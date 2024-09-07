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Иран (1735) МИД (6805) баллистические ракеты (325)

Передача Ираном баллистических ракет РФ: МИД Украины призвал прекратить предоставление оружия стране-агрессору

Коментар МЗС щодо передачі Іраном балістичних ракет РФ

В Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД Украины.

"Уже более двух лет Украина и украинцы ежедневно страдают от российских террористических обстрелов всеми видами смертоносного вооружения, в частности дронами иранского производства. Углубление военно-технического сотрудничества России и Ирана несет серьезные угрозы безопасности не только для Украины, но и для всей Европы, Ближнего Востока и мира. Призываем мировое сообщество усилить давление на Тегеран и Москву ради защиты международного мира и безопасности. Иран должен полностью и окончательно прекратить предоставление оружия России, чтобы действиями, а не словами доказать искренность заявлений своего политического руководства о непричастности к подпитке российской военной машины смерти", - говорится в сообщении.

В МИД Украины призвали руководство Исламской Республики Иран воздержаться от передачи России, которая согласно уставу ООН и норм международного права является государством-агрессором, любых видов вооружения и военной техники. И добавили, что подтверждение факта передачи Ираном баллистических ракет в российскую федерацию, это будет иметь разрушительные последствия для украинско-иранских двусторонних отношений

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

Также читайте: Передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине, - Белый дом
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Топ комментарии
+15
Потужно, блд.
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07.09.2024 12:28
+12
Вах-вах-вах!
А усе, що ці ісламокурви робили до цього не мало руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин???
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07.09.2024 12:25
+12
Це повний провал американської антиіранської політики. Що ерефія дає ірану за ці ракети всі здогадались?
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07.09.2024 12:39
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Вах-вах-вах!
А усе, що ці ісламокурви робили до цього не мало руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин???
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07.09.2024 12:25 Ответить
"...МЗС України закликало припинити надання зброї країні-агресору "Джерело:

Закликали з обуренням?
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07.09.2024 12:27 Ответить
Дуууууууже потужне зааааааклииииикання !😱
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07.09.2024 12:28 Ответить
Взагалі - варто би було перейменувати наше МЗС у Міністерство Закликальних Справ.
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07.09.2024 20:40 Ответить
Потужно, блд.
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07.09.2024 12:28 Ответить
Даруйте, а чи може нам теж знайти спосіб що до постачання ракет Україні з "третіх" країн?! Як що не хочемо робити свої(((
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07.09.2024 12:31 Ответить
Ні, бо якщо Україна буде бити по паРаші, можуть припинитися обстріли інфраструктури і потужній команді Зеленого гундоса не буде на чому пиляти гроші, виділені партнерами на ремонти та відбудову.
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07.09.2024 12:34 Ответить
вісь зла вже зайнята. А так звана вісь "цивілзації" занепокоєно спостерігає за геноцидом 40 млн країни в центрі європи, побоюючись допомагати, бо ескалація і ссикотно.
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07.09.2024 17:18 Ответить
зеля,а ти не пробував заглянути в очі іранському президенту....? може він добрий і не давав.?
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07.09.2024 12:35 Ответить
Все вірно, педалювати цю тему є священним обов'язком МЗС України. І це ще не те слово. Можна сюди приплести і єврейське питання, байдуже як, хай хоч і за вуха притягти.
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07.09.2024 12:38 Ответить
Це повний провал американської антиіранської політики. Що ерефія дає ірану за ці ракети всі здогадались?
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07.09.2024 12:39 Ответить
А нашi захiднi cцикуни, ой, пробачте, партнери , що на це кажуть?.
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07.09.2024 12:41 Ответить
Кажуть, що українці молодці, навчились глибоко занепокоюватись, прямо майже як США з ЄСом.
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07.09.2024 12:50 Ответить
Україні треба було у свій час не заглядати до рота Заходу, який виявився абсолютно аморфним і недієздатним, а прикормити якогось ніщеброда з великим ВПК, типу Пончика, та тихенько купувати в нього зброю. Хто зна, може б тоді і ***** не полізло війною.
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07.09.2024 12:45 Ответить
Тоді б не було що красти на дорогах і стадіонах. Нам яомусь і зараз доказують всякі Подоляки та інші роти ОП, що економіка партнерів - то українська економіка і вся зброя партнерів то українська зброя.
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07.09.2024 12:52 Ответить
Зелена шваль вважає, що цією війною вхопила Бога за бороду і буде викачувати бабло з партнерів вічно. Але вони не настільки дурні, і лавочка врешті-решт зачиниться, і зелень залишиться біля розбитого корита. А з нею і Україна.
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07.09.2024 13:01 Ответить
Шо треба було, шо не треба було обговорювати будем після перемоги. Під час тушіння пожежі ж не обговорюють, що треба було б робити, щоб її не було. А мовчки, злагоджено тушать її. А вже потім слідство та експертизи причин пожежі. Краще, підскажіть, що зараз треба робити, на вашу думку, а не те шо раніше було неправильно зроблено.
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07.09.2024 14:35 Ответить
А чому КМУ не закликає Слуг Народа припинити красти?
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07.09.2024 12:51 Ответить
В цих іранських ракетах іранська тільки фарба, якою вона пофарбована, все інше це наших любих союзників запчастини, від болтів та гайок до високотехнологічних чіпів наведення.
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07.09.2024 12:55 Ответить
Клоуни, які українсько - іранські відносини!!?
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07.09.2024 12:59 Ответить
Взаємовигідні.
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07.09.2024 13:05 Ответить
Перенаправлені Іранські ракети на Україну це довгі руки Ізраїля. Починаючи з жовтня 2015 р., далі жовтень 2023 тепер знову осінь і чергова провокація під чужим прапором - все як вони ******* і все проти України. Наша дипломатія мовчить, бо дуже "правильна", але ж ЄС не мовчить і як вміє засуджує агресивність "миролюбивих" ізраїльтян.
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07.09.2024 13:05 Ответить
Що треба вживати, щоб написати таку маячню?
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07.09.2024 13:18 Ответить
все що полетить на нас - не полетить на ізраїль. Профіт
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07.09.2024 17:20 Ответить
Все що полетить на нас, не полетить і на Монголію))
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08.09.2024 14:40 Ответить
Не обов'язково свою тупість виставляти на люди 🤡
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07.09.2024 13:21 Ответить
У нас з Ізраїлем нейтралитет. Не союзники ,але і не вороги.
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07.09.2024 13:53 Ответить
У 2022 Ізраїль грозився передати Україні високоточну зброю, якщо іран передасть росії ракети.

пруф тут: https://infos-israel.news/israel-menace-de-commencer-les-livraisons-darmes-a-lukraine-si-la-russie-recoit-des-missiles-iraniens/?ref=dron.media

А кілька місяців тому взагалі точились розмови про 7 систем петріот, які Ізраїль збирався замінити новішими, а старі віддати США (а ті Україні).

чекаємо з нетерпінням, передадуть же ж. Правда? Правда ?

(пан казав - кожух дам, та слово його тепле)
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07.09.2024 13:24 Ответить
Я был убеждён, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил.

А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
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07.09.2024 13:34 Ответить
Украина тоже могла бы купить баллистические ракеты у Ирана
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07.09.2024 13:44 Ответить
нам не продадуть. Нам ніхто нічого не продасть. Вісь зла - тому що ми не з їх табору. Вісь заходу - бо с*уться
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07.09.2024 17:21 Ответить
А слабо Зе-владі розірвати дипломатичні відносини з Іраном??
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07.09.2024 13:52 Ответить
Иран отправляет в Россию баллистические ракеты малой дальности Запад отправляет Украине лучи поддержки и добра
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07.09.2024 13:52 Ответить
Уже є інформація що 200 ракет передали, до речі досить небезпечні хоч і мала дальність

Штати зроблять як завжди "потужну" заяву та передадуть допомоги на 125 млн хоча 6 млрд... скоро підуть і будуть потребувати рішення конгресу та затримки мінімум до 5 січня

ЄС зробить сильне занепокоєння та пообітцяють новий міліон снарядів, хоча попередній ще за 2 роки не передали

І так по новому колу щоб не було ескалації, світ збожеволів як перед другою світовою, коли американські банки кредитували Гітлера а європейські країни поставляли обладнання для військових заводів
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07.09.2024 14:07 Ответить
Боюсь і 125 млн не оголосять (бо вже оголошували в цьому місяці), просто обійдуться теплим словом.

І ЄС нічого не пообіцяє - німці і ко навпаки накручують гайки.

Чекаємо потужних слів підтримки (та й хіба Захід нам щось винен - всього лише 90% складових електроніки російських та іранських ракет отримані з Заходу, це просто бізнес)

Чим більше російських, іранських й корейських ракет впаде на голови українцям, тим менше впаде на Ізраїль, ПдКорею та інших друзів Заходу.
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07.09.2024 14:17 Ответить
От що значить - міцні дипломатичні стосунки з іраном, занепокоєні ви наші!
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07.09.2024 14:11 Ответить
Сміло. Я б сказав, вирішальний заклик. Завтра почнеться демобілізація.
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07.09.2024 14:35 Ответить
Негайна депортація всіх іранців з України, конфіскація майна, блокування активів, припинення всіх стосунків.
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07.09.2024 15:03 Ответить
"24 квітня 1992 року перший посол https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD Ірану в Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%85%D0%B7%D0%B0%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%96 Бехзад Мазахері вручив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%87%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8 вірчі грамоти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президенту України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніду Кравчуку ". Це передостанній абзац, з Вікіпедії, про посольство ірану в Україні. Останній абзац про будівлю посольства.
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07.09.2024 16:33 Ответить
Вони навіть за збиття літака не жужу.
Нащо ви цими заявами козиряєте?
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07.09.2024 18:56 Ответить
Бідон, як там ескалація в твоїх штанях?!
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07.09.2024 19:30 Ответить
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08.09.2024 05:46 Ответить
Є у інтернета така річ - він пам'ятає ВСЕ
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08.09.2024 05:49 Ответить
Як потужно! Як зухвало і безкомпромісно!
А що там, дипломатичні відносини з іраном і москотостаном підсилюють потужність "закликів"? 😉
🤬🤬🤬
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09.09.2024 00:08 Ответить
 
 