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Іран представив нову версію "шахеда" та ще одну балістичну ракету на параді в Тегерані. ФОТО

На військовому параді в Тегерані 21 вересня Іран представив нову балістичну ракету "Jihad" та модернізований ударний БпЛА Shahed-136B.

Про це пише видання Al-Monitor з посиланням на іранську державну новинну агенцію IRNA, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, твердопаливна ракета "Jihad" має радіус дії 1000 кілометрів. Ракета надійшла на озброєння Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Іран представив нову ракету

Безпілотник Shahed-136B є оновленою версією Shahed-136. Остання версія БпЛА  має радіус дії 4000 кілометрів.

модернізований іранський шахед

Зазначається, що на військовому параді в Тегерані були присутні президент Ірану Масуд Пезешкіан і високопоставлені військові.

Читайте також: Іран затримав передачу РФ пускових установок до своїх балістичних ракет, - Reuters

Автор: 

безпілотник (4211) Іран (2046) ракети (4030)


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Топ коментарі
+13
******** немає спокою. Краще б економіку розвивали та рівень життя підіймали так ні хворі війною дегенерати.
Живу більше 10 років у Британії жодного разу не бачив парад з ракетами чи танками, чи дронами.
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22.09.2024 17:40
+11
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22.09.2024 17:35
+8
Маяковський застрелівся.

Закінчуйте вже.
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22.09.2024 17:46
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Я, Ірану-
Бажаю суттеву травму!

В самий дих...
В мізки молодих...

Щоб свободи, отрава...

Ядом дихала....

І Всі зрозуміли Мій стих...
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22.09.2024 17:29 Відповісти
Маяковський застрелівся.

Закінчуйте вже.
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22.09.2024 17:46 Відповісти
Чого Ви так -- кожному своє!
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22.09.2024 17:49 Відповісти
Маяковський застрелився від свердління кацапської пропаганди.
А наш хай пише! Гарно)
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22.09.2024 19:13 Відповісти
кацапка, не можеш без своїх кацапських пейсак.
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22.09.2024 21:14 Відповісти
Як шмат слизького..,
Маргарину...
Кладу в Скворду...

Топлю із Тебе!
Я, Марино...

Бо справді...
Я Тебе... Люблю...

----------------
Маяковський?
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07.10.2024 21:35 Відповісти
Марино...
Давай так...

Коли нерви оголенні...

Визов на батл...
Всі образи дозволенні...

Але на відповідь...
Лише 10 секунд...

Бо інакше...
Ти Дятел...

Або просто дитина...
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07.10.2024 21:59 Відповісти
А! Військові паради! Притаманні авторитарним режимам, використовуються для міряння піськами мстивими карликами, хтивими потворами, що потроху перебираються із підсвідомості у реальність, якщо цю моль окурком вчасно не загасити.
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22.09.2024 17:30 Відповісти
Ти непоганий...
Для білого вірша...
Ти здаен й на більше...
_______________________
Де військові паради-
Там зникають гроші Громади...

Де війна...
Там кров...

І не важливо вже чия вина...

Десь в Америці...зараз
Виборці...

Сують член в Трампа , -
Чи в Харіс...

Як вплине це на Донбас?
З максимальною точністтю...

Політологи дрочать...
І прикладують вату...
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22.09.2024 17:47 Відповісти
Шкода що Ізраїль не розмудохав цей парад на друзки
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22.09.2024 17:34 Відповісти
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22.09.2024 17:35 Відповісти
на самом деле московия значительно меньше! всиму виной проекция Меркатора!
вот какие пропорции, находились бы Украина и куйнянапостноммасле на экваторе:

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22.09.2024 17:51 Відповісти
Але є звичайні цифри. Площа кацапстану у 28 разів більша за площу території України, майже вдвічі більша за площу США.
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23.09.2024 10:40 Відповісти
Іран з Європою та Китаєм зібрався воювати ? нахолери збільшувати до космічних показників дальність не додаючи маси корисного навантаження.
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22.09.2024 17:40 Відповісти
Зі США, будуть з кораблів запускати свої шахеди
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23.09.2024 00:46 Відповісти
******** немає спокою. Краще б економіку розвивали та рівень життя підіймали так ні хворі війною дегенерати.
Живу більше 10 років у Британії жодного разу не бачив парад з ракетами чи танками, чи дронами.
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22.09.2024 17:40 Відповісти
А нахера им развивать економику, с/хозяйство? Их всем ООН обеспечивает чтобы террористы не голодали. А безделие они выплескивают на войны и теракты. То же самое с рашистами, которым некуда девать нефтедоллары.
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22.09.2024 18:35 Відповісти
тому у вас і зброї немає. Кожен день чуємо, що нема що дать Україні. Забрать наше забрали, а дати взамін нема чого.
А у ірана все ок. І самім все є що треба, і кацапам дати. І ізраїль ще пощипають.
То не такі вони й *******
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23.09.2024 01:25 Відповісти
Так "немає" зброї що хрін хто насмілиться напасти й Україні ще допомогаємо.
Іран виготовив ср4ний шахед який легко збити то "супер озброєний". Ти як бояру п'єш то лаптями не ******* бо чердак тобі зносить реально від того.
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23.09.2024 09:34 Відповісти
під юбкою сша сидіти багато розуму не треба. Були б самі - залишилися б рожки да ножки і дуже швидко.
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24.09.2024 00:40 Відповісти
Gen під юбкою Китаю Засрашці можна седіти а іньші мають голими руками воювати з дегенератами нашваберними - кацапами?
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24.09.2024 09:49 Відповісти
І нас***ати на ваші ООН..обєспокоєнності...НАТО....санкції..
Парад ідьот па плану
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22.09.2024 17:45 Відповісти
А посольсьво у Києві ціх породжених свинями від віслюков іранців досі працює і діпвідношени існують.
СЛАВА ZE!
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22.09.2024 17:48 Відповісти
Посла ірану викурили з України ще у вересні 22-го року. А дипвідносини існують через те, що у Ірані мешкають громадяни України. Небагато, але є.
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22.09.2024 23:26 Відповісти
Точно, що проти ірану діють санкції понад 10 років?Поставляючі
Чи навпаки зона вільної торгівлі у всій красі?
Поставляючі ірану комплектуючі ЄС І США чому не забороняють використовувати їх зброю проти України і Ізраїля?
Чи для для Шольца та адміністрації Білрго Дому тільки земля росії дорога і священна як і життя орків?
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22.09.2024 17:54 Відповісти
В парламенте Ирана заявили, что существует возможный сценарий, согласно которому крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси было вызвано взрывом звукового сигнала. ,,Президент Ирана Раиси также использовал тот же пейджер, который был во владении организации «Хезболла», поэтому возможность того, что крушение вертолета стало результатом взрыва пейджера, реалистична ,,.
Придется , теперь, Ирану вспомнить более рание времена и пересесть на верблюды....
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22.09.2024 18:10 Відповісти
А мы представим им новую рацию и пейджер чтобы отправить $yкиных детей к девствиницам быстрее
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22.09.2024 18:30 Відповісти
Закупити а Ірану напряму чи через посередників і нові ракети і модернізовані Шахеди оскільки не дочекаємось постачання подібних видів озброєння із Заходу.
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22.09.2024 18:47 Відповісти
не продадуть
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23.09.2024 01:26 Відповісти
Неймовірно потужні санкції проти Ірану у всій красі.
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22.09.2024 18:51 Відповісти
Чалмоголові клепають ракети, як пиріжки печуть, а космічна держава Україна усе потужні плани розробляє.
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22.09.2024 18:58 Відповісти
Ти трохи проспав. На відміну від чалмоголових по Україні, в тому числі по підприємствам, за останні 2,5 роки поприлітали тисячі ракет. Дуже складно в таких умовах, навіть попри зе-владу, свої ракети проектувати та виробляти.
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22.09.2024 23:30 Відповісти
Звичайно, що не усі тисячі долетіли, але усе одно дісталося.
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22.09.2024 23:32 Відповісти
Дитинко, німці у роки 2 СВ виробили тисячі ракет ФАУ-1, ФАУ-2 під килимовими бомбардуваннями.
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23.09.2024 11:30 Відповісти
Дідусю, по-перше німці до війни готувалися, а по-друге ти не рівняй технологічний та економічний потенціал німців та наш.
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23.09.2024 17:45 Відповісти
Почитай хоча б інтернеті, коли німці почали виробляти
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23.09.2024 18:23 Відповісти
...Та про потенціал, де в СРСР вироблялись МБР.
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23.09.2024 18:24 Відповісти
США та !зра1ль повинн1 за1нтересуватися цими новинами
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22.09.2024 21:21 Відповісти
По рецептах кремлівського кулінара смерті метнули в сторону Ізраїлю п"ять сотень подібних іздєлій. І шо ? А почали триндіти як саме х..... - а у нас нові ракети, яким немає аналогів, вже на озброєнні.
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22.09.2024 21:37 Відповісти
 
 