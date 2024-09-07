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Іран (1974) МЗС (4023) балістичні ракети (356)

Передача Іраном балістичних ракет РФ: МЗС України закликало припинити надання зброї країні-агресору

Коментар МЗС щодо передачі Іраном балістичних ракет РФ

У Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення опубліковано на сайті МЗС України.

"Вже понад два роки Україна та українці щоденно потерпають від російських терористичних обстрілів усіма видами смертоносного озброєння, зокрема дронами іранського виробництва. Поглиблення військово-технічної співпраці Росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу та світу. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки. Іран має повністю та остаточно припинити надання зброї Росії, аби діями, а не словами довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті", - йдеться в повідомленні.

У МЗС України закликали  керівництво Ісламської Республіки Іран утриматись від передачі Росії, яка згідно зі статутом ООН та норм міжнародного права є державою-агресором, будь-яких видів озброєння та військової техніки. Та додали, що підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до російської федерації, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні, - Білий дім

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Топ коментарі
+15
Потужно, блд.
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07.09.2024 12:28
+12
Вах-вах-вах!
А усе, що ці ісламокурви робили до цього не мало руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин???
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07.09.2024 12:25
+12
Це повний провал американської антиіранської політики. Що ерефія дає ірану за ці ракети всі здогадались?
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07.09.2024 12:39
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Вах-вах-вах!
А усе, що ці ісламокурви робили до цього не мало руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин???
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07.09.2024 12:25 Відповісти
"...МЗС України закликало припинити надання зброї країні-агресору "Джерело:

Закликали з обуренням?
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07.09.2024 12:27 Відповісти
Дуууууууже потужне зааааааклииииикання !😱
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07.09.2024 12:28 Відповісти
Взагалі - варто би було перейменувати наше МЗС у Міністерство Закликальних Справ.
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07.09.2024 20:40 Відповісти
Потужно, блд.
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07.09.2024 12:28 Відповісти
Даруйте, а чи може нам теж знайти спосіб що до постачання ракет Україні з "третіх" країн?! Як що не хочемо робити свої(((
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07.09.2024 12:31 Відповісти
Ні, бо якщо Україна буде бити по паРаші, можуть припинитися обстріли інфраструктури і потужній команді Зеленого гундоса не буде на чому пиляти гроші, виділені партнерами на ремонти та відбудову.
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07.09.2024 12:34 Відповісти
вісь зла вже зайнята. А так звана вісь "цивілзації" занепокоєно спостерігає за геноцидом 40 млн країни в центрі європи, побоюючись допомагати, бо ескалація і ссикотно.
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07.09.2024 17:18 Відповісти
зеля,а ти не пробував заглянути в очі іранському президенту....? може він добрий і не давав.?
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07.09.2024 12:35 Відповісти
Все вірно, педалювати цю тему є священним обов'язком МЗС України. І це ще не те слово. Можна сюди приплести і єврейське питання, байдуже як, хай хоч і за вуха притягти.
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07.09.2024 12:38 Відповісти
Це повний провал американської антиіранської політики. Що ерефія дає ірану за ці ракети всі здогадались?
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07.09.2024 12:39 Відповісти
А нашi захiднi cцикуни, ой, пробачте, партнери , що на це кажуть?.
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07.09.2024 12:41 Відповісти
Кажуть, що українці молодці, навчились глибоко занепокоюватись, прямо майже як США з ЄСом.
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07.09.2024 12:50 Відповісти
Україні треба було у свій час не заглядати до рота Заходу, який виявився абсолютно аморфним і недієздатним, а прикормити якогось ніщеброда з великим ВПК, типу Пончика, та тихенько купувати в нього зброю. Хто зна, може б тоді і ***** не полізло війною.
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07.09.2024 12:45 Відповісти
Тоді б не було що красти на дорогах і стадіонах. Нам яомусь і зараз доказують всякі Подоляки та інші роти ОП, що економіка партнерів - то українська економіка і вся зброя партнерів то українська зброя.
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07.09.2024 12:52 Відповісти
Зелена шваль вважає, що цією війною вхопила Бога за бороду і буде викачувати бабло з партнерів вічно. Але вони не настільки дурні, і лавочка врешті-решт зачиниться, і зелень залишиться біля розбитого корита. А з нею і Україна.
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07.09.2024 13:01 Відповісти
Шо треба було, шо не треба було обговорювати будем після перемоги. Під час тушіння пожежі ж не обговорюють, що треба було б робити, щоб її не було. А мовчки, злагоджено тушать її. А вже потім слідство та експертизи причин пожежі. Краще, підскажіть, що зараз треба робити, на вашу думку, а не те шо раніше було неправильно зроблено.
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07.09.2024 14:35 Відповісти
А чому КМУ не закликає Слуг Народа припинити красти?
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07.09.2024 12:51 Відповісти
В цих іранських ракетах іранська тільки фарба, якою вона пофарбована, все інше це наших любих союзників запчастини, від болтів та гайок до високотехнологічних чіпів наведення.
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07.09.2024 12:55 Відповісти
Клоуни, які українсько - іранські відносини!!?
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07.09.2024 12:59 Відповісти
Взаємовигідні.
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07.09.2024 13:05 Відповісти
Перенаправлені Іранські ракети на Україну це довгі руки Ізраїля. Починаючи з жовтня 2015 р., далі жовтень 2023 тепер знову осінь і чергова провокація під чужим прапором - все як вони ******* і все проти України. Наша дипломатія мовчить, бо дуже "правильна", але ж ЄС не мовчить і як вміє засуджує агресивність "миролюбивих" ізраїльтян.
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07.09.2024 13:05 Відповісти
Що треба вживати, щоб написати таку маячню?
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07.09.2024 13:18 Відповісти
все що полетить на нас - не полетить на ізраїль. Профіт
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07.09.2024 17:20 Відповісти
Все що полетить на нас, не полетить і на Монголію))
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08.09.2024 14:40 Відповісти
Не обов'язково свою тупість виставляти на люди 🤡
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07.09.2024 13:21 Відповісти
У нас з Ізраїлем нейтралитет. Не союзники ,але і не вороги.
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07.09.2024 13:53 Відповісти
У 2022 Ізраїль грозився передати Україні високоточну зброю, якщо іран передасть росії ракети.

пруф тут: https://infos-israel.news/israel-menace-de-commencer-les-livraisons-darmes-a-lukraine-si-la-russie-recoit-des-missiles-iraniens/?ref=dron.media

А кілька місяців тому взагалі точились розмови про 7 систем петріот, які Ізраїль збирався замінити новішими, а старі віддати США (а ті Україні).

чекаємо з нетерпінням, передадуть же ж. Правда? Правда ?

(пан казав - кожух дам, та слово його тепле)
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07.09.2024 13:24 Відповісти
Я был убеждён, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил.

А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
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07.09.2024 13:34 Відповісти
Украина тоже могла бы купить баллистические ракеты у Ирана
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07.09.2024 13:44 Відповісти
нам не продадуть. Нам ніхто нічого не продасть. Вісь зла - тому що ми не з їх табору. Вісь заходу - бо с*уться
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07.09.2024 17:21 Відповісти
А слабо Зе-владі розірвати дипломатичні відносини з Іраном??
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07.09.2024 13:52 Відповісти
Иран отправляет в Россию баллистические ракеты малой дальности Запад отправляет Украине лучи поддержки и добра
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07.09.2024 13:52 Відповісти
Уже є інформація що 200 ракет передали, до речі досить небезпечні хоч і мала дальність

Штати зроблять як завжди "потужну" заяву та передадуть допомоги на 125 млн хоча 6 млрд... скоро підуть і будуть потребувати рішення конгресу та затримки мінімум до 5 січня

ЄС зробить сильне занепокоєння та пообітцяють новий міліон снарядів, хоча попередній ще за 2 роки не передали

І так по новому колу щоб не було ескалації, світ збожеволів як перед другою світовою, коли американські банки кредитували Гітлера а європейські країни поставляли обладнання для військових заводів
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07.09.2024 14:07 Відповісти
Боюсь і 125 млн не оголосять (бо вже оголошували в цьому місяці), просто обійдуться теплим словом.

І ЄС нічого не пообіцяє - німці і ко навпаки накручують гайки.

Чекаємо потужних слів підтримки (та й хіба Захід нам щось винен - всього лише 90% складових електроніки російських та іранських ракет отримані з Заходу, це просто бізнес)

Чим більше російських, іранських й корейських ракет впаде на голови українцям, тим менше впаде на Ізраїль, ПдКорею та інших друзів Заходу.
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07.09.2024 14:17 Відповісти
От що значить - міцні дипломатичні стосунки з іраном, занепокоєні ви наші!
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07.09.2024 14:11 Відповісти
Сміло. Я б сказав, вирішальний заклик. Завтра почнеться демобілізація.
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07.09.2024 14:35 Відповісти
Негайна депортація всіх іранців з України, конфіскація майна, блокування активів, припинення всіх стосунків.
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07.09.2024 15:03 Відповісти
"24 квітня 1992 року перший посол https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD Ірану в Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%85%D0%B7%D0%B0%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%96 Бехзад Мазахері вручив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%87%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8 вірчі грамоти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президенту України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніду Кравчуку ". Це передостанній абзац, з Вікіпедії, про посольство ірану в Україні. Останній абзац про будівлю посольства.
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07.09.2024 16:33 Відповісти
Вони навіть за збиття літака не жужу.
Нащо ви цими заявами козиряєте?
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07.09.2024 18:56 Відповісти
Бідон, як там ескалація в твоїх штанях?!
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07.09.2024 19:30 Відповісти
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08.09.2024 05:46 Відповісти
Є у інтернета така річ - він пам'ятає ВСЕ
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08.09.2024 05:49 Відповісти
Як потужно! Як зухвало і безкомпромісно!
А що там, дипломатичні відносини з іраном і москотостаном підсилюють потужність "закликів"? 😉
🤬🤬🤬
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09.09.2024 00:08 Відповісти
 
 