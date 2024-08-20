Росіяни почали масово скуповувати роутери з VPN після уповільнення YouTube

У Росії після уповільнення YouTube злетіли продажі Wi-Fi-роутерів з VPN-сервісами. Так, у першій половині серпня продаж подібних пристроїв зріс на 40% порівняно з кінцем липня.

Про це пишуть Известия з посиланням на учасників ринку гаджетів, передає The Moscow Times.

При цьому, як зазначається, росіяни часто купують не найдешевші моделі за 5-6 тис. руб., інтерес до яких раніше був невеликий.

Встановивши такий пристрій вдома, можна не думати про налаштування VPN та інші способи обходу блокувань на безлічі інших мобільних та стаціонарних пристроїв для перегляду контенту.

VPN-роутери росіяни використовують не тільки для перегляду YouTube, але й для доступу до пристроїв "розумного дому", заблокованого західними виробниками в рамках санкцій за повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Щоб користуватися яким-небудь "розумним газовим котлом", необхідний доступ до нього через VPN, що маскує його перебування на території Росії.

Законодавчу відповідальність за використання роутерів з VPN у Росії не передбачено.

Раніше повідомлялося, що російські користувачі зіткнулися з проблемами в роботі кількох популярних VPN-сервісів після уповільнення відеохостингу YouTube в Росії.

Блокування YouTube у Росії

До того стало відомо, що відеохостинг YouTube перестав відтворювати відео у високій якості в більшості браузерів на території Росії, встановлених на стаціонарних комп'ютерах і ноутбуках. Проблеми з трансляцією виникають у Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox та Mi Browser.

Перед цим повідомлялося, що швидкість завантаження роликів на відеохостингу YouTube в Росії може знизитися на 70%.

За два тижні до того в Росії різко впала швидкість завантаження відео на YouTube. Роскомнагляд заявляв, що виною всьому знос обладнання Google. Однак IT-фахівці з'ясували, що поточні проблеми із завантаженням роликів на YouTube пов'язані не з цим, а з тим, що влада навмисно уповільнює домен googlevideo.com, з якого відтворюється відео.

Джерело, близьке до Адміністрації президента РФ, та джерело в компанії, яка займається збором інформації для силових структур, заявило, що плани блокування в Росії відеохостингу YouTube вийшли на фінішну пряму. Так, доступ до YouТube, аудиторія якого в Росії перевищує 20 млн людей, може бути обмежений вже у вересні.

До того три дні поспіль збої зазнавали додатків та онлайн-систем найбільших російських банків, включно зі "Сбербанком", ВТБ, "Газпромбанком" і "Россельхозбанком", а 25 липня впала Система швидких платежів Банку Росії, через яку громадяни можуть здійснювати перекази без комісій за номером телефону.

Також, за даними DownDetector, спостерігалися проблеми з доступом до соцмереж VK і Discord та додатку мережі супермаркетів "Пятерочка".

Середньодобове охоплення YouTube у Росії становить 55,4 млн осіб. Російська влада виношує плани блокування популярного відеохостингу з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема тому, що він став головною платформою для опозиційного та антивоєнного порядку денного.

За даними Mediascope, у квітні цього року число росіян старше 12 років, які за останній місяць хоча б раз користувалися YouTube, становило 95,86 млн осіб.

На початку серпня стало відомо, що сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю згорне свою діяльність у Рунеті та відключить облікові записи користувачів із Росії.