В Амурской области РФ упал гражданский вертолет, пилота и пассажиров ищут

Вертолет Robinson R66 с тремя пассажирами на борту разбился в Зейском районе Приамурья, РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что во время незарегистрированного полета у вертолета сработал аварийный маяк.

При этом, несмотря на наличие маяка вертолет до сих пор не могут найти. Судьба пропавших вместе с ним россиян неизвестна, их ищут. Кто именно находился на борту машины, также неизвестно.

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