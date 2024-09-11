Школярі спалили вертоліт у російському Ноябрську: За це їм обіцяли 5 млн рублів. ФОТОрепортаж
У російському Ноябрську (Томська область) двоє школярів спалили гелікоптер.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють росзМІ.
За це їм пообіцяли 5 млн рублів.
У ніч на 11 вересня двоє школярів 13 та 14 років пробралися на територію гелікоптерного майданчика в аеропорту Ноябрська, облили вертоліт Мі-8 горючою рідиною та підпалили.
Гелікоптер школярі підпалювали цигарками, внаслідок чого суміш загорілася та хлопцям сильно обпекло обличчя. Відбігши від аеропорту, їм довелося викликати швидку.
Гелікоптер згорів майже повністю — від нього залишився тільки хвіст. Під час розмови із правоохоронцями школярі розповіли, що за "роботу" їм пообіцяли 5 мільйонів рублів. Також вони зізналися, що кілька днів тому вони підпалили вежу стільникового зв'язку. За це вони отримали 30 тисяч рублів.
Зазначається, що батько одного із хлопців зараз воює проти України.
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Ніяке абсолютне "патріотичне" виховання на кацапах НІКОЛИ не затьмарить дух мертвих американських президентів!!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA https://uk.wikipedia.org/wiki/Ноябрськ
Навіть за офіційною статистикою, у Ноябрську проживає майже 13% українців. А насправді, швидше за все, значно більше. До чверті, а то й до третини населення. Знаємо ми, як кацапи перетворюють представників інших національностей на "руцкіх", хай навіть і на папері.
Добровільно стала диверсанткою. Для цього разом з такими самими комсомолками пройшла триденні "курси".
Група з 9 дівчат і їхнього командира перейшла лінію фронту, але майже відразу наштовхнулася на німців, - 7 застрелили, а двоє дівчат і командир змогли втекти. У Зої було "спорядження", - старий пістолет (пишуть, що без патронів), три пляшки "коктейлю Молотова" і одна пляшка горілки. Командир залишився в лісі, а двох дівчат послав у дві сусідні дєрєвні.
Коктейлями Зоя спалила три селянські ізби, а потім вже сірниками намагалася підпалити сарай з сіном селянина Сємьона Свірідова. Він помітив це і покликав на допомогу німецьких солдат, які й затримали підпалювачку. "Колегу" Зої затримали і повісили у іншому селі. А командир групи повернувся назад, перейшовши знов лінію фронту.
Когда Зою подвели к виселице, местная жительница Аграфена Смирнова ударила ее по ногам палкой, крикнув: "Кому ты навредила? Мой дом сожгла, а немцам ничего не сделала!", а подруга Смирновой Фекла Солина облила ее помоями.
В результате разбирательства, последовавшего за освобождением Петрищева, Свиридов, Смирнова и Солина были расстреляны.
RA-24519, той самий що й на фото в статті.
А у вас на фото інший номер.
"Вертолет МИ-8Т с бортовым номером RA-24519 эксплуатировался АК «Ютэйр». Он был выпущен более 39 лет назад"
Это как?