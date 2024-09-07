Передача Ираном баллистических ракет РФ: МИД Украины призвал прекратить предоставление оружия стране-агрессору
В Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД Украины.
"Уже более двух лет Украина и украинцы ежедневно страдают от российских террористических обстрелов всеми видами смертоносного вооружения, в частности дронами иранского производства. Углубление военно-технического сотрудничества России и Ирана несет серьезные угрозы безопасности не только для Украины, но и для всей Европы, Ближнего Востока и мира. Призываем мировое сообщество усилить давление на Тегеран и Москву ради защиты международного мира и безопасности. Иран должен полностью и окончательно прекратить предоставление оружия России, чтобы действиями, а не словами доказать искренность заявлений своего политического руководства о непричастности к подпитке российской военной машины смерти", - говорится в сообщении.
В МИД Украины призвали руководство Исламской Республики Иран воздержаться от передачи России, которая согласно уставу ООН и норм международного права является государством-агрессором, любых видов вооружения и военной техники. И добавили, что подтверждение факта передачи Ираном баллистических ракет в российскую федерацию, это будет иметь разрушительные последствия для украинско-иранских двусторонних отношений
Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.
Пожалуйста, подождите...
А усе, що ці ісламокурви робили до цього не мало руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин???
Закликали з обуренням?
пруф тут: https://infos-israel.news/israel-menace-de-commencer-les-livraisons-darmes-a-lukraine-si-la-russie-recoit-des-missiles-iraniens/?ref=dron.media
А кілька місяців тому взагалі точились розмови про 7 систем петріот, які Ізраїль збирався замінити новішими, а старі віддати США (а ті Україні).
чекаємо з нетерпінням, передадуть же ж. Правда? Правда ?
(пан казав - кожух дам, та слово його тепле)
А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
Штати зроблять як завжди "потужну" заяву та передадуть допомоги на 125 млн хоча 6 млрд... скоро підуть і будуть потребувати рішення конгресу та затримки мінімум до 5 січня
ЄС зробить сильне занепокоєння та пообітцяють новий міліон снарядів, хоча попередній ще за 2 роки не передали
І так по новому колу щоб не було ескалації, світ збожеволів як перед другою світовою, коли американські банки кредитували Гітлера а європейські країни поставляли обладнання для військових заводів
І ЄС нічого не пообіцяє - німці і ко навпаки накручують гайки.
Чекаємо потужних слів підтримки (та й хіба Захід нам щось винен - всього лише 90% складових електроніки російських та іранських ракет отримані з Заходу, це просто бізнес)
Чим більше російських, іранських й корейських ракет впаде на голови українцям, тим менше впаде на Ізраїль, ПдКорею та інших друзів Заходу.
Нащо ви цими заявами козиряєте?
А що там, дипломатичні відносини з іраном і москотостаном підсилюють потужність "закликів"? 😉
🤬🤬🤬