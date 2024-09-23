В Омську двоє школярів спалили вертоліт Мі-8 на місцевій авіабазі. ФОТОрепортаж
В Омську двоє школярів спалили гелікоптер на місцевій авіабазі. За підпал їм пообіцяли заплатити 20 тисяч доларів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють росзМІ.
За даними "Бази", школярі проникли на авіабазу ввечері 21 вересня. Хлопці кинули у вертоліт Мі-8 пляшку із запальною сумішшю та втекли з місця події.
Проте вже невдовзі підлітків затримали.
Диверсантами виявилися 16-річні Рома та Антон. Хлопці розповіли, що завдання спалити гелікоптер вони отримали через телеграм, а за роботу їм пообіцяли 20 тисяч доларів.
Нагадаємо, у ніч проти 11 вересня двоє школярів 13 та 14 років спалили гелікоптер у російському Ноябрську (Томська область).
Топ коментарі
+44 Olena Teslenko
показати весь коментар23.09.2024 20:05
+40 vigo
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+25 Lemberg #565313
показати весь коментар23.09.2024 20:12
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Наступним має бути якийсь Су-30. Можна й не один
С нами уже связывались:
1. Кацапский летчик угнавший вертолет.
2. Два ребенка из Омска.
Какой итог? Всех кинули. Один в могиле. Два на киче.
Українці не винні, що лапті виявились не джеймс бонди і не профі-криміналісти по замітанні слідів.
ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ
Як утрясеться отримають.
а малим - респект, хоч і за гроші (у їхніх головах могла бути і ідея, принаймні вони - точно не фани узкого міра *****)..
а то шо у нефтянці велики зп то це по усьому світу так
бо робота собача, вахтами, на морозі, прилади тягати, і тд і тп
а были ли авто?
купіть глобус срасії!
і серійного воєнного злочинця