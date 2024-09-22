Іран представив нову версію "шахеда" та ще одну балістичну ракету на параді в Тегерані. ФОТО

На військовому параді в Тегерані 21 вересня Іран представив нову балістичну ракету "Jihad" та модернізований ударний БпЛА Shahed-136B.

Про це пише видання Al-Monitor з посиланням на іранську державну новинну агенцію IRNA, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, твердопаливна ракета "Jihad" має радіус дії 1000 кілометрів. Ракета надійшла на озброєння Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Безпілотник Shahed-136B є оновленою версією Shahed-136. Остання версія БпЛА має радіус дії 4000 кілометрів.

Зазначається, що на військовому параді в Тегерані були присутні президент Ірану Масуд Пезешкіан і високопоставлені військові.

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