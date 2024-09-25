Для содействия миру в Украине необходимо остановить военное сотрудничество РФ с Ираном, КНДР и Китаем, - Блинкен

Соединенные Штаты считают, что условия для содействия миру в Украине включают, в частности, прекращение военного сотрудничества России с Ираном, Северной Кореей и Китаем.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал во время выступления на заседании Совбеза ООН, передает Цензор.НЕТ.

"Есть два немедленных и взаимосвязанных шага, которые мы должны сделать. Во-первых, мы должны ответить на растущее сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном", - подчеркнул он.

Блинкен напомнил, что Иран поставляет беспилотники в Россию и построил завод по производству дронов в РФ, а буквально несколько недель назад "передал России сотни баллистических ракет малой дальности".

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Тем временем КНДР доставляет в Россию поезда с оружием и боеприпасами, включая ракетно-пусковые установки и миллионы артиллерийских снарядов.

Блинкен отметил, что действия Ирана, Северной Кореи и России нарушили многочисленные резолюции Совета Безопасности, за которые проголосовала РФ. Как постоянный член Совбеза ООН Москва несет особую ответственность за их выполнение.

Госсекретарь США отметил, что это "улица с двусторонним движением", поэтому и КНДР, и Иран получают помощь от России для обхода санкций и дальнейшей дестабилизации ситуации в своих регионах.

"Северная Корея и Иран не единственные, кто помогает России. Китай, еще один постоянный член этого Совета является ведущим поставщиком станков, микроэлектроники и других товаров, которые Россия использует для восстановления, пополнения запасов, наращивания своей военной машины и поддержки своей жестокой агрессии", - резюмировал Блинкен.

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Напомним, ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран якобы никогда не одобрял агрессию России против Украины.

Поставки Ираном ракет в РФ

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.

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