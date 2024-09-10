США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ
США запровадили санкції проти компаній та громадян з РФ та Ірану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
До санкційних списків внесли одного росіянина й дві компанії з РФ, а також дев'ять російських транспортних суден. До санкційних списків також потрапили дев'ять громадян Ірану й чотири іранські компанії. Зокрема, санкції запровадили щодо державної іранської авіакомпанії Iran Air.
Як наголошується в пресрелізі, США внесли до санкційного списку десять фізичних і шість юридичних осіб, що базуються в Ірані та Росії, та ідентифікують чотири судна як заблоковану власність, що дає змогу Ірану постачати компоненти зброї та системи озброєння, включно з безпілотними літальними апаратами (БПЛА) та балістичними ракетами близької дії (БРБД), до Росії.
"Державний департамент одночасно вносить до списку санкцій три організації, включно з Iran Air, і визначає п'ять суден як заблоковану власність, що бере участь у розповсюдженні іранських систем озброєння в Росію", - ідеться у пресрелізі.
Згідно з документом Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), під санкції потрапили, зокрема, ТОВ "Оптовая фірма "ВАФА", ТОВ "Морє Рєка Сервіс", що здійснюють морські транспортні перевезення, а також судна, що належать цим структурам. Загалом обмеження запровадили проти дев'яти суден.
Ідеться про суховантажі "Борис Кустодієв", "Порт Оля - 3", "Порт Оля - 4" і пором "Композітор Рахманінов", пов'язані із судноплавною компанією MG-Flot. До списку також внесено два суховантажі "Вафа" і "Вафа-1", пов'язані з ТОВ "Оптовая фірма "ВАФА", і судна ТОВ "Морє Рєка Сервіс" для перевезення генеральних вантажів: "Омский - 103", "Омский - 119", "Закамск".
"Сьогодні Сполучені Штати і наші союзники вдаються до узгоджених дій у відповідь на нерозважливе рішення Ірану постачати балістичні ракети в Росію для використання в її агресивній війні проти України, незважаючи на засудження з боку міжнародної спільноти у відповідь на постачання Іраном односторонніх ударних БПЛА Росії та численні докази руйнування цивільної інфраструктури, спричиненого використанням Росією таких БПЛА", - заявив заступник міністра фінансів Воллі Адеємо. Іран вирішив посилити свою участь у незаконній війні Росії, і Сполучені Штати разом з нашими партнерами і далі підтримуватимуть Україну".
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Розглянемо з прикладу ЯК працюють західні санкції. Флагманський російський проект із виробництва зрідженого природного газу «Арктик ЗПГ 2» несе на собі основний тягар посилення західних санкцій проти сектора ЗПГ у країні.
Йдемо далі
Уся нафто та газодобича рф наразі засекречення
Розумієш чому ? Мабудь все там настільки добре , через невідчутні санкції , що соромно показати
паршивий пес боїться лише одного - міцної палки !
І посварили пальчиком "ай-я-яй".
Мабудь дуже потужні успіхи там, вірно
Чи ви не про Іран?
але зараз, після поїздки буйла в Азербайджан, між рашкою та іраном пробігла чорна кішка і пішла колотнеча
І відповідаючі на твої питання. Так є...скоріше були
Ще комусь на голову впаде.
Iran Air потрібно було заборонити літати в цивiлізовані країни і без санкцій.
Початкове замовлення було зроблено у 2016 році після послаблення санкцій.
У 2018 році було доставлено лише два A330-200 і один A321 (які ніхто не обслуговує) через політичну напруженість між Іраном і США.
що буде зараз ?
кацапи збираються виготовляти авіа-запчастини на 3-Д прінтерах.
я не спец, але в такий літак не сів би !
а в іванів-дураків - руззькіє пєчки, які самі їздять
цих варварів просто так транспортом не візьмеш
в стіралці, компютері, навіть в автівці вона ще равнобєдрєнно, а в літаках - небезпечно
не смішіть їхні іскандери, бо пріунилі тополя рашка це велетеньський ринок ось чого, з попутним буєм в спину:
Iran Is Bombing ISIS With This 40-Year-Old US Fighter Jet
Prof Farshad Farzadfar, Scientist, NCD department, WHO, HQ (Iran)
це також потужні санкції??? лектор з ірану!!! тепер я бачив все
це ж не геноцидна кацапія