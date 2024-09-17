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россия (93025) вертолёт (1065)

В Амурской области РФ упал гражданский вертолет, пилота и пассажиров ищут

Robinson R66 розбився в РФ

Вертолет Robinson R66 с тремя пассажирами на борту разбился в Зейском районе Приамурья, РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Розбився вертоліт в РФ

Известно, что во время незарегистрированного полета у вертолета сработал аварийный маяк.

При этом, несмотря на наличие маяка вертолет до сих пор не могут найти. Судьба пропавших вместе с ним россиян неизвестна, их ищут. Кто именно находился на борту машины, также неизвестно.

Читайте также: На Камчатке РФ пропал вертолет Ми-8Т: на борту находились 22 человека
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Топ комментарии
+9
Та й х.. би з ними.
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17.09.2024 07:56
+6
Для чого? - ведмеді іх вже знаишли і роблять розбір польотів
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17.09.2024 07:59
+5
Сподіваємость,що зникне й раша
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17.09.2024 07:58
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Та й х.. би з ними.
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17.09.2024 07:56 Ответить
У-у : - земля бетоном та й три *** з ним!
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17.09.2024 12:47 Ответить
Похпох
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17.09.2024 07:57 Ответить
Сподіваємость,що зникне й раша
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17.09.2024 07:58 Ответить
Скрепное пво настраже спокойствия расеян… ибо нече разлетались тут…
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17.09.2024 07:59 Ответить
Для чого? - ведмеді іх вже знаишли і роблять розбір польотів
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17.09.2024 07:59 Ответить
А чо це вони на робінсонах розліталися? Не перший ж уже падає. Чому не скрєпний Мі-2?
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17.09.2024 08:12 Ответить
Цивільних вертольйотів не буває.
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17.09.2024 08:16 Ответить
Ще й як бувають. То ви мабуть не змішували вино з горілкою 😂
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17.09.2024 09:30 Ответить
Кожному кацапу - по квитку на концерт кабздона. Наша русофобія недостатня!
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17.09.2024 08:21 Ответить
І кацапці, що зо дискримінація?
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17.09.2024 08:41 Ответить
Кацапи і кацапкі, а также іх радітілі!
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17.09.2024 08:54 Ответить
В амурських тигрів сьогодні банкет !
Безплатний...
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17.09.2024 08:42 Ответить
"пілота та пасажирів шукають"...
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17.09.2024 08:50 Ответить
Може досить совкові меми плодити?
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17.09.2024 08:55 Ответить
Доводиться користуватися, поки наших не зробили.
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17.09.2024 09:03 Ответить
- і пропагувати таким чином русскій мір
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17.09.2024 09:14 Ответить
Свиня завжди болото знайде. Я тут пропаганди не вбачаю.
Не робіть з мухи слона.
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17.09.2024 09:19 Ответить
Згоден з вами. Ці гайдаєвські комедії в радянські часи були ковтком повітря посеред моря сірої совкової пропаганди. Хто не жив в ті часи того зрозуміє.
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17.09.2024 09:38 Ответить
Дякую)
Леонід Йович був видатною людиною, і навіть в ті часи йому було дозволено хоч і поверхнево та в жартівливій формі, але все ж висміювати деякі ганебні сторони радянщини. Таких людей потрібно пам'ятати.
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17.09.2024 09:48 Ответить
Може вам то і ковток свіжого повітря, а для мене то сморід із очкової параші. Ми з вами, мабуть по різні сторони того очка знаходимся.
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17.09.2024 15:24 Ответить
Тобто ви хочете мені сказати що в 1973 році ви не дивились цей фільм який тоді був лідером прокату. Тоді цікаво які фільми не «із очкової параші» як ви висловлюєтесь, ви дивились в той історичний період. Може ви не в курсі але Україна в той час була складовою частиною совдепії. Тобто ви пропонуєте людям які тоді жили все забути. Так не буває. Не можуть всі люди навкруги вас поділяти лише ваші уподобанням. Комедія «Іван Васильович змінює професію» не має ніякого відношення до пропаганди рашизму, якщо у вас інша точка зору то живіть з нею але не навʼязуйте таку маячню іншим людям. Всього вам найкращого. Прохання мені нічого не писати, мені зрозумілий ваш рівень аргументації.
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17.09.2024 17:33 Ответить
Не називайте російську окупацію України совдепією.
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18.09.2024 00:10 Ответить
Російські більшовики після окупації Україну встановили політичний режим під назвою «Совєти рабочіх, крєстьянскіх і красноармєйскіх дєпутатов». Люди які жили в ті часи і зневажали такий режим називали і називають його зараз презирливо «совдеп». Тільки поціновувачі срср ніколи не називають його «совдепом», бо вважають це слово образою «совєтской власті». Можливо ви не жили в ті часи і для вас не зрозумілий контекст вживання цього слова.
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18.09.2024 01:56 Ответить
Російської окупації України 1921 - 1991 років не було?
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18.09.2024 17:23 Ответить
Для початку потрібно розібратися з термінологією. І тоді у вас мабуть відпаде потреба задавати такі питання.
Окупа́ція (https://vue.gov.ua/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. occupatio - оволодіння, зайняття, від occupare - захоплювати, займати) - у https://vue.gov.ua/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародному праві тимчасове зайняття https://vue.gov.ua/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 збройними силами території противника в мирний чи воєнний час. Режим окупації регулюється https://vue.gov.ua/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_1899_%D1%96_1907 4-ю Гаазькою конвенцією про закони і звичаї війни на суходолі (1907) , Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни (1949), Гаазькою конвенцією про захист культурних цінностей на випадок збройного конфлікту (1954) тощо.
Окупація - тимчасове явище, що не передбачає переходу суверенітету над окупованою територією до https://vue.gov.ua/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE) агресора . Включення окупованої території до складу окупаційної держави заборонено нормами міжнародного права.
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18.09.2024 22:27 Ответить
Тобто прямої відповіді на моє питання нема.
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19.09.2024 02:33 Ответить
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17.09.2024 09:07 Ответить
А в Куп'янськ сьогодні 5 КАБів прилетіло. Знищено частні доми, інфраструктура, пошкоджені багатоповерхівки. То хай новина для москалів залишиться, хай порадіють. То ж не Київ і не Харьків. І навіть не Суми. І не Курщіна.
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17.09.2024 09:05 Ответить
Їх треба шукати у шлунках володарів тих місць.
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17.09.2024 09:57 Ответить
 
 