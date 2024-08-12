Google повністю відключає монетизацію російським YouTube-блогерам

Сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю згорне свою діяльність у Рунеті та відключить облікові записи користувачів із Росії.

Відповідні повідомлення 12 серпня отримали російські видавці та блогери, передає The Moscow Times.



"Ми деактивуємо всі облікові записи AdSense, країною розташування яких вказана Росія. Це означає, що отримувати прибуток від монетизації через такі акаунти буде неможливо. Заробіток за липень буде виплачено між 21 та 26 серпня, якщо в акаунті не призупинено отримання платежів та досягнуто порогів оплати", – йдеться в повідомленні команди Google Payments.



Таким чином, власники сайтів і блогери, що працюють на YouTube, повністю втратять доступ до Google AdSense і послуг, що надаються рекламною мережею.



У березні 2022 року Google вимкнула показ реклами на території Росії. Рекламні повідомлення були недоступні як у пошуку, так і в YouTube та партнерських мережах. Однак видавці та YouTube-блогери могли отримувати доходи від переглядів з-за кордону.

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Як повідомлялося, раніше російські користувачі почали скаржитися на повну зупинку роботи популярного відеохостингу Youtube у низці регіонів. У випадку спроби переходу на сайт Youtube з'являється повідомлення про відсутність з'єднання, підтверджували російські ЗМІ.

За кілька днів до цього російська влада повідомила всіх найбільших операторів зв'язку в країні про уповільнення швидкості відтворення відео на YouTube до 128 кілобіт на секунду. Цього достатньо для нормального прослуховування аудіо або перегляду відео з роздільною здатністю не вище 240p. Окремі російські оператори попередили абонентів про можливе закриття всіх сервісів Google у Росії.

Нагадаємо, 25 липня голова комітету Держдуми з інформаційної політики Олександр Хінштейн заявив про штучне обмеження швидкості YouTube у Росії. Він пообіцяв, що найближчим часом швидкість відтворення впаде на 70%.

Наразі YouTube перебуває на четвертому місці за відвідуваністю у росіян після "Яндекса", Google та WhatsApp. Відеосервісом хоча б раз на місяць користувалися 78,5% жителів країни старше 12 років, це 95,6 млн осіб, випливає з даних Mediascope за червень 2024 року.