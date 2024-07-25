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Новини
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У Калузькій області РФ розбився вертоліт Мі-28

Розбився Мі-28 РФ

У Калузькій області під час виконання планового польоту зазнав аварії вертоліт Мі-28.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в міноборони РФ.

Зазначається, що НП сталася під час виконання планового польоту. У результаті вертоліт упав у безлюдній місцевості.

"Екіпаж загинув", - ідеться в повідомленні відомства.

За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Якутії знайшли розбитим вертоліт з тілами співробітників ФСБ на борту, - росЗМІ

Автор: 

аварія (560) росія (64969) вертоліт (875)


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Топ коментарі
+17
Ти диви яка сумна новина аяйяй.
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25.07.2024 07:52
+17
Дрібниця,а приємно. Але мало падають, мало.
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25.07.2024 07:54
+14
Так би ще й Ту 95 розбився з ракетами. Десь над Волгоградом, краще над плотиною ГЕС..
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25.07.2024 07:57
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Ти диви яка сумна новина аяйяй.
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25.07.2024 07:52 Відповісти
Дрібниця,а приємно. Але мало падають, мало.
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25.07.2024 07:54 Відповісти
А їх у кацапів і так небагато!
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25.07.2024 08:02 Відповісти
а якщо не технічна несправність, а мужик з ПЗРК?
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25.07.2024 09:19 Відповісти
Про це знають лише "мужик з ПЗРК" та інженери, що уламки досліджували А для нас - "вшистко єдно"! "Не вмер Данило - так болячка задавила!" Нам головне - результат! На двох випускників Уфімського авіаційного менше стало (і на один борт - теж) І вони не з"являться в небі України!
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25.07.2024 09:39 Відповісти
будемо розраховувати, що банкет буде продовжено
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25.07.2024 09:52 Відповісти
да-горє то како како горє то...
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25.07.2024 07:54 Відповісти
гойдааааааааааааааааааааа...
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25.07.2024 07:53 Відповісти
Нырять вам не перенырять в землю орлы лапотные.
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25.07.2024 07:53 Відповісти
В цій новині є одна сумна деталь - впав у безлюдній місцевості!
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25.07.2024 07:53 Відповісти
Добрі новини перед сном!
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25.07.2024 07:54 Відповісти
-1
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25.07.2024 07:56 Відповісти
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25.07.2024 07:56 Відповісти
Так би ще й Ту 95 розбився з ракетами. Десь над Волгоградом, краще над плотиною ГЕС..
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25.07.2024 07:57 Відповісти
не вистачає ілюстрації, де курські ліси, доїдають ванєк, розкиданих по полю.
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25.07.2024 07:58 Відповісти
Мали на увазі лиси? )) Бо ліси напевно такі)):
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25.07.2024 09:13 Відповісти
Рукожопые подшипники не могут делать
Установлено, что с 2017 по 2022 годы работники «БЛМЗ» заказали подшипники неизвестного производства. Материал не соответствовал конструкторским требованиям. Изделие отгружали в составе колес КТ199 ПАО «Ил» - «Авиастар».

Руководство завода подделывала документы, указывая, что подшипники произведены ОАО «Самарский подшипниковый завод». Бракованную продукцию поставляли министерству обороны РФ.

В результате пять самолетов Ил-76МД-90А были выведены из строя.
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25.07.2024 08:02 Відповісти
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25.07.2024 09:16 Відповісти
Как гАваритца - вечнага пралёта...
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25.07.2024 08:06 Відповісти
імпортозамЄщєніє народа-побєжатєля працює...
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25.07.2024 08:09 Відповісти
гадаю треба "соболезнование" дроном надіслати в ростов
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25.07.2024 08:13 Відповісти
Як мені подобаються такі технічні несправності)) двигуни виготовлені на "Мотор-Січ" продовжують партизаніти)))
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25.07.2024 08:14 Відповісти
знову підшипники не тієї системи?
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25.07.2024 08:25 Відповісти
Та и пуй с ними! Жалко что ли!! Китайского добра много
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25.07.2024 10:06 Відповісти
"Екіпаж загинув" / Екіпаж здох!
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25.07.2024 08:47 Відповісти
НЕ ТЕЩО ВЕСЕЛО А ПРОСТО ВЕСЕЛИЩЕ ЯКЕСЬ....У КАБЗОНА ТАМ ДИВІЗІЯ АСІВ ОБГОРІЛИХ ЗІБРАЛАСЯ ПЕТЬ
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25.07.2024 08:52 Відповісти
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25.07.2024 09:50 Відповісти
Боевые шпаки из биолабораторий
. А вообще принимайте поздравления!
Вечного помета рашным пилотам, так кажется поговорка гласит )))
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25.07.2024 10:04 Відповісти
-1
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25.07.2024 10:09 Відповісти
крепкава сибирскава здаровля кацапсинским жмурам!
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25.07.2024 11:17 Відповісти
Экипаж сдох? Ой скарбииим!
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25.07.2024 14:49 Відповісти
 
 