В Омске двое школьников сожгли вертолет Ми-8 на местной авиабазе. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Омске двое школьников сожгли вертолет на местной авиабазе. За поджог им пообещали заплатить 20 тысяч долларов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
По данным "Базы", школьники проникли на авиабазу вечером 21 сентября. Ребята бросили в вертолет Ми-8 бутылку с зажигательной смесью и скрылись с места происшествия.
Однако уже вскоре подростков задержали.
Диверсантами оказались 16-летние Рома и Антон. Ребята рассказали, что задание сжечь вертолет они получили через телеграм-канал, а за работу им пообещали 20 тысяч долларов, правда, обещанных денег они так и не получили.
Напомним, в ночь на 11 сентября двое школьников 13 и 14 лет сожгли вертолет в российском Ноябрьске (Томская область).
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+44 Olena Teslenko
показать весь комментарий23.09.2024 20:05
+40 vigo
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+25 Lemberg #565313
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Наступним має бути якийсь Су-30. Можна й не один
С нами уже связывались:
1. Кацапский летчик угнавший вертолет.
2. Два ребенка из Омска.
Какой итог? Всех кинули. Один в могиле. Два на киче.
Українці не винні, що лапті виявились не джеймс бонди і не профі-криміналісти по замітанні слідів.
ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ
Як утрясеться отримають.
а малим - респект, хоч і за гроші (у їхніх головах могла бути і ідея, принаймні вони - точно не фани узкого міра *****)..
а то шо у нефтянці велики зп то це по усьому світу так
бо робота собача, вахтами, на морозі, прилади тягати, і тд і тп
а были ли авто?
купіть глобус срасії!
і серійного воєнного злочинця