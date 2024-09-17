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В Амурській області РФ впав цивільний вертоліт, пілота та пасажирів шукають

Robinson R66 розбився в РФ

Вертоліт Robinson R66 із трьома пасажирами на борту розбився в Зейському районі Приамур’я, РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Розбився вертоліт в РФ

Відомо, що під час незареєстрованого польоту у вертольота спрацював аварійний маяк.

При цьому, попри наявність маяка вертоліт досі не можуть знайти. Доля зниклих разом із ним росіян невідома, їх шукають. Хто саме перебував на борту машини, також невідомо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Камчатці РФ зник вертоліт Мі-8Т: на борту перебували 22 людини

Автор: 

росія (65191) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+9
Та й х.. би з ними.
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17.09.2024 07:56
+6
Для чого? - ведмеді іх вже знаишли і роблять розбір польотів
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17.09.2024 07:59
+5
Сподіваємость,що зникне й раша
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17.09.2024 07:58
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Та й х.. би з ними.
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17.09.2024 07:56 Відповісти
У-у : - земля бетоном та й три *** з ним!
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17.09.2024 12:47 Відповісти
Похпох
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17.09.2024 07:57 Відповісти
Сподіваємость,що зникне й раша
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17.09.2024 07:58 Відповісти
Скрепное пво настраже спокойствия расеян… ибо нече разлетались тут…
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17.09.2024 07:59 Відповісти
Для чого? - ведмеді іх вже знаишли і роблять розбір польотів
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17.09.2024 07:59 Відповісти
А чо це вони на робінсонах розліталися? Не перший ж уже падає. Чому не скрєпний Мі-2?
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17.09.2024 08:12 Відповісти
Цивільних вертольйотів не буває.
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17.09.2024 08:16 Відповісти
Ще й як бувають. То ви мабуть не змішували вино з горілкою 😂
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17.09.2024 09:30 Відповісти
Кожному кацапу - по квитку на концерт кабздона. Наша русофобія недостатня!
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17.09.2024 08:21 Відповісти
І кацапці, що зо дискримінація?
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17.09.2024 08:41 Відповісти
Кацапи і кацапкі, а также іх радітілі!
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17.09.2024 08:54 Відповісти
В амурських тигрів сьогодні банкет !
Безплатний...
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17.09.2024 08:42 Відповісти
"пілота та пасажирів шукають"...
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17.09.2024 08:50 Відповісти
Може досить совкові меми плодити?
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17.09.2024 08:55 Відповісти
Доводиться користуватися, поки наших не зробили.
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17.09.2024 09:03 Відповісти
- і пропагувати таким чином русскій мір
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17.09.2024 09:14 Відповісти
Свиня завжди болото знайде. Я тут пропаганди не вбачаю.
Не робіть з мухи слона.
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17.09.2024 09:19 Відповісти
Згоден з вами. Ці гайдаєвські комедії в радянські часи були ковтком повітря посеред моря сірої совкової пропаганди. Хто не жив в ті часи того зрозуміє.
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17.09.2024 09:38 Відповісти
Дякую)
Леонід Йович був видатною людиною, і навіть в ті часи йому було дозволено хоч і поверхнево та в жартівливій формі, але все ж висміювати деякі ганебні сторони радянщини. Таких людей потрібно пам'ятати.
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17.09.2024 09:48 Відповісти
Може вам то і ковток свіжого повітря, а для мене то сморід із очкової параші. Ми з вами, мабуть по різні сторони того очка знаходимся.
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17.09.2024 15:24 Відповісти
Тобто ви хочете мені сказати що в 1973 році ви не дивились цей фільм який тоді був лідером прокату. Тоді цікаво які фільми не «із очкової параші» як ви висловлюєтесь, ви дивились в той історичний період. Може ви не в курсі але Україна в той час була складовою частиною совдепії. Тобто ви пропонуєте людям які тоді жили все забути. Так не буває. Не можуть всі люди навкруги вас поділяти лише ваші уподобанням. Комедія «Іван Васильович змінює професію» не має ніякого відношення до пропаганди рашизму, якщо у вас інша точка зору то живіть з нею але не навʼязуйте таку маячню іншим людям. Всього вам найкращого. Прохання мені нічого не писати, мені зрозумілий ваш рівень аргументації.
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17.09.2024 17:33 Відповісти
Не називайте російську окупацію України совдепією.
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18.09.2024 00:10 Відповісти
Російські більшовики після окупації Україну встановили політичний режим під назвою «Совєти рабочіх, крєстьянскіх і красноармєйскіх дєпутатов». Люди які жили в ті часи і зневажали такий режим називали і називають його зараз презирливо «совдеп». Тільки поціновувачі срср ніколи не називають його «совдепом», бо вважають це слово образою «совєтской власті». Можливо ви не жили в ті часи і для вас не зрозумілий контекст вживання цього слова.
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18.09.2024 01:56 Відповісти
Російської окупації України 1921 - 1991 років не було?
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18.09.2024 17:23 Відповісти
Для початку потрібно розібратися з термінологією. І тоді у вас мабуть відпаде потреба задавати такі питання.
Окупа́ція (https://vue.gov.ua/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. occupatio - оволодіння, зайняття, від occupare - захоплювати, займати) - у https://vue.gov.ua/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародному праві тимчасове зайняття https://vue.gov.ua/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 збройними силами території противника в мирний чи воєнний час. Режим окупації регулюється https://vue.gov.ua/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_1899_%D1%96_1907 4-ю Гаазькою конвенцією про закони і звичаї війни на суходолі (1907) , Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни (1949), Гаазькою конвенцією про захист культурних цінностей на випадок збройного конфлікту (1954) тощо.
Окупація - тимчасове явище, що не передбачає переходу суверенітету над окупованою територією до https://vue.gov.ua/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE) агресора . Включення окупованої території до складу окупаційної держави заборонено нормами міжнародного права.
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18.09.2024 22:27 Відповісти
Тобто прямої відповіді на моє питання нема.
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19.09.2024 02:33 Відповісти
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17.09.2024 09:07 Відповісти
А в Куп'янськ сьогодні 5 КАБів прилетіло. Знищено частні доми, інфраструктура, пошкоджені багатоповерхівки. То хай новина для москалів залишиться, хай порадіють. То ж не Київ і не Харьків. І навіть не Суми. І не Курщіна.
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17.09.2024 09:05 Відповісти
Їх треба шукати у шлунках володарів тих місць.
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17.09.2024 09:57 Відповісти
 
 