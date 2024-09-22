Іран представив нову версію "шахеда" та ще одну балістичну ракету на параді в Тегерані. ФОТО
На військовому параді в Тегерані 21 вересня Іран представив нову балістичну ракету "Jihad" та модернізований ударний БпЛА Shahed-136B.
Про це пише видання Al-Monitor з посиланням на іранську державну новинну агенцію IRNA, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначає видання, твердопаливна ракета "Jihad" має радіус дії 1000 кілометрів. Ракета надійшла на озброєння Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).
Безпілотник Shahed-136B є оновленою версією Shahed-136. Остання версія БпЛА має радіус дії 4000 кілометрів.
Зазначається, що на військовому параді в Тегерані були присутні президент Ірану Масуд Пезешкіан і високопоставлені військові.
Топ коментарі
+13 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар22.09.2024 17:40
+11 YU ST
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+8 Марина Нєчаєва #561431
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Де військові паради-
Там зникають гроші Громади...
Де війна...
Там кров...
І не важливо вже чия вина...
Десь в Америці...зараз
Виборці...
Сують член в Трампа , -
Чи в Харіс...
Як вплине це на Донбас?
З максимальною точністтю...
Політологи дрочать...
І прикладують вату...
вот какие пропорции, находились бы Украина и куйнянапостноммасле на экваторе:
Живу більше 10 років у Британії жодного разу не бачив парад з ракетами чи танками, чи дронами.
А у ірана все ок. І самім все є що треба, і кацапам дати. І ізраїль ще пощипають.
То не такі вони й *******
Іран виготовив ср4ний шахед який легко збити то "супер озброєний". Ти як бояру п'єш то лаптями не ******* бо чердак тобі зносить реально від того.
Парад ідьот па плану
СЛАВА ZE!
Чи навпаки зона вільної торгівлі у всій красі?
Поставляючі ірану комплектуючі ЄС І США чому не забороняють використовувати їх зброю проти України і Ізраїля?
Чи для для Шольца та адміністрації Білрго Дому тільки земля росії дорога і священна як і життя орків?
Придется , теперь, Ирану вспомнить более рание времена и пересесть на верблюды....