Украине в феврале 2022 года их агентство обнаружило целые БпЛА, произведенные в Китае, которые поставляются в Россию.

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Автор: 

беспилотник (3631) Китай (2990) производство (467) россия (95645) дроны (3961)


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Топ комментарии
+10
А косоока обезяна розповідає шо вони за мир, ссуки!
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25.09.2024 18:25
+5
це в рамках китайського мирного плану.
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25.09.2024 18:27
+4
urodi.
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25.09.2024 18:30
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А косоока обезяна розповідає шо вони за мир, ссуки!
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25.09.2024 18:25 Ответить
косоокі завжди були собі на умі
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25.09.2024 18:26 Ответить
це в рамках китайського мирного плану.
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25.09.2024 18:27 Ответить
urodi.
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25.09.2024 18:30 Ответить
Ох*їнна в нас війна на виснаження:

- наші союзники все більше від України дистанціюються

- зе живе одним днем з планом спихувати всю відповідальність на союзників

- зате росія все більше інтегрується з підорською віссю зла: з китаєм, іраном, кндр.
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25.09.2024 18:32 Ответить
В iнтернеті є тільки ізраїльська БПЛА Гарпія. Але судячи з характеристик це дрони різного класу. Якщо Британський Reuters не бреше, що трапляється частенько.
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25.09.2024 18:34 Ответить
Ройтерс на жаль вже давно ссучився
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25.09.2024 18:46 Ответить
Нема в нас в Україні , союзників ..зате у вас є президент ,фсбешний 🤡
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25.09.2024 18:39 Ответить
У китайцев как всегда "железная" отмазка "не знаем про такой проект" ( с ББМ уже прокатило).
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25.09.2024 18:41 Ответить
Це в комуністичному Китаї, де контролюється все? Навіть інтернет.
Не вірю
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25.09.2024 19:12 Ответить
Да никто не верит).
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25.09.2024 19:14 Ответить
Зачем это Китаю? Поставлять части под видом разное с алиекспреса, ну это да. А целые?
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25.09.2024 18:51 Ответить
чайники бракоделы как и иранцы-засранцы , я то знаю по Али
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25.09.2024 18:51 Ответить
Да ви що! Яка несподіванка.!!Ці прищурені з самого початку допогають лаптям чим можуть
через КНДР, схема проста і безпечна.
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25.09.2024 19:03 Ответить
Вот ми збиралися взривати їм заводи які ракети роблять. Ну припустимо вдалося. А що робити якби вони тупо перенесли виробництво в Китай =(
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25.09.2024 19:08 Ответить
Китайські гієни ,разом із північно-корейськими і іранськими псами надали куйлу зброї більше,як США.НАТО І ЄС разом взяті ( так звані партнери на папері)- Україні.
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25.09.2024 19:30 Ответить
От мені дивно, чому вас не банять.

Коли я, на підставі історичних фактів, довів, що США є сюзереном рашкі та її союзником, мене

банили нещадно, називали кацапам та т.д. та т.п.

А от вас в бан не відправляють та кацапам не називають.

Як таке можливо?
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25.09.2024 20:11 Ответить
Своїм дописом, Ви видали свою кацапську і суть і личину. Вас хвилює чого мене не банять?Мені все одно кого банять .А чи ні.Не питайте "Як таке можливо?"Думайте чого таке можливе і за що?
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26.09.2024 08:45 Ответить
І останнє, про те, що сша фінансували революцію 1917 року й створили потужну ************

промисловість у срср та й сам срср (і, як наслідок, саму рашку) в 20-х-40-х роках, пишуть СУТО

АМЕРИКАНСЬКІ історики.

Мабуть американські історики КАЦАПИ, так, американець?

Блін, які ви тупі!
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26.09.2024 09:09 Ответить
Суть кацапа-" чого мене блокують а Тебе ні,чого українці краще живуть .чого вони хочуть в НАТО.і т.д і т.п.Тупість- це читати і не аналізувати(((І останнє, про те, що сша фінансували революцію 1917 року )))тупий, революцію в 17 році фінансували німці .позаяк їм не потрібна була міцна рабсія,в Європі .Суть кацапа навіть в тому, що він до блокування на сайті,буде тулити спонсорів революції 3,14дерашки і т.д і т.п.Яке відношення має збудованА В США Магнітка І перевезена та змонтована в 3,14дерації.до сьогоднішніх американських "партнерів" України,котрі на крові українського народу роблять для себе президентські передвиборні компанії іт.д і т.п...??
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26.09.2024 10:45 Ответить
Мда, що таке сарказм тобі невідомо.

Мантру про фінансування німцями революції - блеф.

Почитай своїх істориков Абарінова, Спенса, Сатона, про фінансування Уолл стріт революції 1917.

"Яке відношення має збудованА В США Магнітка І перевезена та змонтована в 3,14дерації", а ще Азовсталь, Дніпрогес, Запоріжсталь.

Яке відношення? Читай своїх істориків, а то ви там взагалі тупими стали.
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26.09.2024 10:58 Ответить
О! Та Сталінградський танковий завод перевезений та змонтований з Детройту.

А тепер подумай, для чого озброювати того, хто заприсягався зруйнувати США та Європу.

Блін, ну і отупіли ж ви у тих США.

Який лозунг та герб був в срср? Так що, США своєму ворогу промисловість побудували?

Все, папа!
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26.09.2024 11:01 Ответить
От про личину це суто кацапцькій шедевр!!!

Ну, з сарказмом у американців завжди проблема була, так, американець?
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26.09.2024 08:50 Ответить
 
 