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Школярі спалили вертоліт у російському Ноябрську: За це їм обіцяли 5 млн рублів. ФОТОрепортаж

У російському Ноябрську (Томська область) двоє школярів спалили гелікоптер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють росзМІ.

За це їм пообіцяли 5 млн рублів.

У ніч на 11 вересня двоє школярів 13 та 14 років пробралися на територію гелікоптерного майданчика в аеропорту Ноябрська, облили вертоліт Мі-8 горючою рідиною та підпалили.

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Гелікоптер школярі підпалювали цигарками, внаслідок чого суміш загорілася та хлопцям сильно обпекло обличчя. Відбігши від аеропорту, їм довелося викликати швидку.

Гелікоптер згорів майже повністю — від нього залишився тільки хвіст. Під час розмови із правоохоронцями школярі розповіли, що за "роботу" їм пообіцяли 5 мільйонів рублів. Також вони зізналися, що кілька днів тому вони підпалили вежу стільникового зв'язку. За це вони отримали 30 тисяч рублів.

Зазначається, що батько одного із хлопців зараз воює проти України.

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У російському Ноябрську школярі підпалили вертоліт
У російському Ноябрську школярі підпалили вертоліт
У російському Ноябрську школярі підпалили вертоліт

Автор: 

діти (5066) підпал (674) росія (65191) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+36
Піонери-герої!
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11.09.2024 09:37
+33
Треба усіляко підтримувати рух українських тимурівців на Росії! Як КПСС колись підтримувала піонерів.
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11.09.2024 09:38
+25
а че..нормально так....
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11.09.2024 09:35
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а че..нормально так....
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11.09.2024 09:35 Відповісти
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11.09.2024 12:03 Відповісти
Я у шоке, Панове!!! Це реальна гойда. Що ж у висновку?
Ніяке абсолютне "патріотичне" виховання на кацапах НІКОЛИ не затьмарить дух мертвих американських президентів!!!
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11.09.2024 12:18 Відповісти
Це не те, що підло машини палити...
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11.09.2024 09:36 Відповісти
Погоджуюсь, рівень гри у кацапів "мєлочний". А тут одразу перебили по затратах всі 3 роки казлорилих потуг, які за євробляхами ганялись.
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11.09.2024 10:02 Відповісти
Це так далеко бумеранг залетiв...
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11.09.2024 11:52 Відповісти
Піонери-герої!
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11.09.2024 09:37 Відповісти
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11.09.2024 10:32 Відповісти
Нормально,Раша велика...і там теж ******* гроші....Сподіваюся в ГУР та СБУ гроші є...
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11.09.2024 09:37 Відповісти
а нам казали, що немає в московії хобітів... виходить раніше погано шукали...
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11.09.2024 09:37 Відповісти
Трудове навчання?
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11.09.2024 09:38 Відповісти
Треба усіляко підтримувати рух українських тимурівців на Росії! Як КПСС колись підтримувала піонерів.
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11.09.2024 09:38 Відповісти
Це прааадєлкі Януковоща, не інакше... Не зміг підтримувати страусів, бо не влізли у вертоліт та залишились в Межигір'ї,- вирішив на знак солідарності з покинутими птічкамі та їх підтримки спалити москалям назло вертоліт 🤔🧐😁 Наш пацан, **** ви собі думаєте😝😝😝😝😝😜🤪
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11.09.2024 09:59 Відповісти
У місті зосереджена значна українська громада, переважно родини працівників нафто-газової галузі, що походять з Галичини.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA https://uk.wikipedia.org/wiki/Ноябрськ

Навіть за офіційною статистикою, у Ноябрську проживає майже 13% українців. А насправді, швидше за все, значно більше. До чверті, а то й до третини населення. Знаємо ми, як кацапи перетворюють представників інших національностей на "руцкіх", хай навіть і на папері.
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11.09.2024 10:06 Відповісти
Ну а чего тут удивляться. Отец наемник убивает за деньги почему детям нельзя за те же деньги поджигать? Раз кацапам за деньги все равно против кого воевать может и отца етих подростков перекупить чтобы вырезал своих командиров или взорвал какой то росийский склад
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11.09.2024 09:40 Відповісти
Батько-найманець вбиває за гроші, а син батька-найманця підпалює гелікоптер батька-найманця
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11.09.2024 09:46 Відповісти
Можно и мать подкупить чтобы убила отца-наемника. На самом деле ***** открыл сундук Пандоры сделав всю страну наемниками. Теперь миллионам рашистов совсем неохота будет работать на обычной работе да еще за мизерную зарплату если можно за один вечер поднять пару миллионов, кого то убив или взорвав
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11.09.2024 09:58 Відповісти
Нє-нє, хай ааатєц хоч когось з кааамандзірав пааадрєжєт, а потім вже нехай маць і ухайдокаєт атца-ваєваку 😝😝😝😜🤪
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11.09.2024 10:01 Відповісти
Вася Коробко тихо плаче у кутку партизанської землянки. По-перше - тоді у німців не було гвинтокриліа, по-друге - отєц-команьір обіцяв лише тушонку і медаль. Гроші, с*ка собі забирав. 😊
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11.09.2024 09:41 Відповісти
і зоя космодем"янська теж
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11.09.2024 09:45 Відповісти
До речі, схоже саме Зоя їх і надихнула. Вона була відомою піроманкою, ходила по селі і палила людські хати в той час, як стояли 30-градусні морози. Її спіймали власнп самі селяни. Товарісчь комвсар в цьому випадку теж відбувся обіцянками - покласти у ******* смерті до мавзолєю поряд з лєніним. Про гроші теж не згадав, хоча іому їх дали на всю групу. 😊
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11.09.2024 09:54 Відповісти
До війни Зоя перебувала у санаторії з підозрою на шизофренію.
Добровільно стала диверсанткою. Для цього разом з такими самими комсомолками пройшла триденні "курси".

Група з 9 дівчат і їхнього командира перейшла лінію фронту, але майже відразу наштовхнулася на німців, - 7 застрелили, а двоє дівчат і командир змогли втекти. У Зої було "спорядження", - старий пістолет (пишуть, що без патронів), три пляшки "коктейлю Молотова" і одна пляшка горілки. Командир залишився в лісі, а двох дівчат послав у дві сусідні дєрєвні.

Коктейлями Зоя спалила три селянські ізби, а потім вже сірниками намагалася підпалити сарай з сіном селянина Сємьона Свірідова. Він помітив це і покликав на допомогу німецьких солдат, які й затримали підпалювачку. "Колегу" Зої затримали і повісили у іншому селі. А командир групи повернувся назад, перейшовши знов лінію фронту.

Когда Зою подвели к виселице, местная жительница Аграфена Смирнова ударила ее по ногам палкой, крикнув: "Кому ты навредила? Мой дом сожгла, а немцам ничего не сделала!", а подруга Смирновой Фекла Солина облила ее помоями.

В результате разбирательства, последовавшего за освобождением Петрищева, Свиридов, Смирнова и Солина были расстреляны.
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11.09.2024 10:38 Відповісти
а ще зоя стояла на обліку в психдиспансері, кажуть.
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11.09.2024 10:53 Відповісти
То добре що школярі спалили вертоліт (працює СБУ) . От тільки Ноябрськ то не Томська а Тюменська область .
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11.09.2024 09:42 Відповісти
А не один хєр,- томська чи тюменська,- зато кааак гааарєль, гааарєль то как🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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11.09.2024 10:04 Відповісти
Тюмєнь зразу за Уралом. Ближче до нас на пів Сибіру.
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11.09.2024 11:38 Відповісти
Взагалі-то, Ноябрьск знаходиться в Ямало-Ненецькому АО.
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11.09.2024 12:08 Відповісти
А назви мікрорайонів в Ноябрську ви знаєте? Укржилстрой, Укрдорстрой, Київський, пос.Муравленко і т.д.
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11.09.2024 12:44 Відповісти
на московії запустили новий флешмоб ?
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11.09.2024 09:42 Відповісти
В єту ігру, як то кажуть, можна іграть вдвайом.
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11.09.2024 09:44 Відповісти
Все бездоганно, але Ноябрськ знаходиться у Тюменській області, а не у Томській.
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11.09.2024 09:45 Відповісти
не все, там ще ************ оборот кривий
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11.09.2024 09:48 Відповісти
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11.09.2024 09:48 Відповісти
Але гроші, шо обіцяли ...треба віддати батькам ...це допоможе, мати таких піонерів , більше
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11.09.2024 09:51 Відповісти
Відповідь за спалені авто військових в Україні ☝️💪
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11.09.2024 09:55 Відповісти
На раїсі народу побільше буде))) і потенційних паліїв теж))
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11.09.2024 09:57 Відповісти
Тимур і єго команда гризут ногті от завісті.
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11.09.2024 10:02 Відповісти
їм нравіцца ,як воно горить
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11.09.2024 10:03 Відповісти
Правнуки Павла Морозова
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11.09.2024 10:05 Відповісти
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11.09.2024 10:07 Відповісти
Він самий)
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11.09.2024 10:13 Відповісти
Спалили вертоліт компанії UTair.

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11.09.2024 10:25 Відповісти
Бортовий номер гляньте.
RA-24519, той самий що й на фото в статті.
А у вас на фото інший номер.
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11.09.2024 10:27 Відповісти
Може бути номер перереєстрували, вертольоти з такою розфарбуванням куплені в 2021-му році.

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11.09.2024 10:39 Відповісти
Так, ви праві:
"Вертолет МИ-8Т с бортовым номером RA-24519 эксплуатировался АК «Ютэйр». Он был выпущен более 39 лет назад"
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11.09.2024 10:46 Відповісти
Значить нажаль спалили старий.
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11.09.2024 10:49 Відповісти
Радує що українська розвідка теж працює з маленькими кацапськими дебілами.
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11.09.2024 10:10 Відповісти
Батьку за такі гроші треба рік воювати. Стільки не живуть..
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11.09.2024 10:12 Відповісти
Гелікоптер школярі підпалювали цигарками

Это как?
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11.09.2024 10:18 Відповісти
Є такий примітивний саморобний затримувач детонації Цигарка в районі фільтру обкладається сірниками - щоб "голівки" охоплювали тютюнову частину Обмотуються скотчем або ниткою Потім цигарка прикурюється - і вся ця "приблуда" обережно примощується коло горючої речовини Коли цигарка дотліває до сіврників - вони дають спалах вогню А підпалювач у цей час уже в сотнях метрів від місця події Там "щось пішло не так"
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11.09.2024 14:23 Відповісти
зразу видно фахівця з підпалу гвинтокрилів) чому досі не в тюмені? ))
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11.09.2024 17:18 Відповісти
"Накидання лайна на вентилятор" зараховане... Чи ти лайно в рот набирав - щоб у мій бік плюнуть?
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11.09.2024 17:26 Відповісти
з почутям гумору не склалося...нічого, буває
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11.09.2024 17:40 Відповісти
Техніка безпеки понадусе. Справа зроблена, але група провалена, це мінус
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11.09.2024 10:23 Відповісти
Гарна новина.
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11.09.2024 10:26 Відповісти
О , оце тєма .
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11.09.2024 10:31 Відповісти
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11.09.2024 10:46 Відповісти
Ноябрьск це Україна 😊 там ледь не 95% є етнічними українцями. Ще кучма був туди їздив наприкінці минулого тисячоріччя, щось намагався створити чи то підтримати діаспору. І це не томська область, а тюменська,
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11.09.2024 10:56 Відповісти
Хорошое движение. Это надо финансировать масштабно. Но наши уроды все украдут.
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11.09.2024 10:58 Відповісти
тюрма народів повинна потихеньку зникнути
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11.09.2024 11:02 Відповісти
О-о, виявляється у гру в чатах Телеграму типу "Спали автівку ЗСУ отримаєш гроші" можна грати і вдвох??!!
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11.09.2024 11:49 Відповісти
Тобто, перед цим, хлопцям реально заплатили за попередню диверсію.
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11.09.2024 14:28 Відповісти
 
 