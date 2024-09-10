США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ
США ввели санкции против компаний и граждан из РФ и Ирана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В санкционные списки внесли одного россиянина и две компании из РФ, а также девять российских транспортных судов. В санкционные списки также попали девять граждан Ирана и четыре иранские компании. В частности, санкции ввели в отношении государственной иранской авиакомпании Iran Air.
Как отмечается в пресс-релизе, США внесли в санкционный список десять физических и шесть юридических лиц, базирующихся в Иране и России, и идентифицируют четыре судна как заблокированную собственность, что позволяет Ирану поставлять компоненты оружия и системы вооружения, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и баллистические ракеты ближнего действия (БРБД), в Россию.
"Государственный департамент одновременно вносит в санкционный список три организации, включая Iran Air, и определяет пять судов как заблокированную собственность, участвующую в распространении иранских систем вооружения в Россию", - говорится в пресс-релизе.
Согласно документу Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), под санкции попали, в частности, ООО "Оптовая фирма "ВАФА", ООО "Море Река Сервис", осуществляющие морские транспортные перевозки, а также суда, принадлежащие этим структурам. В целом ограничения ввели против девяти судов.
Речь идет о сухогрузах "Борис Кустодиев", "Порт Оля - 3", "Порт Оля - 4" и паром "Композитор Рахманинов", связанных с судоходной компанией MG-Flot. В список также внесены два сухогруза "Вафа" и "Вафа-1", связанные с ООО "Оптовая фирма "ВАФА", и суда ООО "Море Река Сервис" для перевозки генеральных грузов: "Омский - 103", "Омский - 119", "Закамск".
"Сегодня Соединенные Штаты и наши союзники прибегают к согласованным действиям в ответ на безрассудное решение Ирана поставлять баллистические ракеты в Россию для использования в ее агрессивной войне против Украины, несмотря на осуждение со стороны международного сообщества в ответ на поставки Ираном односторонних ударных БПЛА России и многочисленные доказательства разрушения гражданской инфраструктуры, вызванного использованием Россией таких БПЛА", - заявил заместитель министра финансов Уолли Адеемо. Иран решил усилить свое участие в незаконной войне России, и Соединенные Штаты вместе с нашими партнерами и дальше будут поддерживать Украину".
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Розглянемо з прикладу ЯК працюють західні санкції. Флагманський російський проект із виробництва зрідженого природного газу «Арктик ЗПГ 2» несе на собі основний тягар посилення західних санкцій проти сектора ЗПГ у країні.
Йдемо далі
Уся нафто та газодобича рф наразі засекречення
Розумієш чому ? Мабудь все там настільки добре , через невідчутні санкції , що соромно показати
паршивий пес боїться лише одного - міцної палки !
І посварили пальчиком "ай-я-яй".
Мабудь дуже потужні успіхи там, вірно
Чи ви не про Іран?
але зараз, після поїздки буйла в Азербайджан, між рашкою та іраном пробігла чорна кішка і пішла колотнеча
І відповідаючі на твої питання. Так є...скоріше були
Ще комусь на голову впаде.
Iran Air потрібно було заборонити літати в цивiлізовані країни і без санкцій.
Початкове замовлення було зроблено у 2016 році після послаблення санкцій.
У 2018 році було доставлено лише два A330-200 і один A321 (які ніхто не обслуговує) через політичну напруженість між Іраном і США.
що буде зараз ?
кацапи збираються виготовляти авіа-запчастини на 3-Д прінтерах.
я не спец, але в такий літак не сів би !
а в іванів-дураків - руззькіє пєчки, які самі їздять
цих варварів просто так транспортом не візьмеш
в стіралці, компютері, навіть в автівці вона ще равнобєдрєнно, а в літаках - небезпечно
не смішіть їхні іскандери, бо пріунилі тополя рашка це велетеньський ринок ось чого, з попутним буєм в спину:
Iran Is Bombing ISIS With This 40-Year-Old US Fighter Jet
Prof Farshad Farzadfar, Scientist, NCD department, WHO, HQ (Iran)
це також потужні санкції??? лектор з ірану!!! тепер я бачив все
це ж не геноцидна кацапія