У Калузькій області РФ розбився вертоліт Мі-28

У Калузькій області під час виконання планового польоту зазнав аварії вертоліт Мі-28.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в міноборони РФ.

Зазначається, що НП сталася під час виконання планового польоту. У результаті вертоліт упав у безлюдній місцевості.

"Екіпаж загинув", - ідеться в повідомленні відомства.

За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність.

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