В Амурській області РФ впав цивільний вертоліт, пілота та пасажирів шукають
Вертоліт Robinson R66 із трьома пасажирами на борту розбився в Зейському районі Приамур’я, РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Відомо, що під час незареєстрованого польоту у вертольота спрацював аварійний маяк.
При цьому, попри наявність маяка вертоліт досі не можуть знайти. Доля зниклих разом із ним росіян невідома, їх шукають. Хто саме перебував на борту машини, також невідомо.
Топ коментарі
+9 Gary Grant
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+6 Валентин Коваль #587289
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+5 Нина Карпенко
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Не робіть з мухи слона.
Леонід Йович був видатною людиною, і навіть в ті часи йому було дозволено хоч і поверхнево та в жартівливій формі, але все ж висміювати деякі ганебні сторони радянщини. Таких людей потрібно пам'ятати.
Окупа́ція (https://vue.gov.ua/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. occupatio - оволодіння, зайняття, від occupare - захоплювати, займати) - у https://vue.gov.ua/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародному праві тимчасове зайняття https://vue.gov.ua/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 збройними силами території противника в мирний чи воєнний час. Режим окупації регулюється https://vue.gov.ua/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_1899_%D1%96_1907 4-ю Гаазькою конвенцією про закони і звичаї війни на суходолі (1907) , Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни (1949), Гаазькою конвенцією про захист культурних цінностей на випадок збройного конфлікту (1954) тощо.
Окупація - тимчасове явище, що не передбачає переходу суверенітету над окупованою територією до https://vue.gov.ua/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE) агресора . Включення окупованої території до складу окупаційної держави заборонено нормами міжнародного права.