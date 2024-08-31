На Камчатке РФ пропал вертолет Ми-8Т: на борту находились 22 человека
В России на Камчатке, в районе вулкана Вачкажец, исчез вертолет Ми-8, на борту которого, по предварительным данным, находились 19 пассажиров и 3 члена экипажа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
Вертолет авиакомпании "Витязь-Аэро" двигался по маршруту вулкан Вачкажец - село Николаевка. По информации Baza, вертолет должен был забрать вблизи вулкана группу из 19 туристов. Около 7:00 (мск) он перестал выходить на связь.
Российские государственные СМИ со ссылкой на источники в оперативных службах сообщают, что на поиски вертолета вылетел другой борт авиакомпании "Витязь-Аэро".
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і все одно, маловато будєт ! 😂👍
Скрепна назва.