Росіяни зіткнулися з масовими збоями VPN-сервісів після уповільнення YouTube

Російські користувачі зіткнулися з проблемами в роботі кількох популярних VPN-сервісів після уповільнення відеохостингу YouTube в Росії.

Про це пише РБК, передає The Moscow Times.

Зокрема, користувачі сервісу від VPN Proxy Master Unlimited Inc у магазинах додатків Google Play та App Store почали писати про проблеми із підключенням з 5 серпня.

Деякі з них вказали, що використовують його для перегляду YouTube, але за продовження використання сервісу розробники попросили внести оплату для підтримки інфраструктури та серверів.

Також із серпня користувачі скаржаться на роботу сервісу VPN Free Unlimited. В одному з відгуків йдеться, що з 9 серпня безкоштовний доступ до VPN працює лише три дні, а потім сервіс перестає вмикатися.

Розробники повідомили, що безкоштовні сервери перевантажені через високий трафік, і запропонували перейти на платний доступ.

Користувачі PureVPN не можуть його використовувати, незважаючи на внесену оплату.

У відповіді розробники сервісу посилаються на "діючі обмеження VPN в Росії", які торкаються всіх подібних провайдерів.

За словами представників галузі, зростання тих, хто дивиться YouTube через подібні сервіси, "теоретично може покласти VPN", але на практиці цього майже ніколи не відбувається. Так, безкоштовні сервіси "звужують" канал або час сесії, а при платній підписці розробники просто додадуть сервери.

Також зазначається, що подібні проблеми можуть бути пов'язані з навантаженням сервісу VPN. Додаткові обмеження вже для самих VPN-сервісів можуть створювати оператори зв'язку: обмежувати їх у смузі, пріоритезувати той чи інший трафік.

Блокування YouTube у Росії

Раніше повідомлялося, що відеохостинг YouTube перестав відтворювати відео у високій якості в більшості браузерів на території Росії, встановлених на стаціонарних комп'ютерах і ноутбуках. Проблеми з трансляцією виникають у Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox та Mi Browser.

Перед цим повідомлялося, що швидкість завантаження роликів на відеохостингу YouTube в Росії може знизитися на 70%.

За два тижні до того в Росії різко впала швидкість завантаження відео на YouTube. Роскомнагляд заявляв, що виною всьому знос обладнання Google. Однак IT-фахівці з'ясували, що поточні проблеми із завантаженням роликів на YouTube пов'язані не з цим, а з тим, що влада навмисно уповільнює домен googlevideo.com, з якого відтворюється відео.

Джерело, близьке до Адміністрації президента РФ, та джерело в компанії, яка займається збором інформації для силових структур, заявило, що плани блокування в Росії відеохостингу YouTube вийшли на фінішну пряму. Так, доступ до YouТube, аудиторія якого в Росії перевищує 20 млн людей, може бути обмежений вже у вересні.

До того три дні поспіль збої зазнавали додатків та онлайн-систем найбільших російських банків, включно зі "Сбербанком", ВТБ, "Газпромбанком" і "Россельхозбанком", а 25 липня впала Система швидких платежів Банку Росії, через яку громадяни можуть здійснювати перекази без комісій за номером телефону.

Також, за даними DownDetector, спостерігалися проблеми з доступом до соцмереж VK і Discord та додатку мережі супермаркетів "Пятерочка".

Середньодобове охоплення YouTube у Росії становить 55,4 млн осіб. Російська влада виношує плани блокування популярного відеохостингу з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема тому, що він став головною платформою для опозиційного та антивоєнного порядку денного.

За даними Mediascope, у квітні цього року число росіян старше 12 років, які за останній місяць хоча б раз користувалися YouTube, становило 95,86 млн осіб.

На початку серпня стало відомо, що сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю згорне свою діяльність у Рунеті та відключить облікові записи користувачів із Росії.