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Президент Ирана Пезешкиан заявил, что Тегеран никогда не одобрял российскую агрессию против Украины

Пезешкіан заявив, що ніколи не схвалював російську агресію проти України

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран якобы никогда не одобрял агрессию России против Украины.

Об этом он сказал во время участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Пезешкиан также сказал, что он якобы стремится "к переговорам с Западом" относительно войны России против Украины.

"Мы готовы сесть с европейцами и американцами для ведения диалога и переговоров. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против Украины", - сказал президент Ирана.

Также иранский президент заявил, что Тегеран не передавал баллистические ракеты РФ с начала его президентства.

В то же время Пезешкиан никоим образом не упомянул, что его страна поставляет России БпЛА, которые Москва использует в войне против Украины.

Смотрите также: Иран представил новую версию "шахеда" и еще одну баллистическую ракету на параде в Тегеране. ФОТО

Сотрудничество РФ и Ирана

Как известно, Иран активно поддерживает Россию в войне против Украины. В частности, Тегеран поставляет РФ беспилотники "Шахед", которыми страна-агрессор атакует Украину.

Кроме этого, Иран поставляет России и другое вооружение и боеприпасы.

Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд сообщал, что, по информации Вашингтона, РФ намерена повысить уровень двусторонних отношений с Ираном путем заключения всеобъемлющего двустороннего соглашения. Ранее подобное соглашение Россия подписала с Северной Кореей.

Поставки Ираном ракет в РФ

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.

Смотрите также: В Омске двое школьников сожгли вертолет Ми-8 на местной авиабазе. ФОТОРЕПОРТАЖ
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Топ комментарии
+16
А Шахеди постачав рашці для замирення?
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23.09.2024 20:21
+15
ПЗДЖ
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23.09.2024 20:19
+13
Ага й Китай "не підтримує" , й Індія, й Північна Корея. А ще Туреччина з Казахстаном "не допомогають" обходити санкції. Пи#діти можна що завгодно......
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23.09.2024 20:30
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23.09.2024 20:19 Ответить
3,14здун.
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23.09.2024 20:21 Ответить
Аятоли його теж можуть бабах
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23.09.2024 20:21 Ответить
ой
а шо такЕ
десь підгорає?
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23.09.2024 20:21 Ответить
Пезешкюй вже напутіна, триздабол.
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23.09.2024 20:21 Ответить
А Шахеди постачав рашці для замирення?
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23.09.2024 20:21 Ответить
я думаю, що Ірану байдуже кому продавати, аби купляли, як нещодавно заявив їхній чиновник.
вони б і нам продали шахеди-ракети і їх не цікавило б "чи будемо ми ними бити вглиб росії". Але ж нам тре нахаляву, як казав Арестович. А грошики які зекономимо можна між чиновничками пороспихать.
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23.09.2024 20:39 Ответить
never & ever
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23.09.2024 20:24 Ответить
Гроші не пахнуть тхнуть
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23.09.2024 20:26 Ответить
Хай бабусі своїй про то розповість.
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23.09.2024 20:27 Ответить
Вова, если твои друзья - криминалитет уже от тебя открещиваются, то что о тебе, гнойном и плешивом, говорить? Через год уже и Венесуэла и КНДР будут говорить, что этим долбо"**** не помогаем
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23.09.2024 20:27 Ответить
Треба йому пейджер подарувати.
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23.09.2024 20:28 Ответить
Його приберуть аятоли. Не буду робить з нього ангела, але він може говорити правду. Згадайте, що довбані китайські комуняки жодного разу нічого подібного не говорили. Знаю, які кацапи дибіли - вони можуть своїм вялічієм посваритись навіть з найвідданішими союзниками.
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23.09.2024 20:29 Ответить
Бизнес, просто бизнес...
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23.09.2024 20:30 Ответить
Ага, крокодил їв зебру і плакав... їв і плакав...
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24.09.2024 08:46 Ответить
Ага й Китай "не підтримує" , й Індія, й Північна Корея. А ще Туреччина з Казахстаном "не допомогають" обходити санкції. Пи#діти можна що завгодно......
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23.09.2024 20:30 Ответить
П%здошкян. П%%%ть, як Троцький. І не червоніє.
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23.09.2024 20:31 Ответить
"Нас там нет" в персидском исполнении.
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23.09.2024 20:33 Ответить
Брехливість персів легендарна в віках. Дезінформація-це частина зовнішньої політики держави Іран. Це всім давно відомо.
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23.09.2024 20:34 Ответить
Ми допагаємо вбивати українців шахедами.але не для публіки не схвалюємо
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23.09.2024 20:34 Ответить
На куске сала поклялся?
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23.09.2024 20:35 Ответить
Ну так а шо там наш Кислиця в ООН?
Спитав в цього миролюбивого Пезешкіана про іранські шахеди, які щодня вбивають українців?

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23.09.2024 20:42 Ответить
Якась невдала геополітика у кремля , вже майже публічно " друзі " визнають своє незахоплення , московскими провалами на всю світову голову ...
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23.09.2024 20:58 Ответить
Нічого особистого, тількі бізнес.
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23.09.2024 20:59 Ответить
Це мабуть на ідіотів розраховано.
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23.09.2024 21:03 Ответить
мопеди - де?
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23.09.2024 21:33 Ответить
Хочу пояснить це - як "битий хлопець": ці "мопеди" літають не "просто так" Вони прикриваються повітряним простором країн ЄС щоб наносить по нас удари!:
1. Першапричина - викликать "втомленість" у країн Єврпопи від українців (щоб вонии просто покинули Україну в її підтримці);
2.. Поставить Україну перед фактом: від вас Європа відвернулася - ПОКОРІТЬСЯ!!!
Саме цікаве - коли реально "шахед" гахне по населеному пункту - вони висвловлять занепокоєність!
У них війна в двері ломиться - - а вони "соплі жують!!!
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23.09.2024 22:08 Ответить
Президент Ірану Пезешкіан заявив, що Тегеран ніколи не схвалював російську агресію проти України Але "шахеди".котрі сіють смерть в Україні і розруху вказують .що він ********** іранський пес.
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23.09.2024 21:36 Ответить
Мені цікаво - а ЧИЇ балістичні ракети і артилерійські снаряди вибухають зараз в Краснодарському краї та Тверській області?!!! Марсіанські?!!!
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23.09.2024 21:55 Ответить
Я у відповідь пану президенту с тією же правдивістю можу стверджувати що такої країни ян Іран не існує
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23.09.2024 21:56 Ответить
росіянські сателіти-щури теж навчилися влучно брехати.
Нащастя ми набули імунітету до брехні і в нас стійка пам'ять! Адіос імбіцили! Вам всім пі......да! Питання тільки часу.
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23.09.2024 22:17 Ответить
Стоило Британцам выдвинуть инициативу о разрешении Украине бить далекобойным западным оружием вглубь россии, сразу русня решила поставить на паузу удары Иранскими ракетами
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23.09.2024 23:15 Ответить
Срала, мазала, в піч лазила.
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24.09.2024 08:50 Ответить
Безсоромність у чистому вигляді.
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24.09.2024 09:19 Ответить
А на фото чебурек без рушника на голові.
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24.09.2024 10:19 Ответить
А ********* зможе на Корану поклястися?
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24.09.2024 10:36 Ответить
галіма пропаганда, щоб змішати мухи з катлєтами.
"нібито ніколи не схвалював напад росії " , тоді тут же напишіть коли він схвалював.
продавав шахеди, а те що захід на сьогодні є найбільшим і ключовим постачальником грошей, технологій кацапії, то замилюють очі "санкціями" і глибоким занепокоєнням.
все брехня, але наш нарід хаває, вчитися не хоче
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24.09.2024 10:37 Ответить
Бреше як останній москаль.
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24.09.2024 11:46 Ответить
Немає нічого неможливого, коли ти ******...
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24.09.2024 12:17 Ответить
Угу...агресію не схвалював, але на нас майже кожну ніч летять шахеди та вбивають. Відповідати доведеться!!!
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24.09.2024 12:21 Ответить
"Послєднєє диханіє господіна ПеЗе" ©
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24.09.2024 13:13 Ответить
Україна має купувати в Ірана ті ракети якщо Захід не дає дозволу бити їхніми вглиб москалів.
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24.09.2024 13:24 Ответить
 
 