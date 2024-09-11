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Новини
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Росія збирається витратити понад $427 мільйонів на боротьбу з VPN

цензура,vpn

Роскомнагляд збирається витратити 59 млрд руб. на оновлення технічних засобів протидії загрозам (ТЗПЗ), які встановлені на мережах операторів зв'язку та дозволяють блокувати інтернет-ресурси в рунеті, а також способи обходу блокувань.

Це випливає з російського федерального проєкту "Інфраструктура кібербезпеки", передає The Moscow Times.

Згідно з документом, модернізувати раніше встановлені ТЗПЗ та встановити нові заплановано з 2025 по 2030 рік. Це дозволить "підвищити рівень ефективності обмеження доступу до засобів обходу блокувань VPN до 96%", йдеться у поясненні до проєкту.

ТЗПЗ є програмно-апаратним комплексом, тобто комп'ютером із встановленим на ньому додатком, каже технічний експерт проекту "Роскомсвобода".

За словами експертів у галузі, в рамках модернізації РКН придбає нові сервери та софт, сервери будуть швидше, і їх поставлять там, де їх до цього не було, а софт ефективніше працюватиме. У результаті ТЗПЗ ефективніше блокуватиме і "сповільнюватиме" ресурси.

Роскомнагляд визнає, що зараз він не може блокувати сучасні VPN-сервіси і йому потрібне оновлення технічних можливостей.

Модернізація може призвести до того, що VPN-сервіси втратять ефективність доступу до забороненого контенту.

Зазначається, щ технічно можна досягти блокування 90% трафіку VPN-сервісів. При цьому у тих, хто захоче отримувати доступ до заблокованих ресурсів, така можливість технічно залишиться, але стане складнішою та дорожчою.

Наприкінці серпня повідомлялося, що в Росії після уповільнення YouTube злетіли продажі Wi-Fi-роутерів з VPN-сервісами. Так, у першій половині серпня продаж подібних пристроїв зріс на 40% порівняно з кінцем липня.

Перед тим російські користувачі зіткнулися з проблемами в роботі кількох популярних VPN-сервісів після уповільнення відеохостингу YouTube в Росії.

До того стало відомо, що відеохостинг YouTube перестав відтворювати відео у високій якості в більшості браузерів на території Росії, встановлених на стаціонарних комп'ютерах і ноутбуках. Проблеми з трансляцією виникають у Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox та Mi Browser.

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заборона (452) інтернет (1332) росія (14194) блокування (189)


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да будет же русский узкий мозг сужен до междуножного!
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11.09.2024 08:54 Відповісти
Їм скоро з Північною Кореєю "на сонця літати" а тут ці з VPN нашваберних рабо-кацапов розлагають "нєскрєпнай" інформацією.
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11.09.2024 09:00 Відповісти
а шо так мало?
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11.09.2024 09:14 Відповісти
Головне - щоб був результат.
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11.09.2024 09:22 Відповісти
А не простіше вимкнути інтернет зовсім? А замість інтернету збільшити випуск горілки.
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11.09.2024 09:25 Відповісти

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