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Google повністю відключає монетизацію російським YouTube-блогерам

Проблеми із YouTube фіксують у Росії

Сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю згорне свою діяльність у Рунеті та відключить облікові записи користувачів із Росії.

Відповідні повідомлення 12 серпня отримали російські видавці та блогери, передає The Moscow Times.

"Ми деактивуємо всі облікові записи AdSense, країною розташування яких вказана Росія. Це означає, що отримувати прибуток від монетизації через такі акаунти буде неможливо. Заробіток за липень буде виплачено між 21 та 26 серпня, якщо в акаунті не призупинено отримання платежів та досягнуто порогів оплати", – йдеться в повідомленні команди Google Payments.

Таким чином, власники сайтів і блогери, що працюють на YouTube, повністю втратять доступ до Google AdSense і послуг, що надаються рекламною мережею.

У березні 2022 року Google вимкнула показ реклами на території Росії. Рекламні повідомлення були недоступні як у пошуку, так і в YouTube та партнерських мережах. Однак видавці та YouTube-блогери могли отримувати доходи від переглядів з-за кордону.

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Як повідомлялося, раніше російські користувачі почали скаржитися на повну зупинку роботи популярного відеохостингу Youtube у низці регіонів. У випадку спроби переходу на сайт Youtube з'являється повідомлення про відсутність з'єднання, підтверджували російські ЗМІ.

За кілька днів до цього російська влада повідомила всіх найбільших операторів зв'язку в країні про уповільнення швидкості відтворення відео на YouTube до 128 кілобіт на секунду. Цього достатньо для нормального прослуховування аудіо або перегляду відео з роздільною здатністю не вище 240p. Окремі російські оператори попередили абонентів про можливе закриття всіх сервісів Google у Росії.

Нагадаємо, 25 липня голова комітету Держдуми з інформаційної політики Олександр Хінштейн заявив про штучне обмеження швидкості YouTube у Росії. Він пообіцяв, що найближчим часом швидкість відтворення впаде на 70%.

Наразі YouTube перебуває на четвертому місці за відвідуваністю у росіян після "Яндекса", Google та WhatsApp. Відеосервісом хоча б раз на місяць користувалися 78,5% жителів країни старше 12 років, це 95,6 млн осіб, випливає з даних Mediascope за червень 2024 року.

Автор: 

Google (587) YouTube (136) росія (14183) монетизація (108)


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Топ коментарі
+15
з інтернетів

п.о.х.у.й Курск,ютуб вєрнітє !
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12.08.2024 13:38
+11
Добре. Патріоти ху@ла роками "набивали" собі аудиторію, хвастались своїми "Срібними" ( кількість підписників яких досягла 100 000 ) і "Золотими" кнопками ( 1 000 000 підписників ). І непогано заробляли на цьому.
А тепер все це пішло в каналізацію.
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12.08.2024 14:04
+7
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12.08.2024 13:42
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п.о.х.у.й Курск,ютуб вєрнітє !
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12.08.2024 13:38 Відповісти
Так тепер їх ***** фінансуватиме? Не рекламодавці Ютюба? Чи вони безкоштовно будуть лайно своє лити на вуха кацапів в рунеті?
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12.08.2024 13:40 Відповісти
у них кілька років немає реклами
власне нічого і не отримують.
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12.08.2024 13:41 Відповісти
Так вони безкоштовно цим займаються?
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12.08.2024 13:43 Відповісти
за донати швидше за все

так само збирають на армію та інше
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12.08.2024 13:46 Відповісти
Які донати на кацапщині? Там якщо і щось є то тільки з під палки влади. Це не Україна де люди в масі своїй останню сорочку віддають на ЗСУ (я не кажу шо всі поголовно). Це мордор, там всі моляться та мають надію тільки на *****.
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12.08.2024 14:06 Відповісти
наприклад RT за день збирає потрібні суми, у них аудиторія кілька мільйонів.

інші так само, можна переводити з будь-якої країни.
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12.08.2024 15:50 Відповісти
Постійно ниють в самому відео, як їм важко і що не проти донату. Ще на своєму Яндекс-Дзен чи як його там, відео постять, на Бусті тощо
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12.08.2024 16:26 Відповісти
Вони давно на донатах живуть
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12.08.2024 16:00 Відповісти
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12.08.2024 13:42 Відповісти
Ну правильно... Наюха їй якийсь гуля?
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12.08.2024 14:07 Відповісти
Дуже запізніла реакція, як власне це стосується й всього санкційного режиму органів та інституцій Заходу супроти рашистської пітьми.
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12.08.2024 13:43 Відповісти
пусть на рутубе харчуются....
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12.08.2024 13:44 Відповісти
...а шо там рекламувати? ...попа кирила?
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12.08.2024 14:02 Відповісти
його рясу та московську расу..
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12.08.2024 14:15 Відповісти
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12.08.2024 14:18 Відповісти
вже років з 7, спостерігаю за класичним парашним ютубером-попрошайкою (подайте на: походи, де зніму для вас відео, на снарягу до цих походів, "у мєня день рождєнія", на лікарства,..". на ютубі в нього 36k підписників. перерегився німим "американцем" ))) десятка півтора з початку війни там аж набрав. як лєнін пішов другим путём )) він почав скидати на boosty повні відеоверсії, за платну підписку. за ці майже 3 роки зібрав там аж 87 підписників )) з яких аж 33 з уявних 1000 платних скинули йому капєєчку на путєшествія. решта обклада його куями в коментарях (коли встигаеш до видалення почитати), що в реалі він не для них знімає, як завжди в відосах розпинається, а чисто за бабло )). частина капала йому на череп, що чого на рутуб не перейде? (наш же, радімий, нє буржуйській). на шо той додумався ляпнути "а смисл? канал тупіт, просмотров нєт,..." )), за шо получив ще більше харьчків на свою лисину, за те шо він ще й ***** нє патріот ))))
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12.08.2024 14:55 Відповісти
Взагалі не люблю оце "попрошайнічєство". Якщо мені цікаво - я і так підпишуся і потім ще прийду до тебе на канал. Так само я у себе на каналі - жодного разу ні про що не прошу
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12.08.2024 16:29 Відповісти
абсолютно "за" такий підхід. органічно не переносю, коли в прямій, або не праямій формі там начинають клянчить "капеечку", хто б це там не був з тих ютуберів. я це називаю "святе ютубне ніщенство" ))
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12.08.2024 17:15 Відповісти
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12.08.2024 17:18 Відповісти
попа кирила?
*******
В кирила жопа, а не попа!
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12.08.2024 14:44 Відповісти
Дуже вчасно, а раніше що заважало? При тому що на початку повномаштабної війни вони ж начеб то як і інстаграм вже це робили. Зато українцям баймикофе блоконули, всім, наче б то з ціллю безпеки...
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12.08.2024 13:46 Відповісти
Це трохи не правильно! Потрібно позбавити монетизації весь підароязикий контент!!! І на тік ток теж
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12.08.2024 13:47 Відповісти
не можна. Наприклад ютуб-канал ВолодимирЗолкін повністю розрахований на рос.споживача. Мета - хоч трошки тим кацапо-дебілам очі привідкрити. Хай знають, що саме відбувається з їх синами та чоловіками на цій ганебній війні, як їх кидає на м"ясо керівництво рос.армії, як морить голодом, як знищує заград.отрядами. Не великий шанс, але він є, і його треба використати. На Залкіна підписані сотні тисяч кацапів. І якщо канал стане україномовний, то кацапи ні біса не зрозуміють.
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12.08.2024 14:01 Відповісти
ну хоч так.. Бо як тільки напишеш комендар на адресу вбивць та мародерів лапотних - одразу отримуєш попередження в ютубі..
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12.08.2024 13:58 Відповісти
Добре. Патріоти ху@ла роками "набивали" собі аудиторію, хвастались своїми "Срібними" ( кількість підписників яких досягла 100 000 ) і "Золотими" кнопками ( 1 000 000 підписників ). І непогано заробляли на цьому.
А тепер все це пішло в каналізацію.
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12.08.2024 14:04 Відповісти
Росютубєри, шо з ******?
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12.08.2024 14:05 Відповісти
ЄТА РУСАФОБИЯ !!!
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12.08.2024 14:06 Відповісти
128 кілобіт...?
хло любить швидкість..
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12.08.2024 14:12 Відповісти
Гарна новина! Але як визначити руських? Багато з них мовить за кордоном.
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12.08.2024 14:18 Відповісти
"Google вимкнула показ реклами на території кацапетівки"
А можна мені теж вимкнути всю рекламу? Задовбала! 😂
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12.08.2024 14:21 Відповісти
це точно. Фактично гугл дав преміум-аккаунт росіянам
звісно блогери не дуже раді, але все одно більшість грошей іде з інтергацій, а не "накладеної" реклами.
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12.08.2024 14:43 Відповісти
Хіба при перегляді Ютубу на компі є реклама? Дивно.

Чи її антирекламні розширення браузера блокують?
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12.08.2024 14:51 Відповісти
На телефоні - біда. Особливо днів 7-10 тому почалося - що не відео, то від двох-трьох до шести! рекламних вставок. Це просто знущання якесь.
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12.08.2024 15:06 Відповісти
Попробуйте дивитися Ютуб на телефоні через браузер, а не через ютубну приблуду.

Вас може вразити різниця.
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12.08.2024 15:14 Відповісти
"тебя что, в гугле забанили?" - стає на параші реальністю ))))))
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12.08.2024 14:32 Відповісти
Треба ще і в бяларусі відключити
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12.08.2024 15:28 Відповісти
Заробіток за липень у повному обсязі направити на ЗСУ
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12.08.2024 15:29 Відповісти
А тепер момент насолоди:
Окремий привіт, тим "українцям " які таки вибрали робити контент на московію.
Але є ще ті, які живуть в Україні але пиляють контент для московитів
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12.08.2024 16:03 Відповісти
Будуть тепер не Ютуберами, а "Boost-ерами"та "Дзенерами"
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12.08.2024 16:31 Відповісти

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