Школярі спалили вертоліт у російському Ноябрську: За це їм обіцяли 5 млн рублів. ФОТОрепортаж

У російському Ноябрську (Томська область) двоє школярів спалили гелікоптер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють росзМІ.

За це їм пообіцяли 5 млн рублів.

У ніч на 11 вересня двоє школярів 13 та 14 років пробралися на територію гелікоптерного майданчика в аеропорту Ноябрська, облили вертоліт Мі-8 горючою рідиною та підпалили.

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Гелікоптер школярі підпалювали цигарками, внаслідок чого суміш загорілася та хлопцям сильно обпекло обличчя. Відбігши від аеропорту, їм довелося викликати швидку.

Гелікоптер згорів майже повністю — від нього залишився тільки хвіст. Під час розмови із правоохоронцями школярі розповіли, що за "роботу" їм пообіцяли 5 мільйонів рублів. Також вони зізналися, що кілька днів тому вони підпалили вежу стільникового зв'язку. За це вони отримали 30 тисяч рублів.

Зазначається, що батько одного із хлопців зараз воює проти України.

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