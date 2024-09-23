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В Омске двое школьников сожгли вертолет Ми-8 на местной авиабазе. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Омске двое школьников сожгли вертолет на местной авиабазе. За поджог им пообещали заплатить 20 тысяч долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

По данным "Базы", школьники проникли на авиабазу вечером 21 сентября. Ребята бросили в вертолет Ми-8 бутылку с зажигательной смесью и скрылись с места происшествия.

Однако уже вскоре подростков задержали.

Диверсантами оказались 16-летние Рома и Антон. Ребята рассказали, что задание сжечь вертолет они получили через телеграм-канал, а за работу им пообещали 20 тысяч долларов, правда, обещанных денег они так и не получили.

В Омську школярі спалили Мі-8
В Омську школярі спалили Мі-8

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Напомним, в ночь на 11 сентября двое школьников 13 и 14 лет сожгли вертолет в российском Ноябрьске (Томская область).

Автор: 

дети (6523) поджог (1077) россия (95687) вертолёт (1106)


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Топ комментарии
+44
Молодці! Не розмінюються на дрібниці! Так тримати!
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23.09.2024 20:05
+40
Какіє хорошіє мальчікі
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23.09.2024 20:05
+25
А гроші треба було дати,щоб стимулювати інших.
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23.09.2024 20:12
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Молодці! Не розмінюються на дрібниці! Так тримати!
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23.09.2024 20:05 Ответить
Какіє хорошіє мальчікі
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23.09.2024 20:05 Ответить
Хлопці гарні та х3рові "вчителі" - не навчили як зробити щоб не впіймали й на нроші кинули!!! Краще мають працювати.
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23.09.2024 20:26 Ответить
Гарне діло зробили -- гроші? -- грошеи мабуть не буде
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23.09.2024 20:07 Ответить
а треба. бо вони виконали!
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23.09.2024 20:49 Ответить
треба дати, щоб мотивацію була, а цим адвоката треба оплатити
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23.09.2024 21:21 Ответить
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23.09.2024 20:07 Ответить
Нужные мужчины растут!)
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23.09.2024 20:09 Ответить
Budushchie naiomniki , kto platit , tamu sluzhit . Teper ***** atpravit na front , na abmen opitom ...😂
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23.09.2024 20:26 Ответить
Хлопці гарну справу роблять розуміють хто винен у смертях людей кацапів і їхню техніку потрібно нищити якщо хочемо миру
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23.09.2024 20:35 Ответить
Just don't stop. (c)

Наступним має бути якийсь Су-30. Можна й не один
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23.09.2024 20:10 Ответить
Настоящие мужики. Только в следующий раз бежать надо быстрее. Время -деньги.
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23.09.2024 20:10 Ответить
Та вони бігли скоро,але самі попалились і звернулись до лікарні.
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23.09.2024 20:39 Ответить
ето уже другие
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23.09.2024 21:19 Ответить
то може так і ***** завалимо?
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23.09.2024 20:10 Ответить
Нема дурных.
С нами уже связывались:
1. Кацапский летчик угнавший вертолет.
2. Два ребенка из Омска.
Какой итог? Всех кинули. Один в могиле. Два на киче.
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23.09.2024 20:34 Ответить
Це не дурні це адекватні хлопці які більше тебе розуміють що війна не справедлива на кацапів ніхто не збирався нападать а от кацапи схотіли показать усьому світу які вони круті так круті як яйце всмятку і як куряче гімно два кадирівця у мусорскій формі ганяють пів москви по набережній в абхазії б,ють і грабують і так усюди сиділиб тихенько на своїх болотах жерли брагу з грибами били пики одне одному а ні то жінкі а просто так на потом
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23.09.2024 20:43 Ответить
Головне результат. Мінус два гвинтокрила.
Українці не винні, що лапті виявились не джеймс бонди і не профі-криміналісти по замітанні слідів.
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23.09.2024 20:50 Ответить
Літуну дали гроші і відправили в ЄС, нам шо за кожним кацапським дебілом слідкувати тепер до пенсії ?
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24.09.2024 10:36 Ответить
В россіі почалась громадянська війна 2024 року.
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23.09.2024 20:10 Ответить
А гроші треба було дати,щоб стимулювати інших.
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23.09.2024 20:12 Ответить
Наобіцяло,а потім ЗРОБИЛО,згідно парт.лозунгу:
ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ
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23.09.2024 20:19 Ответить
Гроші ******* тишу.
Як утрясеться отримають.
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23.09.2024 23:46 Ответить
В рашке школьников сажают. Обычный срок судя по сообщениям в интернете от 8 до 10 лет.
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23.09.2024 20:16 Ответить
до речі, у Ноябрьську (принаймні за Совка) була куУупа українців... а у тОму Омську навіть працював після совкового навчання в Україні і я, навіть стою досі у примарній черзі на квартиру (за майже вже сорок років мізерний шанс мав би бути, якщо усі 40 років простояти на колінах , а в Україні все вже маю своїми силами і досить давно)..
а малим - респект, хоч і за гроші (у їхніх головах могла бути і ідея, принаймні вони - точно не фани узкого міра *****)..
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23.09.2024 20:20 Ответить
С Харькова на вахту летали туда. И Ноябрьск и Уренгой, Салехард и кстати в Тюмени много остались тогда, квартиры там получали быстрее и заработать шанс был сильный. И вот же что поражает и по сей день. А у нас дома никогда и нигде нельзя было заработать своим трудом на жильё, авто, мебель итд. По быстрому, к 30 годам. И сегодня. Так где беда и где враг настоящий?!
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23.09.2024 20:50 Ответить
Враг - твоя ср@ка, і її треба нещадно ...ти
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23.09.2024 21:37 Ответить
У меня в Харькове получилось за 5 лет накопить на квартиру. В 30 лет я уже жил в своей квартире.
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23.09.2024 22:27 Ответить
В том обсуждении по части заработать у нас или далеко имелось мною время совковое. Прежде всего. Сейчас легче конечно. Выбор есть---а тогда при совке не было выбора у человека, что государство только давало и по сроками и по цене---вот и всё. Помню уже забытый теперь стёб. Вклад в сбербанк был очень выгодный ,Срочный, положить, не снимать до срока, не добавлять не снимать часть итд. Но речь о 2% ! Годовых! И вёлся народ. Например положить 1 тыс руб, процент снять через год=20 рублей! Брюки так себе стоили на 80г так.
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24.09.2024 23:15 Ответить
наш враг на срасії, ваня

а то шо у нефтянці велики зп то це по усьому світу так
бо робота собача, вахтами, на морозі, прилади тягати, і тд і тп
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24.09.2024 06:13 Ответить
И много набурил набуровил нагазовал на морозе приборы таская?---Саша с ураль-маша? Трест был ,,Укрбургаз,, в Харькове и в области. На нефть месяц вахта, по газу 2 недели, летали самолётами с Харькова, особенно сильно было пусть с 1970 по 1985гг. А всё начальство по кацапии на те годы как правило были выпускники института нефти и газа в Ивано-Франковске что. Так было? тимоха с чертополоха?
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24.09.2024 22:24 Ответить
шо ***? напиши зрозуміло шо ти хтів сказати... бажано не кацапською, ваня
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25.09.2024 04:47 Ответить
у нас там родичі дальні у ноябрську, після 22го продали усе що мали у Київі ... отаки українці
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25.09.2024 04:48 Ответить
Терміново обміняти і визволити це наші українці
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23.09.2024 20:37 Ответить
Це звичайні тупі кацапята, жадібні до грошей, як і їхні батьки.
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23.09.2024 23:23 Ответить
Всё-таки есть ещё на окраинах империи такие Отличники!
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23.09.2024 20:38 Ответить
Аніже дєті!!!
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23.09.2024 20:38 Ответить
Нарешті знайшлись по-справжньому хороші узькі.
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23.09.2024 20:45 Ответить
по-справжньому хороші зробили б це задурно, а не за 20 тис. у.о.
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23.09.2024 20:57 Ответить
Головне результат. )
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23.09.2024 21:07 Ответить
Гроші треба віддати... якімсь чином батькам !!!
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23.09.2024 20:50 Ответить
Смоли їм гарячої на сніданок.
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23.09.2024 23:21 Ответить
а вертоліт ігашковий, із пластику?
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23.09.2024 20:50 Ответить
Шкода дітей ...малі дуже ...не можно таких використовувати ...
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23.09.2024 20:59 Ответить
Обміняти ,та вивезти до України з батьками
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23.09.2024 21:04 Ответить
На Німеччину до себе вивозьте цей непотріб. Нам це лайно не треба.
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23.09.2024 23:20 Ответить
заметьте. рашисты детей раком ставят и наручники на заломанные руки одевают. а наши с рашистскими диверсантами и предателями как с кумом разговаривают руки в брюки
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23.09.2024 21:22 Ответить
довбни что спалились, а в общем - малиши, красавцы!!!
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23.09.2024 21:24 Ответить
Будь говтов!
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23.09.2024 21:56 Ответить
Буданов, надо платить.
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23.09.2024 22:07 Ответить
Вони що, так і підписались - "українські куратори"??? Може то рашисти так себе по службі просувають?
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23.09.2024 22:11 Ответить
піанєр-всєм прімєр...
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23.09.2024 22:13 Ответить
странная аналогия напрашивается , как с авто ЗСУ,
а были ли авто?
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23.09.2024 22:31 Ответить
Виявляється, що в цю гру можна грати вдвох! Лапті ликові, у будь-яку гру можна грати вдвох. Готуйтесь. Ваш грьобаний креатив вас і поховає.
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23.09.2024 23:17 Ответить
Понять и простить.
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24.09.2024 00:06 Ответить
Маленька поправочка - Ноябрьськ не Томська , а Тюменська область.
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24.09.2024 00:31 Ответить
другий раз вже таке пишуть
купіть глобус срасії!
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24.09.2024 06:14 Ответить
Треба скинутися всім світом і завалити кремлівського виродка
і серійного воєнного злочинця
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24.09.2024 11:13 Ответить
 
 