Иран представил новую версию "шахеда" и еще одну баллистическую ракету на параде в Тегеране. ФОТО
На военном параде в Тегеране 21 сентября Иран представил новую баллистическую ракету "Jihad" и модернизированный ударный БпЛА Shahed-136B.
Об этом пишет издание Al-Monitor со ссылкой на иранское государственное новостное агентство IRNA, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечает издание, твердотопливная ракета "Jihad" имеет радиус действия 1000 километров. Ракета поступила на вооружение Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
Беспилотник Shahed-136B является обновленной версией Shahed-136. Последняя версия БпЛА имеет радиус действия 4000 километров.
Отмечается, что на военном параде в Тегеране присутствовали президент Ирана Масуд Пезешкиан и высокопоставленные военные.
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+13 Oleksii Pilevych #582021
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+11 YU ST
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+8 Марина Нєчаєва #561431
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Де війна...
Там кров...
І не важливо вже чия вина...
Десь в Америці...зараз
Виборці...
Сують член в Трампа , -
Чи в Харіс...
Як вплине це на Донбас?
З максимальною точністтю...
Політологи дрочать...
І прикладують вату...
вот какие пропорции, находились бы Украина и куйнянапостноммасле на экваторе:
Живу більше 10 років у Британії жодного разу не бачив парад з ракетами чи танками, чи дронами.
А у ірана все ок. І самім все є що треба, і кацапам дати. І ізраїль ще пощипають.
То не такі вони й *******
Іран виготовив ср4ний шахед який легко збити то "супер озброєний". Ти як бояру п'єш то лаптями не ******* бо чердак тобі зносить реально від того.
Парад ідьот па плану
СЛАВА ZE!
Чи навпаки зона вільної торгівлі у всій красі?
Поставляючі ірану комплектуючі ЄС І США чому не забороняють використовувати їх зброю проти України і Ізраїля?
Чи для для Шольца та адміністрації Білрго Дому тільки земля росії дорога і священна як і життя орків?
Придется , теперь, Ирану вспомнить более рание времена и пересесть на верблюды....