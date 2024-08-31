На Камчатці РФ зник вертоліт Мі-8Т: на борту перебували 22 людини

У Росії на Камчатці, в районі вулкана Вачкажець, зник вертоліт Мі-8, на борту якого, за попередніми даними, перебували 19 пасажирів і 3 члени екіпажу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Вертоліт авіакомпанії "Витязь-Аеро" рухався маршрутом вулкан Вачкажець – село Миколаївка. За інформацією Baza, гелікоптер мав забрати поблизу вулкана групу з 19 туристів. Близько 7:00 (мск) він перестав виходити на зв'язок.

Російські державні ЗМІ з посиланням на джерела в оперативних службах повідомляють, що на пошуки вертольота вилетів інший борт авіакомпанії "Витязь-Аеро".

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