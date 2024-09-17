В Амурской области РФ упал гражданский вертолет, пилота и пассажиров ищут
Вертолет Robinson R66 с тремя пассажирами на борту разбился в Зейском районе Приамурья, РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
Известно, что во время незарегистрированного полета у вертолета сработал аварийный маяк.
При этом, несмотря на наличие маяка вертолет до сих пор не могут найти. Судьба пропавших вместе с ним россиян неизвестна, их ищут. Кто именно находился на борту машины, также неизвестно.
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+9 Gary Grant
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+6 Валентин Коваль 7c749467
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Не робіть з мухи слона.
Леонід Йович був видатною людиною, і навіть в ті часи йому було дозволено хоч і поверхнево та в жартівливій формі, але все ж висміювати деякі ганебні сторони радянщини. Таких людей потрібно пам'ятати.
Окупа́ція (https://vue.gov.ua/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. occupatio - оволодіння, зайняття, від occupare - захоплювати, займати) - у https://vue.gov.ua/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародному праві тимчасове зайняття https://vue.gov.ua/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 збройними силами території противника в мирний чи воєнний час. Режим окупації регулюється https://vue.gov.ua/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_1899_%D1%96_1907 4-ю Гаазькою конвенцією про закони і звичаї війни на суходолі (1907) , Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни (1949), Гаазькою конвенцією про захист культурних цінностей на випадок збройного конфлікту (1954) тощо.
Окупація - тимчасове явище, що не передбачає переходу суверенітету над окупованою територією до https://vue.gov.ua/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE) агресора . Включення окупованої території до складу окупаційної держави заборонено нормами міжнародного права.