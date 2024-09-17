В Амурській області РФ впав цивільний вертоліт, пілота та пасажирів шукають

Вертоліт Robinson R66 із трьома пасажирами на борту розбився в Зейському районі Приамур’я, РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Відомо, що під час незареєстрованого польоту у вертольота спрацював аварійний маяк.

При цьому, попри наявність маяка вертоліт досі не можуть знайти. Доля зниклих разом із ним росіян невідома, їх шукають. Хто саме перебував на борту машини, також невідомо.

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