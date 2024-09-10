США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ

США ввели санкции против компаний и граждан из РФ и Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В санкционные списки внесли одного россиянина и две компании из РФ, а также девять российских транспортных судов. В санкционные списки также попали девять граждан Ирана и четыре иранские компании. В частности, санкции ввели в отношении государственной иранской авиакомпании Iran Air.

Как отмечается в пресс-релизе, США внесли в санкционный список десять физических и шесть юридических лиц, базирующихся в Иране и России, и идентифицируют четыре судна как заблокированную собственность, что позволяет Ирану поставлять компоненты оружия и системы вооружения, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и баллистические ракеты ближнего действия (БРБД), в Россию.

"Государственный департамент одновременно вносит в санкционный список три организации, включая Iran Air, и определяет пять судов как заблокированную собственность, участвующую в распространении иранских систем вооружения в Россию", - говорится в пресс-релизе.

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Согласно документу Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), под санкции попали, в частности, ООО "Оптовая фирма "ВАФА", ООО "Море Река Сервис", осуществляющие морские транспортные перевозки, а также суда, принадлежащие этим структурам. В целом ограничения ввели против девяти судов.

Речь идет о сухогрузах "Борис Кустодиев", "Порт Оля - 3", "Порт Оля - 4" и паром "Композитор Рахманинов", связанных с судоходной компанией MG-Flot. В список также внесены два сухогруза "Вафа" и "Вафа-1", связанные с ООО "Оптовая фирма "ВАФА", и суда ООО "Море Река Сервис" для перевозки генеральных грузов: "Омский - 103", "Омский - 119", "Закамск".

"Сегодня Соединенные Штаты и наши союзники прибегают к согласованным действиям в ответ на безрассудное решение Ирана поставлять баллистические ракеты в Россию для использования в ее агрессивной войне против Украины, несмотря на осуждение со стороны международного сообщества в ответ на поставки Ираном односторонних ударных БПЛА России и многочисленные доказательства разрушения гражданской инфраструктуры, вызванного использованием Россией таких БПЛА", - заявил заместитель министра финансов Уолли Адеемо. Иран решил усилить свое участие в незаконной войне России, и Соединенные Штаты вместе с нашими партнерами и дальше будут поддерживать Украину".

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