Передача Іраном балістичних ракет РФ: МЗС України закликало припинити надання зброї країні-агресору
У Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення опубліковано на сайті МЗС України.
"Вже понад два роки Україна та українці щоденно потерпають від російських терористичних обстрілів усіма видами смертоносного озброєння, зокрема дронами іранського виробництва. Поглиблення військово-технічної співпраці Росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу та світу. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки. Іран має повністю та остаточно припинити надання зброї Росії, аби діями, а не словами довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті", - йдеться в повідомленні.
У МЗС України закликали керівництво Ісламської Республіки Іран утриматись від передачі Росії, яка згідно зі статутом ООН та норм міжнародного права є державою-агресором, будь-яких видів озброєння та військової техніки. Та додали, що підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до російської федерації, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.
Будь ласка, зачекайте...
А усе, що ці ісламокурви робили до цього не мало руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин???
Закликали з обуренням?
пруф тут: https://infos-israel.news/israel-menace-de-commencer-les-livraisons-darmes-a-lukraine-si-la-russie-recoit-des-missiles-iraniens/?ref=dron.media
А кілька місяців тому взагалі точились розмови про 7 систем петріот, які Ізраїль збирався замінити новішими, а старі віддати США (а ті Україні).
чекаємо з нетерпінням, передадуть же ж. Правда? Правда ?
(пан казав - кожух дам, та слово його тепле)
А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
Штати зроблять як завжди "потужну" заяву та передадуть допомоги на 125 млн хоча 6 млрд... скоро підуть і будуть потребувати рішення конгресу та затримки мінімум до 5 січня
ЄС зробить сильне занепокоєння та пообітцяють новий міліон снарядів, хоча попередній ще за 2 роки не передали
І так по новому колу щоб не було ескалації, світ збожеволів як перед другою світовою, коли американські банки кредитували Гітлера а європейські країни поставляли обладнання для військових заводів
І ЄС нічого не пообіцяє - німці і ко навпаки накручують гайки.
Чекаємо потужних слів підтримки (та й хіба Захід нам щось винен - всього лише 90% складових електроніки російських та іранських ракет отримані з Заходу, це просто бізнес)
Чим більше російських, іранських й корейських ракет впаде на голови українцям, тим менше впаде на Ізраїль, ПдКорею та інших друзів Заходу.
Нащо ви цими заявами козиряєте?
А що там, дипломатичні відносини з іраном і москотостаном підсилюють потужність "закликів"? 😉
🤬🤬🤬