У Калузькій області РФ розбився вертоліт Мі-28
У Калузькій області під час виконання планового польоту зазнав аварії вертоліт Мі-28.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в міноборони РФ.
Зазначається, що НП сталася під час виконання планового польоту. У результаті вертоліт упав у безлюдній місцевості.
"Екіпаж загинув", - ідеться в повідомленні відомства.
За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність.
Топ коментарі
+17 Сергій Малецький
показати весь коментар25.07.2024 07:52
+17 Василь Довганенко #589385
показати весь коментар25.07.2024 07:54
+14 kharkov1000
показати весь коментар25.07.2024 07:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Установлено, что с 2017 по 2022 годы работники «БЛМЗ» заказали подшипники неизвестного производства. Материал не соответствовал конструкторским требованиям. Изделие отгружали в составе колес КТ199 ПАО «Ил» - «Авиастар».
Руководство завода подделывала документы, указывая, что подшипники произведены ОАО «Самарский подшипниковый завод». Бракованную продукцию поставляли министерству обороны РФ.
В результате пять самолетов Ил-76МД-90А были выведены из строя.
Екіпаж загинув" / Екіпаж здох!
. А вообще принимайте поздравления!
Вечного помета рашным пилотам, так кажется поговорка гласит )))