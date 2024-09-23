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В Омську двоє школярів спалили вертоліт Мі-8 на місцевій авіабазі. ФОТОрепортаж

В Омську двоє школярів спалили гелікоптер на місцевій авіабазі. За підпал їм пообіцяли заплатити 20 тисяч доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють росзМІ.

За даними "Бази", школярі проникли на авіабазу ввечері 21 вересня. Хлопці кинули у вертоліт Мі-8 пляшку із запальною сумішшю та втекли з місця події.

Проте вже невдовзі підлітків затримали.

Диверсантами виявилися 16-річні Рома та Антон. Хлопці розповіли, що завдання спалити гелікоптер вони отримали через телеграм, а за роботу їм пообіцяли 20 тисяч доларів.

В Омську школярі спалили Мі-8
В Омську школярі спалили Мі-8

Читайте: На Камчатці РФ зник вертоліт Мі-8Т: на борту перебували 22 людини

Нагадаємо, у ніч проти 11 вересня двоє школярів 13 та 14 років спалили гелікоптер у російському Ноябрську (Томська область).

Автор: 

діти (5096) підпал (679) росія (65394) вертоліт (879)


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Топ коментарі
+44
Молодці! Не розмінюються на дрібниці! Так тримати!
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23.09.2024 20:05
+40
Какіє хорошіє мальчікі
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23.09.2024 20:05
+25
А гроші треба було дати,щоб стимулювати інших.
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23.09.2024 20:12
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Молодці! Не розмінюються на дрібниці! Так тримати!
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23.09.2024 20:05 Відповісти
Какіє хорошіє мальчікі
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23.09.2024 20:05 Відповісти
Хлопці гарні та х3рові "вчителі" - не навчили як зробити щоб не впіймали й на нроші кинули!!! Краще мають працювати.
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23.09.2024 20:26 Відповісти
Гарне діло зробили -- гроші? -- грошеи мабуть не буде
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23.09.2024 20:07 Відповісти
а треба. бо вони виконали!
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23.09.2024 20:49 Відповісти
треба дати, щоб мотивацію була, а цим адвоката треба оплатити
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23.09.2024 21:21 Відповісти
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23.09.2024 20:07 Відповісти
Нужные мужчины растут!)
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23.09.2024 20:09 Відповісти
Budushchie naiomniki , kto platit , tamu sluzhit . Teper ***** atpravit na front , na abmen opitom ...😂
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23.09.2024 20:26 Відповісти
Хлопці гарну справу роблять розуміють хто винен у смертях людей кацапів і їхню техніку потрібно нищити якщо хочемо миру
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23.09.2024 20:35 Відповісти
Just don't stop. (c)

Наступним має бути якийсь Су-30. Можна й не один
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23.09.2024 20:10 Відповісти
Настоящие мужики. Только в следующий раз бежать надо быстрее. Время -деньги.
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23.09.2024 20:10 Відповісти
Та вони бігли скоро,але самі попалились і звернулись до лікарні.
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23.09.2024 20:39 Відповісти
ето уже другие
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23.09.2024 21:19 Відповісти
то може так і ***** завалимо?
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23.09.2024 20:10 Відповісти
Нема дурных.
С нами уже связывались:
1. Кацапский летчик угнавший вертолет.
2. Два ребенка из Омска.
Какой итог? Всех кинули. Один в могиле. Два на киче.
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23.09.2024 20:34 Відповісти
Це не дурні це адекватні хлопці які більше тебе розуміють що війна не справедлива на кацапів ніхто не збирався нападать а от кацапи схотіли показать усьому світу які вони круті так круті як яйце всмятку і як куряче гімно два кадирівця у мусорскій формі ганяють пів москви по набережній в абхазії б,ють і грабують і так усюди сиділиб тихенько на своїх болотах жерли брагу з грибами били пики одне одному а ні то жінкі а просто так на потом
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23.09.2024 20:43 Відповісти
Головне результат. Мінус два гвинтокрила.
Українці не винні, що лапті виявились не джеймс бонди і не профі-криміналісти по замітанні слідів.
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23.09.2024 20:50 Відповісти
Літуну дали гроші і відправили в ЄС, нам шо за кожним кацапським дебілом слідкувати тепер до пенсії ?
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24.09.2024 10:36 Відповісти
В россіі почалась громадянська війна 2024 року.
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23.09.2024 20:10 Відповісти
А гроші треба було дати,щоб стимулювати інших.
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23.09.2024 20:12 Відповісти
Наобіцяло,а потім ЗРОБИЛО,згідно парт.лозунгу:
ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ
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23.09.2024 20:19 Відповісти
Гроші ******* тишу.
Як утрясеться отримають.
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23.09.2024 23:46 Відповісти
В рашке школьников сажают. Обычный срок судя по сообщениям в интернете от 8 до 10 лет.
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23.09.2024 20:16 Відповісти
до речі, у Ноябрьську (принаймні за Совка) була куУупа українців... а у тОму Омську навіть працював після совкового навчання в Україні і я, навіть стою досі у примарній черзі на квартиру (за майже вже сорок років мізерний шанс мав би бути, якщо усі 40 років простояти на колінах , а в Україні все вже маю своїми силами і досить давно)..
а малим - респект, хоч і за гроші (у їхніх головах могла бути і ідея, принаймні вони - точно не фани узкого міра *****)..
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23.09.2024 20:20 Відповісти
С Харькова на вахту летали туда. И Ноябрьск и Уренгой, Салехард и кстати в Тюмени много остались тогда, квартиры там получали быстрее и заработать шанс был сильный. И вот же что поражает и по сей день. А у нас дома никогда и нигде нельзя было заработать своим трудом на жильё, авто, мебель итд. По быстрому, к 30 годам. И сегодня. Так где беда и где враг настоящий?!
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23.09.2024 20:50 Відповісти
Враг - твоя ср@ка, і її треба нещадно ...ти
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23.09.2024 21:37 Відповісти
У меня в Харькове получилось за 5 лет накопить на квартиру. В 30 лет я уже жил в своей квартире.
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23.09.2024 22:27 Відповісти
В том обсуждении по части заработать у нас или далеко имелось мною время совковое. Прежде всего. Сейчас легче конечно. Выбор есть---а тогда при совке не было выбора у человека, что государство только давало и по сроками и по цене---вот и всё. Помню уже забытый теперь стёб. Вклад в сбербанк был очень выгодный ,Срочный, положить, не снимать до срока, не добавлять не снимать часть итд. Но речь о 2% ! Годовых! И вёлся народ. Например положить 1 тыс руб, процент снять через год=20 рублей! Брюки так себе стоили на 80г так.
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24.09.2024 23:15 Відповісти
наш враг на срасії, ваня

а то шо у нефтянці велики зп то це по усьому світу так
бо робота собача, вахтами, на морозі, прилади тягати, і тд і тп
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24.09.2024 06:13 Відповісти
И много набурил набуровил нагазовал на морозе приборы таская?---Саша с ураль-маша? Трест был ,,Укрбургаз,, в Харькове и в области. На нефть месяц вахта, по газу 2 недели, летали самолётами с Харькова, особенно сильно было пусть с 1970 по 1985гг. А всё начальство по кацапии на те годы как правило были выпускники института нефти и газа в Ивано-Франковске что. Так было? тимоха с чертополоха?
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24.09.2024 22:24 Відповісти
шо ***? напиши зрозуміло шо ти хтів сказати... бажано не кацапською, ваня
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25.09.2024 04:47 Відповісти
у нас там родичі дальні у ноябрську, після 22го продали усе що мали у Київі ... отаки українці
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25.09.2024 04:48 Відповісти
Терміново обміняти і визволити це наші українці
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23.09.2024 20:37 Відповісти
Це звичайні тупі кацапята, жадібні до грошей, як і їхні батьки.
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23.09.2024 23:23 Відповісти
Всё-таки есть ещё на окраинах империи такие Отличники!
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23.09.2024 20:38 Відповісти
Аніже дєті!!!
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23.09.2024 20:38 Відповісти
Нарешті знайшлись по-справжньому хороші узькі.
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23.09.2024 20:45 Відповісти
по-справжньому хороші зробили б це задурно, а не за 20 тис. у.о.
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23.09.2024 20:57 Відповісти
Головне результат. )
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23.09.2024 21:07 Відповісти
Гроші треба віддати... якімсь чином батькам !!!
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23.09.2024 20:50 Відповісти
Смоли їм гарячої на сніданок.
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23.09.2024 23:21 Відповісти
а вертоліт ігашковий, із пластику?
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23.09.2024 20:50 Відповісти
Шкода дітей ...малі дуже ...не можно таких використовувати ...
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23.09.2024 20:59 Відповісти
Обміняти ,та вивезти до України з батьками
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23.09.2024 21:04 Відповісти
На Німеччину до себе вивозьте цей непотріб. Нам це лайно не треба.
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23.09.2024 23:20 Відповісти
заметьте. рашисты детей раком ставят и наручники на заломанные руки одевают. а наши с рашистскими диверсантами и предателями как с кумом разговаривают руки в брюки
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23.09.2024 21:22 Відповісти
довбни что спалились, а в общем - малиши, красавцы!!!
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23.09.2024 21:24 Відповісти
Будь говтов!
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23.09.2024 21:56 Відповісти
Буданов, надо платить.
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23.09.2024 22:07 Відповісти
Вони що, так і підписались - "українські куратори"??? Може то рашисти так себе по службі просувають?
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23.09.2024 22:11 Відповісти
піанєр-всєм прімєр...
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23.09.2024 22:13 Відповісти
странная аналогия напрашивается , как с авто ЗСУ,
а были ли авто?
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23.09.2024 22:31 Відповісти
Виявляється, що в цю гру можна грати вдвох! Лапті ликові, у будь-яку гру можна грати вдвох. Готуйтесь. Ваш грьобаний креатив вас і поховає.
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23.09.2024 23:17 Відповісти
Понять и простить.
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24.09.2024 00:06 Відповісти
Маленька поправочка - Ноябрьськ не Томська , а Тюменська область.
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24.09.2024 00:31 Відповісти
другий раз вже таке пишуть
купіть глобус срасії!
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24.09.2024 06:14 Відповісти
Треба скинутися всім світом і завалити кремлівського виродка
і серійного воєнного злочинця
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24.09.2024 11:13 Відповісти
 
 