Президент Ирана Пезешкиан заявил, что Тегеран никогда не одобрял российскую агрессию против Украины
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран якобы никогда не одобрял агрессию России против Украины.
Об этом он сказал во время участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
Пезешкиан также сказал, что он якобы стремится "к переговорам с Западом" относительно войны России против Украины.
"Мы готовы сесть с европейцами и американцами для ведения диалога и переговоров. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против Украины", - сказал президент Ирана.
Также иранский президент заявил, что Тегеран не передавал баллистические ракеты РФ с начала его президентства.
В то же время Пезешкиан никоим образом не упомянул, что его страна поставляет России БпЛА, которые Москва использует в войне против Украины.
Сотрудничество РФ и Ирана
Как известно, Иран активно поддерживает Россию в войне против Украины. В частности, Тегеран поставляет РФ беспилотники "Шахед", которыми страна-агрессор атакует Украину.
Кроме этого, Иран поставляет России и другое вооружение и боеприпасы.
Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд сообщал, что, по информации Вашингтона, РФ намерена повысить уровень двусторонних отношений с Ираном путем заключения всеобъемлющего двустороннего соглашения. Ранее подобное соглашение Россия подписала с Северной Кореей.
Поставки Ираном ракет в РФ
Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.
В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.
В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.
11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.
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а шо такЕ
десь підгорає?
вони б і нам продали шахеди-ракети і їх не цікавило б "чи будемо ми ними бити вглиб росії". Але ж нам тре нахаляву, як казав Арестович. А грошики які зекономимо можна між чиновничками пороспихать.
пахнутьтхнуть
Спитав в цього миролюбивого Пезешкіана про іранські шахеди, які щодня вбивають українців?
1. Першапричина - викликать "втомленість" у країн Єврпопи від українців (щоб вонии просто покинули Україну в її підтримці);
2.. Поставить Україну перед фактом: від вас Європа відвернулася - ПОКОРІТЬСЯ!!!
Саме цікаве - коли реально "шахед" гахне по населеному пункту - вони висвловлять занепокоєність!
У них війна в двері ломиться - - а вони "соплі жують!!!
Нащастя ми набули імунітету до брехні і в нас стійка пам'ять! Адіос імбіцили! Вам всім пі......да! Питання тільки часу.
"нібито ніколи не схвалював напад росії " , тоді тут же напишіть коли він схвалював.
продавав шахеди, а те що захід на сьогодні є найбільшим і ключовим постачальником грошей, технологій кацапії, то замилюють очі "санкціями" і глибоким занепокоєнням.
все брехня, але наш нарід хаває, вчитися не хоче