Для содействия миру в Украине необходимо остановить военное сотрудничество РФ с Ираном, КНДР и Китаем, - Блинкен
Соединенные Штаты считают, что условия для содействия миру в Украине включают, в частности, прекращение военного сотрудничества России с Ираном, Северной Кореей и Китаем.
Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал во время выступления на заседании Совбеза ООН, передает Цензор.НЕТ.
"Есть два немедленных и взаимосвязанных шага, которые мы должны сделать. Во-первых, мы должны ответить на растущее сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном", - подчеркнул он.
Блинкен напомнил, что Иран поставляет беспилотники в Россию и построил завод по производству дронов в РФ, а буквально несколько недель назад "передал России сотни баллистических ракет малой дальности".
Тем временем КНДР доставляет в Россию поезда с оружием и боеприпасами, включая ракетно-пусковые установки и миллионы артиллерийских снарядов.
Блинкен отметил, что действия Ирана, Северной Кореи и России нарушили многочисленные резолюции Совета Безопасности, за которые проголосовала РФ. Как постоянный член Совбеза ООН Москва несет особую ответственность за их выполнение.
Госсекретарь США отметил, что это "улица с двусторонним движением", поэтому и КНДР, и Иран получают помощь от России для обхода санкций и дальнейшей дестабилизации ситуации в своих регионах.
"Северная Корея и Иран не единственные, кто помогает России. Китай, еще один постоянный член этого Совета является ведущим поставщиком станков, микроэлектроники и других товаров, которые Россия использует для восстановления, пополнения запасов, наращивания своей военной машины и поддержки своей жестокой агрессии", - резюмировал Блинкен.
Напомним, ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран якобы никогда не одобрял агрессию России против Украины.
Поставки Ираном ракет в РФ
Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.
В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.
В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.
11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви про це чудово знаєте, пане Блінкен
приблизно так
варіант 1 . перемагає Трамп- Байден одразу 6-го починати входити в історію як Рейган -нищити недобиту імперію зла (є час аж до 20-го січня )
варіант2. перемагає Гарріс - одразу 6 листопада Байдену починати справу Рейгана поки не увійшла в обов"язки Гарріс
"Что касается моего собственного будущего, то все, на что я сейчас смотрю, это баланс этой администрации и января", - https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-at-a-press-availability-51/ сказал Блинкен, находясь на Гаити в начале этого месяца. «И я могу сказать вам, что, проведя некоторое время на прошлой неделе на небольшой перерыве с моими детьми, я буду наслаждаться тем, что провожу с ними гораздо больше времени».
Директор ЦРУ Билл Бернс, ветеран-дипломат, изго может быть госсекретарем. Байден полагался на Бернса для самых чувствительных дипломатических миссий за последние четыре года. Он был https://www.washingtonpost.com/national-security/burns-afghanistan-baradar-biden/2021/08/24/c96bee5c-04ba-11ec-ba15-9c4f59a60478_story.html направлен в Кабул для встречи с талибами в разгар молниеносного захвата Афганистана террористической организацией; https://www.cnn.com/2021/11/05/politics/bill-burns-moscow-ukraine/index.html в Москву, чтобы предупредить президента России Владимира Путина о полномасштабном вторжении в Украину; и совсем недавно в качестве высшего переговорщика по усилиям по обеспечению https://www.axios.com/2024/07/08/gaza-ceasefire-hostage-deal-rafah-crossing прекращения огня между Израилем и ХАМАСом .
"Я думаю, что Билл Бернс - лучший стратег в правительстве", - сказал Майкл О'Хэнлон, старший научный сотрудник и директор по исследованиям в области внешней политики в Институте Брукингса. «Я надеюсь, что его будут считать государственным секретарем».
Сенатор Крис Кунс (D-Del.), доверенное лицо Байдена по внешней политике и старший член Комитета Сената по международным отношениям с давним акцентом на Африку, - это еще одно имя, которое всплыкакивает в разговорах потенциального госсекретаря. Сенатор тоже. Крис Мерфи (D-Conn.), также старший член Комитета Сената по международным отношениям.
Флурной в течение трех лет была заместителем министра обороны по политике при бывшем президенте Обаме, что сделало ее самой высокопоставленной женщиной в истории департамента. Она считалась https://www.nytimes.com/2020/12/08/us/politics/michele-flournoy-defense-secretary.html лидером на высшую должность при президенте Байдене, учитывая ее огромный опыт в области национальной безопасности, но была промена министру обороны Ллойду Остину, который стал первым чернокожим человеком, возглавившим Пентагон.
"Харрис хочет открыть новые горизонты, [Министерство обороны] - это место, где никогда не было женщины", - сказал давний консультант Демократической партии, подчеркнув Flournoy.
"Я думаю, что он очень умный и творческий мыслитель", - сказал Мэтт Дасс, исполнительный вице-президент Центра международной политики и бывший советник сенатора по внешней политике. Берни Сандерс
Рэнди Шойнеманн, вице-председатель Международного республиканского института и стратегический советник Международного форума безопасности в Галифаксе, https://www.youtube.com/watch?v=HRJHbrfd7Ok&ab_channel=EconomicPolicyResearchCenter описал Гордона как друга , но добавил: «он очень осторожен», и Шойнеманн критически относился к времени Гордона в качестве помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам и изменению в то время отношения противозащитной обороны США в Европе.
Но совсем недавно https://foreignpolicy.com/2024/08/28/guatemala-coup-kamala-harris-biden-administration-arevalo/ роль Гордона была подчеркнута как ключевая в обеспечении плавного перехода власти после президентских выборов в Гватемале и предотвращеніі перворота
Два известных имени внесли свои имена в потенциальный список с одобрением Харриса и частой критикой Трампа: бывшие представители Палаты представителей. Адам Кинзингер (R-Ill.) и Лиз Чейни (R-Wyo.).
Чейни вместе со своим отцом, бывшим вице-президентом-республиканцем Диком Чейни, заявили, что голосуют за Харриса в ноябре.
Кинзингер, который выступал на Национальном съезде Демократической партии, сказал Los Angeles Times в начале этой недели, что https://www.latimes.com/entertainment-arts/movies/story/2024-09-09/adam-kinzinger-kamala-harris-mike-pence-george-w-bush-the-last-republican-tiff он «безусловно» будет готов служить в администрации Харриса.
О'Хэнлон из Брукингса также поднял США Посол в Кении Мег Уитмен как интригующий республиканский вариант, учитывая ее опыт внешней политики и опыт в бизнесе и технологиях. Как бывший генеральный директор eBay, Hewlett Packard Enterprise и недолговечной медиа-компании *****, она считалась возможным выбором министра торговли для Байдена в 2021 году.
УРА УГОДІ ЄРМАКА З ОРБАНОМ - а Блінкен щось там про Китай? Так ось через Орбана Рашка почне заробляти долари (УГОРЩИНА ЦЕ НАТО?)
КИЇВ - Мільйони барелів російської нафти тепер мають зелене світло від України для надхоту до ЄС в рамках угоди з Угорщиною, що покладає край багатомісячному протистоянню щодо нових київських нафтових санкцій.
Угода побачить, що російська енергетична фірма Lukoil, чия продукція наразі заборонена в'їзд в Україну, замість цього продасть свою нафту угорському енергетичному гіганту MOL, який потім може відправити її через Україну до ЄС.
"Компанія MOL оголосила, що в даний час вони є власниками продукту, який проходить через Україну, і ми раді цьому", - сказав прем'єр-міністр України Деніс Шмигаль у вівторок, відповідаючи на запитання POLITICO. "Це не російська компанія, це [компанія MOL], яка транзитує свій продукт через українську систему".
(Тут ясна річ виникає питання до "укр.влади" - чому вони забули про цей меморандум?? ) Совпадєніє??
Наймогутніша держава світу (США) за цей же час передала Україні 3 мільйони снарядів. Майже вдвічі менше.
У своїй першій промові в ООН. Щорічне зібрання світових лідерів Генеральної Асамблеї Масуда Пезешкяна вразило дещо більш виваженого тону, ніж його попередники в останні роки.
"Я прагну закласти міцний фундамент для вступу моєї країни в нову еру, позиціонуючи її відігравати ефективну та конструктивну роль у глобальному порядку, що розвивається", - сказав Пезешкян, кардіохірург, який працював реформатором.
Він вступив на посаду в липні
Верховний лідер Ірану, аятолла Алі Хаменеї, минулого місяця відкрив двері для відновлення переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми, що швидко розвивається його країни, заявивши цивільному уряду Ірану, що "немає шкоди" у взаємодії з його "ворогом". Сполучені Штати під керівництвом колишнього президента Дональда Трампа вийшли в 2018 році з угоди Ірану з кількома західними країнами, щоб скоротити свою ядерну програму в обмін на скасування санкцій.
так шо.....
зупинити співпрацю ОП єрмака з РФ