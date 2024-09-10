Росію можуть позбавити права реєструвати нові інтернет-домени

Міжнародна організація ICANN, відповідальна за реєстрацію доменів верхнього рівня (наприклад, .online, .yandex), у новому звіті підтвердила, що заявники зобов'язані дотримуватися санкцій США.

Це може виключити підсанкційні російські компанії з участі у подачі заявок на домени у 2026 році, пише The Moscow Times.

ICANN, що базується в США, управляє доменами та IP-адресами, включно з кореневою зоною DNS для доменів верхнього рівня (New gTLD), таких як .moscow, .москва.

У Росії лише "Яндекс" володіє власним Brand gTLD (.yandex). Новий раунд подачі заявок на New gTLD розпочнеться у 2026 році, вартість однієї заявки складе $220 тис. Перший і поки єдиний раунд пройшов у 2012 році.

Найбільший російський реєстратор доменів для бізнесу Ru-Center планує допомагати російським компаніям у подачі заявок, але, наголошує на необхідності роз'яснення ICANN щодо участі російських юридичних осіб із урахуванням санкцій.

Представник Росії в ICANN В'ячеслав Єрохін розкритикував вимогу дотримуватися санкцій, називаючи її порушенням принципу недискримінації.

Раніше стало відомо, що платформа для створення сайтів Wix заблокує російським громадянам доступ до своїх сервісів. Обмеження набудуть чинності 12 вересня й торкнуться як безкоштовних, так і преміум-акаунтів.

У червні США розширили санкції проти Росії, заборонивши надання низки послуг у сфері інформаційних технологій. Із 12 вересня буде заборонено надавати російській стороні IT-консалтинг, проєктування та IT-підтримку для програмного забезпечення, що використовується в управлінні підприємствами, проєктуванні та виробництві.

Заборони стосуються як експорту та реекспорту послуг зі США, так і постачання цих послуг будь-якою пов'язаною зі США особою, незалежно від її розташування. Винятки передбачені лише для компаній, які перебувають під контролем громадян США.

Під нові санкції США потрапили близько 300 фізичних та юридичних осіб із Росії, Китаю, Білорусі, ПАР та інших країн, які допомагають оминати раніше введені проти Москви санкції.