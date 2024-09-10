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Новости Санкции против России
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США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ

санкции,санкції

США ввели санкции против компаний и граждан из РФ и Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В санкционные списки внесли одного россиянина и две компании из РФ, а также девять российских транспортных судов. В санкционные списки также попали девять граждан Ирана и четыре иранские компании. В частности, санкции ввели в отношении государственной иранской авиакомпании Iran Air.

Как отмечается в пресс-релизе, США внесли в санкционный список десять физических и шесть юридических лиц, базирующихся в Иране и России, и идентифицируют четыре судна как заблокированную собственность, что позволяет Ирану поставлять компоненты оружия и системы вооружения, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и баллистические ракеты ближнего действия (БРБД), в Россию.

"Государственный департамент одновременно вносит в санкционный список три организации, включая Iran Air, и определяет пять судов как заблокированную собственность, участвующую в распространении иранских систем вооружения в Россию", - говорится в пресс-релизе.

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Согласно документу Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), под санкции попали, в частности, ООО "Оптовая фирма "ВАФА", ООО "Море Река Сервис", осуществляющие морские транспортные перевозки, а также суда, принадлежащие этим структурам. В целом ограничения ввели против девяти судов.

Речь идет о сухогрузах "Борис Кустодиев", "Порт Оля - 3", "Порт Оля - 4" и паром "Композитор Рахманинов", связанных с судоходной компанией MG-Flot. В список также внесены два сухогруза "Вафа" и "Вафа-1", связанные с ООО "Оптовая фирма "ВАФА", и суда ООО "Море Река Сервис" для перевозки генеральных грузов: "Омский - 103", "Омский - 119", "Закамск".

"Сегодня Соединенные Штаты и наши союзники прибегают к согласованным действиям в ответ на безрассудное решение Ирана поставлять баллистические ракеты в Россию для использования в ее агрессивной войне против Украины, несмотря на осуждение со стороны международного сообщества в ответ на поставки Ираном односторонних ударных БПЛА России и многочисленные доказательства разрушения гражданской инфраструктуры, вызванного использованием Россией таких БПЛА", - заявил заместитель министра финансов Уолли Адеемо. Иран решил усилить свое участие в незаконной войне России, и Соединенные Штаты вместе с нашими партнерами и дальше будут поддерживать Украину".

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Автор: 

Иран (1794) россия (95502) санкции (11288) США (26620)


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Топ комментарии
+9
Дуже потужне рішення.
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10.09.2024 22:01
+7
Iran Air використовує лише старі літаки (30шт).

Ще комусь на голову впаде.

Iran Air потрібно було заборонити літати в цивiлізовані країни і без санкцій.
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10.09.2024 22:11
+6
єдиною відповіддю Заходу на постачання зброї в рашку має надання Україні з кожним разом потужнішої зброї, без огляду на її дальність: Атакамси, Томагавки.... все що завгодно !

паршивий пес боїться лише одного - міцної палки !
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10.09.2024 22:07
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Правила форума Совет форумчан
Дуже потужне рішення.
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10.09.2024 22:01 Ответить
Це мене лише тошнить від санкцій, як дуже потужної зброї?
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10.09.2024 22:19 Ответить
Лише декілька кейсів на які жертвам великого зомбофону та рашиська іпсота мовчи накручує соплі на кулак

Розглянемо з прикладу ЯК працюють західні санкції. Флагманський російський проект із виробництва зрідженого природного газу «Арктик ЗПГ 2» несе на собі основний тягар посилення західних санкцій проти сектора ЗПГ у країні.

Йдемо далі

Уся нафто та газодобича рф наразі засекречення
Розумієш чому ? Мабудь все там настільки добре , через невідчутні санкції , що соромно показати
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10.09.2024 23:36 Ответить
єдиною відповіддю Заходу на постачання зброї в рашку має надання Україні з кожним разом потужнішої зброї, без огляду на її дальність: Атакамси, Томагавки.... все що завгодно !

паршивий пес боїться лише одного - міцної палки !
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10.09.2024 22:07 Ответить
А вони на нього табличку почепили, - що він поганий пес.
І посварили пальчиком "ай-я-яй".

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10.09.2024 22:20 Ответить
фінгал при жорстком затриманні поставили ?
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10.09.2024 22:39 Ответить
Так посварили ,що рашиські газо та нафтопроекти зупинені , а данні з добичі заморожені
Мабудь дуже потужні успіхи там, вірно
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10.09.2024 23:38 Ответить
Не знав, що в Ірані були "рашиські газо та нафтопроекти".
Чи ви не про Іран?
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10.09.2024 23:43 Ответить
були, кацапи збирались бурити газ на півдні Ірана

але зараз, після поїздки буйла в Азербайджан, між рашкою та іраном пробігла чорна кішка і пішла колотнеча
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11.09.2024 00:10 Ответить
Сонечко, то ти про Іран.Так подивись ,як щасливо Іранчик живе під санкціями. Як там справи з економікою ? м-м-м, а авіція - взалі шик. Колишній презедент не дасть збрехати

І відповідаючі на твої питання. Так є...скоріше були
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11.09.2024 00:12 Ответить
І так буде з кожною країною-террористом!
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10.09.2024 22:09 Ответить
Iran Air використовує лише старі літаки (30шт).

Ще комусь на голову впаде.

Iran Air потрібно було заборонити літати в цивiлізовані країни і без санкцій.
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10.09.2024 22:11 Ответить
Замовлення Iran Air на майже 100 літаків від Airbus було видалено з резерву замовлень виробника.

Початкове замовлення було зроблено у 2016 році після послаблення санкцій.

У 2018 році було доставлено лише два A330-200 і один A321 (які ніхто не обслуговує) через політичну напруженість між Іраном і США.
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10.09.2024 22:37 Ответить
іранці ремонтували захоплені кацапами західні авіалайнери - вони мали доступ до запчастин.

що буде зараз ?
кацапи збираються виготовляти авіа-запчастини на 3-Д прінтерах.
я не спец, але в такий літак не сів би !
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10.09.2024 22:43 Ответить
Іранці закінчать там же, де й минулий іранський президент, який загинув в обломках старезного американського вертольоту. Так це ще був президентський сервіс!
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10.09.2024 22:51 Ответить
в іранців є тапки з гострими носами і персідські коври-самольоти,
а в іванів-дураків - руззькіє пєчки, які самі їздять
цих варварів просто так транспортом не візьмеш

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10.09.2024 23:18 Ответить
є оригінальна деталь, а є фуфляк.
в стіралці, компютері, навіть в автівці вона ще равнобєдрєнно, а в літаках - небезпечно
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11.09.2024 00:14 Ответить
китаю літаки продають, а рашка - огромный потенциальный рынок самолётов ?

не смішіть їхні іскандери, бо пріунилі тополя рашка це велетеньський ринок ось чого, з попутним буєм в спину:

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11.09.2024 02:16 Ответить
Хоча Airbus базується за межами США, компанія все одно потребувала дозволу Міністерства фінансів США на поставку літаків до Ірану, оскільки щонайменше 10% матеріалів, які використовуються для розробки її літаків, американського виробництва.
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10.09.2024 22:57 Ответить
іранці ще літають на Фантомах, які американці продали їхньому шаху
Iran Is Bombing ISIS With This 40-Year-Old US Fighter Jet

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10.09.2024 23:23 Ответить
Лівацька гидота. І що найбільше бісить, що у людей зовсім відсутнє поняття причинно-наслідковий звʼязків. Зовсім не можуть думати. Цензор як показник-90 проц лівацьких даунів зі своєю чорножопою комуністкою харіс носяться
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10.09.2024 23:04 Ответить
вайт мєн ?
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10.09.2024 23:24 Ответить
https://idf.org/events/webinars/how-registries-can-help-tackle-the-global-diabetes-burden/?mc_cid=bb32dd7356&mc_eid=66affc6b7e
Prof Farshad Farzadfar, Scientist, NCD department, WHO, HQ (Iran)

це також потужні санкції??? лектор з ірану!!! тепер я бачив все
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11.09.2024 01:24 Ответить
санкції на охорону здоровья не поширюються, мілай!
це ж не геноцидна кацапія
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11.09.2024 02:19 Ответить
іншого спікера діабетична організація знайти не змогла? з усього світу? думай, мілай!
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11.09.2024 02:23 Ответить
Цікава штука санкції - вони ніби є, а всім на них *****. Особливо іранцям, які вже сорок років під ними. І нічого не мішає їм клепати ракети, шахеди. Ще трохи добавте санкцій і гляди ядрьона бімба появиться в них...
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11.09.2024 05:02 Ответить
 
 