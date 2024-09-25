РФ создала в Китае секретный проект по производству ударных беспилотников, – Reuters

Российская компания запустила массовое производство беспилотников на заводе в Китае для использования в войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Россия создала в Китае программу вооружений для разработки и производства ударных беспилотников дальнего радиуса действия для использования в войне против Украины.

По данным издания, ИЭМЗ "Купол", дочернее предприятие российской государственной оружейной компании "Алмаз-Антей", разработало и провело летные испытания новой модели беспилотника под названием "Гарпия-3" (G3) в Китае с помощью местных специалистов.

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Отмечается, что "Купол" сообщил минобороны, что он может производить беспилотники, включая G3, в больших масштабах на заводе в Китае, чтобы оружие могло быть использовано в "специальной военной операции" - термин, который РФ применяет для обозначения войны в Украине.

В то же время Министерство иностранных дел Китая сообщило, что не знало о таком проекте, добавив, что в стране введены строгие меры контроля за экспортом беспилотников.

На прошлой неделе американские официальные лица выразили обеспокоенность по поводу того, что они назвали поддержкой Китаем российской военной машины.

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Дрон "Гарпия-3" может преодолевать около 2 тыс. км с полезной нагрузкой 50 кг, как отмечается в отчетах "Купола". Образцы "Гарпии" и некоторых других моделей беспилотников китайского производства были доставлены в российский "Купол" для дальнейших испытаний.

Как отмечается, компания "Купол" получила семь военных беспилотников, изготовленных в Китае, среди которых две "Гарпии". Счета-фактуры, в одном из которых требуется оплата в китайских юанях, не имеют даты доставки дронов и не идентифицируют поставщиков в Китае.

По словам источников в европейской разведке, доставка образцов беспилотников компании "Купол" стала первым конкретным доказательством того, что с начала войны в Украине в феврале 2022 года их агентство обнаружило целые БпЛА, произведенные в Китае, которые поставляются в Россию.

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