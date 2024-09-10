США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ

США запровадили санкції проти компаній та громадян з РФ та Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

До санкційних списків внесли одного росіянина й дві компанії з РФ, а також дев'ять російських транспортних суден. До санкційних списків також потрапили дев'ять громадян Ірану й чотири іранські компанії. Зокрема, санкції запровадили щодо державної іранської авіакомпанії Iran Air.

Як наголошується в пресрелізі, США внесли до санкційного списку десять фізичних і шість юридичних осіб, що базуються в Ірані та Росії, та ідентифікують чотири судна як заблоковану власність, що дає змогу Ірану постачати компоненти зброї та системи озброєння, включно з безпілотними літальними апаратами (БПЛА) та балістичними ракетами близької дії (БРБД), до Росії.

"Державний департамент одночасно вносить до списку санкцій три організації, включно з Iran Air, і визначає п'ять суден як заблоковану власність, що бере участь у розповсюдженні іранських систем озброєння в Росію", - ідеться у пресрелізі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США, Британія, Франція та Німеччина запровадять санкції проти Ірану через передачу балістичних ракет Росії, - Білий дім

Згідно з документом Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), під санкції потрапили, зокрема, ТОВ "Оптовая фірма "ВАФА", ТОВ "Морє Рєка Сервіс", що здійснюють морські транспортні перевезення, а також судна, що належать цим структурам. Загалом обмеження запровадили проти дев'яти суден.

Ідеться про суховантажі "Борис Кустодієв", "Порт Оля - 3", "Порт Оля - 4" і пором "Композітор Рахманінов", пов'язані із судноплавною компанією MG-Flot. До списку також внесено два суховантажі "Вафа" і "Вафа-1", пов'язані з ТОВ "Оптовая фірма "ВАФА", і судна ТОВ "Морє Рєка Сервіс" для перевезення генеральних вантажів: "Омский - 103", "Омский - 119", "Закамск".

"Сьогодні Сполучені Штати і наші союзники вдаються до узгоджених дій у відповідь на нерозважливе рішення Ірану постачати балістичні ракети в Росію для використання в її агресивній війні проти України, незважаючи на засудження з боку міжнародної спільноти у відповідь на постачання Іраном односторонніх ударних БПЛА Росії та численні докази руйнування цивільної інфраструктури, спричиненого використанням Росією таких БПЛА", - заявив заступник міністра фінансів Воллі Адеємо. Іран вирішив посилити свою участь у незаконній війні Росії, і Сполучені Штати разом з нашими партнерами і далі підтримуватимуть Україну".

Також читайте: Велика Британія запровадила санкції проти Ірану за передачу Росії балістичних ракет