Школьники сожгли вертолет в российском Ноябрьске: За это им обещали 5 млн рублей. ФОТОрепортаж
В российском Ноябрьске (Томская область) двое школьников сожгли вертолет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
За это им пообещали 5 млн рублей.
В ночь на 11 сентября двое школьников 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска, облили вертолет Ми-8 горючей жидкостью и подожгли.
Вертолет школьники поджигали сигаретами, в результате чего смесь загорелась и ребятам сильно обожгло лицо. Отбежав от аэропорта, им пришлось вызывать скорую.
Вертолет сгорел почти полностью - от него остался только хвост. Во время разговора с правоохранителями школьники рассказали, что за "работу" им пообещали 5 миллионов рублей. Также они признались, что несколько дней назад они подожгли башню сотовой связи. За это они получили 30 тысяч рублей.
Отмечается, что отец одного из ребят сейчас воюет против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ніяке абсолютне "патріотичне" виховання на кацапах НІКОЛИ не затьмарить дух мертвих американських президентів!!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA https://uk.wikipedia.org/wiki/Ноябрськ
Навіть за офіційною статистикою, у Ноябрську проживає майже 13% українців. А насправді, швидше за все, значно більше. До чверті, а то й до третини населення. Знаємо ми, як кацапи перетворюють представників інших національностей на "руцкіх", хай навіть і на папері.
Добровільно стала диверсанткою. Для цього разом з такими самими комсомолками пройшла триденні "курси".
Група з 9 дівчат і їхнього командира перейшла лінію фронту, але майже відразу наштовхнулася на німців, - 7 застрелили, а двоє дівчат і командир змогли втекти. У Зої було "спорядження", - старий пістолет (пишуть, що без патронів), три пляшки "коктейлю Молотова" і одна пляшка горілки. Командир залишився в лісі, а двох дівчат послав у дві сусідні дєрєвні.
Коктейлями Зоя спалила три селянські ізби, а потім вже сірниками намагалася підпалити сарай з сіном селянина Сємьона Свірідова. Він помітив це і покликав на допомогу німецьких солдат, які й затримали підпалювачку. "Колегу" Зої затримали і повісили у іншому селі. А командир групи повернувся назад, перейшовши знов лінію фронту.
Когда Зою подвели к виселице, местная жительница Аграфена Смирнова ударила ее по ногам палкой, крикнув: "Кому ты навредила? Мой дом сожгла, а немцам ничего не сделала!", а подруга Смирновой Фекла Солина облила ее помоями.
В результате разбирательства, последовавшего за освобождением Петрищева, Свиридов, Смирнова и Солина были расстреляны.
RA-24519, той самий що й на фото в статті.
А у вас на фото інший номер.
"Вертолет МИ-8Т с бортовым номером RA-24519 эксплуатировался АК «Ютэйр». Он был выпущен более 39 лет назад"
Это как?