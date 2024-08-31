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На Камчатке РФ пропал вертолет Ми-8Т: на борту находились 22 человека

росія,мі-8

В России на Камчатке, в районе вулкана Вачкажец, исчез вертолет Ми-8, на борту которого, по предварительным данным, находились 19 пассажиров и 3 члена экипажа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Вертолет авиакомпании "Витязь-Аэро" двигался по маршруту вулкан Вачкажец - село Николаевка. По информации Baza, вертолет должен был забрать вблизи вулкана группу из 19 туристов. Около 7:00 (мск) он перестал выходить на связь.

скрін

Российские государственные СМИ со ссылкой на источники в оперативных службах сообщают, что на поиски вертолета вылетел другой борт авиакомпании "Витязь-Аэро".

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Автор: 

россия (95441) вертолёт (1103)


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Топ комментарии
+35
Ждьом, надєємся і верім !
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31.08.2024 11:44
+27
На борту людей не було.
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31.08.2024 11:50
+13
А можна так щоб злетіли всі і пропали всі?
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31.08.2024 11:50
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Ждьом, надєємся і верім !
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31.08.2024 11:44 Ответить
А можна так щоб злетіли всі і пропали всі?
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31.08.2024 11:50 Ответить
оп'ять ліліпутінський олігархат на тюленят полював на Японських територіях
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31.08.2024 12:39 Ответить
Скільки ж це Ми-8 потрібно. Але дай Бог !!!!!
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31.08.2024 14:19 Ответить
Може вулкан і другого ковтне
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31.08.2024 11:49 Ответить
Яка сумна і тривожна новина....
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31.08.2024 11:49 Ответить
Та нічого страшного,в космос не полетів,десь валяється
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31.08.2024 11:50 Ответить
Розбіглись крабів прамишлять ))
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31.08.2024 14:02 Ответить
Здоровья погибшим! Привет им передавайте! (с)
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31.08.2024 11:50 Ответить
На борту людей не було.
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31.08.2024 11:50 Ответить
22 урук хая
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31.08.2024 12:08 Ответить
Можливо , пукін серед них , він зараз активно подорожує .
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31.08.2024 12:23 Ответить
Паломнік, мля..)
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31.08.2024 14:19 Ответить
було 22 нелюдей
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31.08.2024 14:40 Ответить
Були лише кацапи. І кацапки, вірогідно.
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31.08.2024 17:29 Ответить
Туди їм дорога, жодного жалю до цієї варваської імперії зла.
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31.08.2024 11:51 Ответить
22 істоти. Не люди вони
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31.08.2024 11:55 Ответить
Якби кілька нулів до тої цифри додати..
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31.08.2024 11:56 Ответить
.... шість нулів позаду.

і все одно, маловато будєт ! 😂👍
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31.08.2024 13:26 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.08.2024 14:20 Ответить
Спіззілі прямо в польотє!
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31.08.2024 11:59 Ответить
МЗС Японії заявило, що "нє*** шастать".
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31.08.2024 12:01 Ответить
Виктор Иванович Беленко (15 февраля 1947, Нальчик - 24 сентября 2023, Розбад, Иллинойс) - советский лётчик-перебежчик, который 6 сентября 1976 года перелетел в Японию на перехватчике МиГ-25П и передал иностранным властям самолёт со множеством секретной на тот момент аппаратуры на борту.
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31.08.2024 12:14 Ответить
Туризм на Камчатці доступний дуже не бідним людям. 19 з них загубилися.
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31.08.2024 12:03 Ответить
і тут татаров?
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31.08.2024 12:06 Ответить
аналогічний случай був декілька років тому на плато путорана ))) там один тоді дуууууже відомий в парашних крях турист-охотнік, поліз попутно в водопад заглянути )) і сея пучина поглотіла аж двох в адін мамєнт )) а тут мабуть в гейзер з вертолёта заглядали, як той фонтанувати буде ))) у тамошніх мєдвєдєй буде сьодні отварное мяско ))
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31.08.2024 12:08 Ответить
Гуляш с лопастями.
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31.08.2024 12:40 Ответить
"...борт авіакомпанії "Витязь-Аеро"." Джерело:

Скрепна назва.
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31.08.2024 12:12 Ответить
******, сльозі мєшайут мнє ґаваріть...
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31.08.2024 12:17 Ответить
Отак просшешся десь у Штутгарті, а кацапія зникла,щезла, випарувалася
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31.08.2024 12:20 Ответить
Однако, чукчи
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31.08.2024 12:26 Ответить
Тай великий ПУЙ на них - чим більше здохне, тим краще!
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31.08.2024 12:30 Ответить
Почему ***** не может так просто взять и исчезнуть ?
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31.08.2024 12:34 Ответить
Больше Камчаток всякіх і разних !
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31.08.2024 12:34 Ответить
В Японию сбежали, суки
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31.08.2024 12:34 Ответить
Еще два борта Ми-8 в перспективе могут порадовать 👌
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31.08.2024 12:46 Ответить
Уверяю, небыло на борту людей
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31.08.2024 12:47 Ответить
може там ******* навічно приземлився, колись же має відбутися така чудова подія
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31.08.2024 12:50 Ответить
Браконьєри фуєви..На жаль,в медведів зараз вистачає їдла-нерест червоної риби..
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31.08.2024 12:54 Ответить
Карма за харківських дітей.
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31.08.2024 13:26 Ответить
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31.08.2024 13:26 Ответить
Йо-пэ-рэ-сэ-тэ... Ну, наконец-то дождался этого скунсика...
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31.08.2024 14:45 Ответить
А казалось бы, вiзьми , та й випусти бiдне животне на волю.
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31.08.2024 14:51 Ответить
 
 