На Камчатці РФ зник вертоліт Мі-8Т: на борту перебували 22 людини
У Росії на Камчатці, в районі вулкана Вачкажець, зник вертоліт Мі-8, на борту якого, за попередніми даними, перебували 19 пасажирів і 3 члени екіпажу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Вертоліт авіакомпанії "Витязь-Аеро" рухався маршрутом вулкан Вачкажець – село Миколаївка. За інформацією Baza, гелікоптер мав забрати поблизу вулкана групу з 19 туристів. Близько 7:00 (мск) він перестав виходити на зв'язок.
Російські державні ЗМІ з посиланням на джерела в оперативних службах повідомляють, що на пошуки вертольота вилетів інший борт авіакомпанії "Витязь-Аеро".
Топ коментарі
+35 Dust
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+27 Gary Grant
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+13 Андрей Моисеенко #582126
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і все одно, маловато будєт ! 😂👍
Скрепна назва.