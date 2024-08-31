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На Камчатці РФ зник вертоліт Мі-8Т: на борту перебували 22 людини

росія,мі-8

У Росії на Камчатці, в районі вулкана Вачкажець, зник вертоліт Мі-8, на борту якого, за попередніми даними, перебували 19 пасажирів і 3 члени екіпажу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Вертоліт авіакомпанії "Витязь-Аеро" рухався маршрутом вулкан Вачкажець – село Миколаївка. За інформацією Baza, гелікоптер мав забрати поблизу вулкана групу з 19 туристів. Близько 7:00 (мск) він перестав виходити на зв'язок.

скрін

Російські державні ЗМІ з посиланням на джерела в оперативних службах повідомляють, що на пошуки вертольота вилетів інший борт авіакомпанії "Витязь-Аеро".

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Автор: 

росія (65035) вертоліт (876)


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Топ коментарі
+35
Ждьом, надєємся і верім !
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31.08.2024 11:44
+27
На борту людей не було.
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31.08.2024 11:50
+13
А можна так щоб злетіли всі і пропали всі?
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31.08.2024 11:50
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Ждьом, надєємся і верім !
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31.08.2024 11:44 Відповісти
А можна так щоб злетіли всі і пропали всі?
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31.08.2024 11:50 Відповісти
оп'ять ліліпутінський олігархат на тюленят полював на Японських територіях
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31.08.2024 12:39 Відповісти
Скільки ж це Ми-8 потрібно. Але дай Бог !!!!!
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31.08.2024 14:19 Відповісти
Може вулкан і другого ковтне
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31.08.2024 11:49 Відповісти
Яка сумна і тривожна новина....
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31.08.2024 11:49 Відповісти
Та нічого страшного,в космос не полетів,десь валяється
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31.08.2024 11:50 Відповісти
Розбіглись крабів прамишлять ))
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31.08.2024 14:02 Відповісти
Здоровья погибшим! Привет им передавайте! (с)
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31.08.2024 11:50 Відповісти
На борту людей не було.
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31.08.2024 11:50 Відповісти
22 урук хая
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31.08.2024 12:08 Відповісти
Можливо , пукін серед них , він зараз активно подорожує .
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31.08.2024 12:23 Відповісти
Паломнік, мля..)
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31.08.2024 14:19 Відповісти
було 22 нелюдей
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31.08.2024 14:40 Відповісти
Були лише кацапи. І кацапки, вірогідно.
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31.08.2024 17:29 Відповісти
Туди їм дорога, жодного жалю до цієї варваської імперії зла.
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31.08.2024 11:51 Відповісти
22 істоти. Не люди вони
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31.08.2024 11:55 Відповісти
Якби кілька нулів до тої цифри додати..
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31.08.2024 11:56 Відповісти
.... шість нулів позаду.

і все одно, маловато будєт ! 😂👍
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31.08.2024 13:26 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.08.2024 14:20 Відповісти
Спіззілі прямо в польотє!
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31.08.2024 11:59 Відповісти
МЗС Японії заявило, що "нє*** шастать".
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31.08.2024 12:01 Відповісти
Виктор Иванович Беленко (15 февраля 1947, Нальчик - 24 сентября 2023, Розбад, Иллинойс) - советский лётчик-перебежчик, который 6 сентября 1976 года перелетел в Японию на перехватчике МиГ-25П и передал иностранным властям самолёт со множеством секретной на тот момент аппаратуры на борту.
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31.08.2024 12:14 Відповісти
Туризм на Камчатці доступний дуже не бідним людям. 19 з них загубилися.
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31.08.2024 12:03 Відповісти
і тут татаров?
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31.08.2024 12:06 Відповісти
аналогічний случай був декілька років тому на плато путорана ))) там один тоді дуууууже відомий в парашних крях турист-охотнік, поліз попутно в водопад заглянути )) і сея пучина поглотіла аж двох в адін мамєнт )) а тут мабуть в гейзер з вертолёта заглядали, як той фонтанувати буде ))) у тамошніх мєдвєдєй буде сьодні отварное мяско ))
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31.08.2024 12:08 Відповісти
Гуляш с лопастями.
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31.08.2024 12:40 Відповісти
"...борт авіакомпанії "Витязь-Аеро"." Джерело:

Скрепна назва.
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31.08.2024 12:12 Відповісти
******, сльозі мєшайут мнє ґаваріть...
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31.08.2024 12:17 Відповісти
Отак просшешся десь у Штутгарті, а кацапія зникла,щезла, випарувалася
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31.08.2024 12:20 Відповісти
Однако, чукчи
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31.08.2024 12:26 Відповісти
Тай великий ПУЙ на них - чим більше здохне, тим краще!
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31.08.2024 12:30 Відповісти
Почему ***** не может так просто взять и исчезнуть ?
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31.08.2024 12:34 Відповісти
Больше Камчаток всякіх і разних !
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31.08.2024 12:34 Відповісти
В Японию сбежали, суки
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31.08.2024 12:34 Відповісти
Еще два борта Ми-8 в перспективе могут порадовать 👌
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31.08.2024 12:46 Відповісти
Уверяю, небыло на борту людей
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31.08.2024 12:47 Відповісти
може там ******* навічно приземлився, колись же має відбутися така чудова подія
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31.08.2024 12:50 Відповісти
Браконьєри фуєви..На жаль,в медведів зараз вистачає їдла-нерест червоної риби..
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31.08.2024 12:54 Відповісти
Карма за харківських дітей.
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31.08.2024 13:26 Відповісти
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31.08.2024 13:26 Відповісти
Йо-пэ-рэ-сэ-тэ... Ну, наконец-то дождался этого скунсика...
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31.08.2024 14:45 Відповісти
А казалось бы, вiзьми , та й випусти бiдне животне на волю.
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31.08.2024 14:51 Відповісти
 
 