Иран представил новую версию "шахеда" и еще одну баллистическую ракету на параде в Тегеране. ФОТО

На военном параде в Тегеране 21 сентября Иран представил новую баллистическую ракету "Jihad" и модернизированный ударный БпЛА Shahed-136B.

Об этом пишет издание Al-Monitor со ссылкой на иранское государственное новостное агентство IRNA, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, твердотопливная ракета "Jihad" имеет радиус действия 1000 километров. Ракета поступила на вооружение Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Беспилотник Shahed-136B является обновленной версией Shahed-136. Последняя версия БпЛА имеет радиус действия 4000 километров.

Отмечается, что на военном параде в Тегеране присутствовали президент Ирана Масуд Пезешкиан и высокопоставленные военные.

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