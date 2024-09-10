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Новини Санкції проти Росії
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США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ

санкции,санкції

США запровадили санкції проти компаній та громадян з РФ та Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

До санкційних списків внесли одного росіянина й дві компанії з РФ, а також дев'ять російських транспортних суден. До санкційних списків також потрапили дев'ять громадян Ірану й чотири іранські компанії. Зокрема, санкції запровадили щодо державної іранської авіакомпанії Iran Air.

Як наголошується в пресрелізі, США внесли до санкційного списку десять фізичних і шість юридичних осіб, що базуються в Ірані та Росії, та ідентифікують чотири судна як заблоковану власність, що дає змогу Ірану постачати компоненти зброї та системи озброєння, включно з безпілотними літальними апаратами (БПЛА) та балістичними ракетами близької дії (БРБД), до Росії.

"Державний департамент одночасно вносить до списку санкцій три організації, включно з Iran Air, і визначає п'ять суден як заблоковану власність, що бере участь у розповсюдженні іранських систем озброєння в Росію", - ідеться у пресрелізі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США, Британія, Франція та Німеччина запровадять санкції проти Ірану через передачу балістичних ракет Росії, - Білий дім

Згідно з документом Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), під санкції потрапили, зокрема, ТОВ "Оптовая фірма "ВАФА", ТОВ "Морє Рєка Сервіс", що здійснюють морські транспортні перевезення, а також судна, що належать цим структурам. Загалом обмеження запровадили проти дев'яти суден. 

Ідеться про суховантажі "Борис Кустодієв", "Порт Оля - 3", "Порт Оля - 4" і пором "Композітор Рахманінов", пов'язані із судноплавною компанією MG-Flot. До списку також внесено два суховантажі "Вафа" і "Вафа-1", пов'язані з ТОВ "Оптовая фірма "ВАФА", і судна ТОВ "Морє Рєка Сервіс" для перевезення генеральних вантажів: "Омский - 103", "Омский - 119", "Закамск".

"Сьогодні Сполучені Штати і наші союзники вдаються до узгоджених дій у відповідь на нерозважливе рішення Ірану постачати балістичні ракети в Росію для використання в її агресивній війні проти України, незважаючи на засудження з боку міжнародної спільноти у відповідь на постачання Іраном односторонніх ударних БПЛА Росії та численні докази руйнування цивільної інфраструктури, спричиненого використанням Росією таких БПЛА", - заявив заступник міністра фінансів Воллі Адеємо. Іран вирішив посилити свою участь у незаконній війні Росії, і Сполучені Штати разом з нашими партнерами і далі підтримуватимуть Україну".

Також читайте: Велика Британія запровадила санкції проти Ірану за передачу Росії балістичних ракет

Автор: 

Іран (2030) росія (65122) санкції (11819) США (22769)


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Топ коментарі
+9
Дуже потужне рішення.
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10.09.2024 22:01
+7
Iran Air використовує лише старі літаки (30шт).

Ще комусь на голову впаде.

Iran Air потрібно було заборонити літати в цивiлізовані країни і без санкцій.
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10.09.2024 22:11
+6
єдиною відповіддю Заходу на постачання зброї в рашку має надання Україні з кожним разом потужнішої зброї, без огляду на її дальність: Атакамси, Томагавки.... все що завгодно !

паршивий пес боїться лише одного - міцної палки !
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10.09.2024 22:07
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Дуже потужне рішення.
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10.09.2024 22:01 Відповісти
Це мене лише тошнить від санкцій, як дуже потужної зброї?
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10.09.2024 22:19 Відповісти
Лише декілька кейсів на які жертвам великого зомбофону та рашиська іпсота мовчи накручує соплі на кулак

Розглянемо з прикладу ЯК працюють західні санкції. Флагманський російський проект із виробництва зрідженого природного газу «Арктик ЗПГ 2» несе на собі основний тягар посилення західних санкцій проти сектора ЗПГ у країні.

Йдемо далі

Уся нафто та газодобича рф наразі засекречення
Розумієш чому ? Мабудь все там настільки добре , через невідчутні санкції , що соромно показати
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10.09.2024 23:36 Відповісти
єдиною відповіддю Заходу на постачання зброї в рашку має надання Україні з кожним разом потужнішої зброї, без огляду на її дальність: Атакамси, Томагавки.... все що завгодно !

паршивий пес боїться лише одного - міцної палки !
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10.09.2024 22:07 Відповісти
А вони на нього табличку почепили, - що він поганий пес.
І посварили пальчиком "ай-я-яй".

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10.09.2024 22:20 Відповісти
фінгал при жорстком затриманні поставили ?
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10.09.2024 22:39 Відповісти
Так посварили ,що рашиські газо та нафтопроекти зупинені , а данні з добичі заморожені
Мабудь дуже потужні успіхи там, вірно
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10.09.2024 23:38 Відповісти
Не знав, що в Ірані були "рашиські газо та нафтопроекти".
Чи ви не про Іран?
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10.09.2024 23:43 Відповісти
були, кацапи збирались бурити газ на півдні Ірана

але зараз, після поїздки буйла в Азербайджан, між рашкою та іраном пробігла чорна кішка і пішла колотнеча
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11.09.2024 00:10 Відповісти
Сонечко, то ти про Іран.Так подивись ,як щасливо Іранчик живе під санкціями. Як там справи з економікою ? м-м-м, а авіція - взалі шик. Колишній презедент не дасть збрехати

І відповідаючі на твої питання. Так є...скоріше були
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11.09.2024 00:12 Відповісти
І так буде з кожною країною-террористом!
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10.09.2024 22:09 Відповісти
Iran Air використовує лише старі літаки (30шт).

Ще комусь на голову впаде.

Iran Air потрібно було заборонити літати в цивiлізовані країни і без санкцій.
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10.09.2024 22:11 Відповісти
Замовлення Iran Air на майже 100 літаків від Airbus було видалено з резерву замовлень виробника.

Початкове замовлення було зроблено у 2016 році після послаблення санкцій.

У 2018 році було доставлено лише два A330-200 і один A321 (які ніхто не обслуговує) через політичну напруженість між Іраном і США.
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10.09.2024 22:37 Відповісти
іранці ремонтували захоплені кацапами західні авіалайнери - вони мали доступ до запчастин.

що буде зараз ?
кацапи збираються виготовляти авіа-запчастини на 3-Д прінтерах.
я не спец, але в такий літак не сів би !
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10.09.2024 22:43 Відповісти
Іранці закінчать там же, де й минулий іранський президент, який загинув в обломках старезного американського вертольоту. Так це ще був президентський сервіс!
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10.09.2024 22:51 Відповісти
в іранців є тапки з гострими носами і персідські коври-самольоти,
а в іванів-дураків - руззькіє пєчки, які самі їздять
цих варварів просто так транспортом не візьмеш

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10.09.2024 23:18 Відповісти
є оригінальна деталь, а є фуфляк.
в стіралці, компютері, навіть в автівці вона ще равнобєдрєнно, а в літаках - небезпечно
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11.09.2024 00:14 Відповісти
китаю літаки продають, а рашка - огромный потенциальный рынок самолётов ?

не смішіть їхні іскандери, бо пріунилі тополя рашка це велетеньський ринок ось чого, з попутним буєм в спину:

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11.09.2024 02:16 Відповісти
Хоча Airbus базується за межами США, компанія все одно потребувала дозволу Міністерства фінансів США на поставку літаків до Ірану, оскільки щонайменше 10% матеріалів, які використовуються для розробки її літаків, американського виробництва.
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10.09.2024 22:57 Відповісти
іранці ще літають на Фантомах, які американці продали їхньому шаху
Iran Is Bombing ISIS With This 40-Year-Old US Fighter Jet

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10.09.2024 23:23 Відповісти
Лівацька гидота. І що найбільше бісить, що у людей зовсім відсутнє поняття причинно-наслідковий звʼязків. Зовсім не можуть думати. Цензор як показник-90 проц лівацьких даунів зі своєю чорножопою комуністкою харіс носяться
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10.09.2024 23:04 Відповісти
вайт мєн ?
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10.09.2024 23:24 Відповісти
https://idf.org/events/webinars/how-registries-can-help-tackle-the-global-diabetes-burden/?mc_cid=bb32dd7356&mc_eid=66affc6b7e
Prof Farshad Farzadfar, Scientist, NCD department, WHO, HQ (Iran)

це також потужні санкції??? лектор з ірану!!! тепер я бачив все
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11.09.2024 01:24 Відповісти
санкції на охорону здоровья не поширюються, мілай!
це ж не геноцидна кацапія
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11.09.2024 02:19 Відповісти
іншого спікера діабетична організація знайти не змогла? з усього світу? думай, мілай!
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11.09.2024 02:23 Відповісти
Цікава штука санкції - вони ніби є, а всім на них *****. Особливо іранцям, які вже сорок років під ними. І нічого не мішає їм клепати ракети, шахеди. Ще трохи добавте санкцій і гляди ядрьона бімба появиться в них...
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11.09.2024 05:02 Відповісти
 
 