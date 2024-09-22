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Иран представил новую версию "шахеда" и еще одну баллистическую ракету на параде в Тегеране. ФОТО

На военном параде в Тегеране 21 сентября Иран представил новую баллистическую ракету "Jihad" и модернизированный ударный БпЛА Shahed-136B.

Об этом пишет издание Al-Monitor со ссылкой на иранское государственное новостное агентство IRNA, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, твердотопливная ракета "Jihad" имеет радиус действия 1000 километров. Ракета поступила на вооружение Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Іран представив нову ракету

Беспилотник Shahed-136B является обновленной версией Shahed-136. Последняя версия БпЛА имеет радиус действия 4000 километров.

модернізований іранський шахед

Отмечается, что на военном параде в Тегеране присутствовали президент Ирана Масуд Пезешкиан и высокопоставленные военные.

Читайте также: Иран задержал передачу РФ пусковых установок к своим баллистическим ракетам, - Reuters

Автор: 

беспилотник (3641) Иран (1808) ракеты (3576)


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Топ комментарии
+13
******** немає спокою. Краще б економіку розвивали та рівень життя підіймали так ні хворі війною дегенерати.
Живу більше 10 років у Британії жодного разу не бачив парад з ракетами чи танками, чи дронами.
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22.09.2024 17:40
+11
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22.09.2024 17:35
+8
Маяковський застрелівся.

Закінчуйте вже.
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22.09.2024 17:46
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Я, Ірану-
Бажаю суттеву травму!

В самий дих...
В мізки молодих...

Щоб свободи, отрава...

Ядом дихала....

І Всі зрозуміли Мій стих...
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22.09.2024 17:29 Ответить
Маяковський застрелівся.

Закінчуйте вже.
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22.09.2024 17:46 Ответить
Чого Ви так -- кожному своє!
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22.09.2024 17:49 Ответить
Маяковський застрелився від свердління кацапської пропаганди.
А наш хай пише! Гарно)
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22.09.2024 19:13 Ответить
кацапка, не можеш без своїх кацапських пейсак.
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22.09.2024 21:14 Ответить
Як шмат слизького..,
Маргарину...
Кладу в Скворду...

Топлю із Тебе!
Я, Марино...

Бо справді...
Я Тебе... Люблю...

----------------
Маяковський?
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07.10.2024 21:35 Ответить
Марино...
Давай так...

Коли нерви оголенні...

Визов на батл...
Всі образи дозволенні...

Але на відповідь...
Лише 10 секунд...

Бо інакше...
Ти Дятел...

Або просто дитина...
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07.10.2024 21:59 Ответить
А! Військові паради! Притаманні авторитарним режимам, використовуються для міряння піськами мстивими карликами, хтивими потворами, що потроху перебираються із підсвідомості у реальність, якщо цю моль окурком вчасно не загасити.
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22.09.2024 17:30 Ответить
Ти непоганий...
Для білого вірша...
Ти здаен й на більше...
_______________________
Де військові паради-
Там зникають гроші Громади...

Де війна...
Там кров...

І не важливо вже чия вина...

Десь в Америці...зараз
Виборці...

Сують член в Трампа , -
Чи в Харіс...

Як вплине це на Донбас?
З максимальною точністтю...

Політологи дрочать...
І прикладують вату...
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22.09.2024 17:47 Ответить
Шкода що Ізраїль не розмудохав цей парад на друзки
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22.09.2024 17:34 Ответить
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22.09.2024 17:35 Ответить
на самом деле московия значительно меньше! всиму виной проекция Меркатора!
вот какие пропорции, находились бы Украина и куйнянапостноммасле на экваторе:

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22.09.2024 17:51 Ответить
Але є звичайні цифри. Площа кацапстану у 28 разів більша за площу території України, майже вдвічі більша за площу США.
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23.09.2024 10:40 Ответить
Іран з Європою та Китаєм зібрався воювати ? нахолери збільшувати до космічних показників дальність не додаючи маси корисного навантаження.
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22.09.2024 17:40 Ответить
Зі США, будуть з кораблів запускати свої шахеди
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23.09.2024 00:46 Ответить
******** немає спокою. Краще б економіку розвивали та рівень життя підіймали так ні хворі війною дегенерати.
Живу більше 10 років у Британії жодного разу не бачив парад з ракетами чи танками, чи дронами.
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22.09.2024 17:40 Ответить
А нахера им развивать економику, с/хозяйство? Их всем ООН обеспечивает чтобы террористы не голодали. А безделие они выплескивают на войны и теракты. То же самое с рашистами, которым некуда девать нефтедоллары.
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22.09.2024 18:35 Ответить
тому у вас і зброї немає. Кожен день чуємо, що нема що дать Україні. Забрать наше забрали, а дати взамін нема чого.
А у ірана все ок. І самім все є що треба, і кацапам дати. І ізраїль ще пощипають.
То не такі вони й *******
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23.09.2024 01:25 Ответить
Так "немає" зброї що хрін хто насмілиться напасти й Україні ще допомогаємо.
Іран виготовив ср4ний шахед який легко збити то "супер озброєний". Ти як бояру п'єш то лаптями не ******* бо чердак тобі зносить реально від того.
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23.09.2024 09:34 Ответить
під юбкою сша сидіти багато розуму не треба. Були б самі - залишилися б рожки да ножки і дуже швидко.
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24.09.2024 00:40 Ответить
Gen під юбкою Китаю Засрашці можна седіти а іньші мають голими руками воювати з дегенератами нашваберними - кацапами?
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24.09.2024 09:49 Ответить
І нас***ати на ваші ООН..обєспокоєнності...НАТО....санкції..
Парад ідьот па плану
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22.09.2024 17:45 Ответить
А посольсьво у Києві ціх породжених свинями від віслюков іранців досі працює і діпвідношени існують.
СЛАВА ZE!
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22.09.2024 17:48 Ответить
Посла ірану викурили з України ще у вересні 22-го року. А дипвідносини існують через те, що у Ірані мешкають громадяни України. Небагато, але є.
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22.09.2024 23:26 Ответить
Точно, що проти ірану діють санкції понад 10 років?Поставляючі
Чи навпаки зона вільної торгівлі у всій красі?
Поставляючі ірану комплектуючі ЄС І США чому не забороняють використовувати їх зброю проти України і Ізраїля?
Чи для для Шольца та адміністрації Білрго Дому тільки земля росії дорога і священна як і життя орків?
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22.09.2024 17:54 Ответить
В парламенте Ирана заявили, что существует возможный сценарий, согласно которому крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси было вызвано взрывом звукового сигнала. ,,Президент Ирана Раиси также использовал тот же пейджер, который был во владении организации «Хезболла», поэтому возможность того, что крушение вертолета стало результатом взрыва пейджера, реалистична ,,.
Придется , теперь, Ирану вспомнить более рание времена и пересесть на верблюды....
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22.09.2024 18:10 Ответить
А мы представим им новую рацию и пейджер чтобы отправить $yкиных детей к девствиницам быстрее
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22.09.2024 18:30 Ответить
Закупити а Ірану напряму чи через посередників і нові ракети і модернізовані Шахеди оскільки не дочекаємось постачання подібних видів озброєння із Заходу.
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22.09.2024 18:47 Ответить
не продадуть
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23.09.2024 01:26 Ответить
Неймовірно потужні санкції проти Ірану у всій красі.
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22.09.2024 18:51 Ответить
Чалмоголові клепають ракети, як пиріжки печуть, а космічна держава Україна усе потужні плани розробляє.
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22.09.2024 18:58 Ответить
Ти трохи проспав. На відміну від чалмоголових по Україні, в тому числі по підприємствам, за останні 2,5 роки поприлітали тисячі ракет. Дуже складно в таких умовах, навіть попри зе-владу, свої ракети проектувати та виробляти.
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22.09.2024 23:30 Ответить
Звичайно, що не усі тисячі долетіли, але усе одно дісталося.
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22.09.2024 23:32 Ответить
Дитинко, німці у роки 2 СВ виробили тисячі ракет ФАУ-1, ФАУ-2 під килимовими бомбардуваннями.
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23.09.2024 11:30 Ответить
Дідусю, по-перше німці до війни готувалися, а по-друге ти не рівняй технологічний та економічний потенціал німців та наш.
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23.09.2024 17:45 Ответить
Почитай хоча б інтернеті, коли німці почали виробляти
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23.09.2024 18:23 Ответить
...Та про потенціал, де в СРСР вироблялись МБР.
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23.09.2024 18:24 Ответить
США та !зра1ль повинн1 за1нтересуватися цими новинами
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22.09.2024 21:21 Ответить
По рецептах кремлівського кулінара смерті метнули в сторону Ізраїлю п"ять сотень подібних іздєлій. І шо ? А почали триндіти як саме х..... - а у нас нові ракети, яким немає аналогів, вже на озброєнні.
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22.09.2024 21:37 Ответить
 
 