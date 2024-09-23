В Омську двоє школярів спалили вертоліт Мі-8 на місцевій авіабазі. ФОТОрепортаж

В Омську двоє школярів спалили гелікоптер на місцевій авіабазі. За підпал їм пообіцяли заплатити 20 тисяч доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють росзМІ.

За даними "Бази", школярі проникли на авіабазу ввечері 21 вересня. Хлопці кинули у вертоліт Мі-8 пляшку із запальною сумішшю та втекли з місця події.

Проте вже невдовзі підлітків затримали.

Диверсантами виявилися 16-річні Рома та Антон. Хлопці розповіли, що завдання спалити гелікоптер вони отримали через телеграм, а за роботу їм пообіцяли 20 тисяч доларів.





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Нагадаємо, у ніч проти 11 вересня двоє школярів 13 та 14 років спалили гелікоптер у російському Ноябрську (Томська область).