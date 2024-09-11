Школьники сожгли вертолет в российском Ноябрьске: За это им обещали 5 млн рублей. ФОТОрепортаж

В российском Ноябрьске (Томская область) двое школьников сожгли вертолет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

За это им пообещали 5 млн рублей.

В ночь на 11 сентября двое школьников 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска, облили вертолет Ми-8 горючей жидкостью и подожгли.

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Вертолет школьники поджигали сигаретами, в результате чего смесь загорелась и ребятам сильно обожгло лицо. Отбежав от аэропорта, им пришлось вызывать скорую.

Вертолет сгорел почти полностью - от него остался только хвост. Во время разговора с правоохранителями школьники рассказали, что за "работу" им пообещали 5 миллионов рублей. Также они признались, что несколько дней назад они подожгли башню сотовой связи. За это они получили 30 тысяч рублей.

Отмечается, что отец одного из ребят сейчас воюет против Украины.

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