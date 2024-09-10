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США, Британія, Франція та Німеччина запровадять санкції проти Ірану через передачу балістичних ракет Росії, - Білий дім

ракети,іран

США та європейські країни запровадять додаткові санкції на Іран через передачу Росії балістичних ракет малої дальності.

Про це заявив радник з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Представник Білого дому повідомив, що для роботи з цими ракетами в Ірані пройшли підготовку десятки російських військових, й після отримання цих ракет РФ планує використати їх проти українських цивільних "протягом наступних тижнів".

"Це, звичайно, призведе до смерті українських цивільних, особливо з огляду на те, як вони використовують балістичні ракети проти цивільної інфраструктури", – сказав Кірбі журналістам на брифінгу 10 вересня.

Він наголосив, що хоча Росія має свої балістичні ракети, постачання іранських ракет малої дальності до 75 миль (120 км, – ред.) дозволить Росії обстрілювати більш віддалену від її кордонів територію України. Перевагою таких ракет є їхня висока швидкість, тому, за словами Кірбі, останній пакет допомоги Україні включав додаткові можливості протиповітряної оборони. А міністр оборони Ллойд Остін працює з партнерами в рамках групи "Рамштайн", щоб надати Україні додаткові ракети Patriot для протидії саме цій загрозі.

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Кірбі заявив, що співпраця між Іраном та Росією, що включає передачу Москвою Ірану ядерних та космічних технологій, дестабілізує ситуацію далеко від кордонів обох країн і матиме наслідки.

"Пізніше сьогодні Об'єднане Королівство, Франція та Німеччина оголосять про свій намір призупинити деякі вигідні комерційні зв'язки з Іраном та компаніями, пов'язаними з державою. Ми доповнимо їхні дії нашими власними санкціями, про які пізніше сьогодні вранці оголосять Міністерство фінансів та Державний департамент. Вони включатимуть додаткові заходи щодо Iran Air. Ми також очікуємо, що наші союзники та партнери оголосять про свої власні заходи щодо Ірану", – заявив Кірбі.

Він додав, що це є "чітке повідомлення" від трьох європейських країн та США, що "якщо Іран продовжить підтримувати війну в Україні, будуть значні економічні збитки".

Кірбі відмовився назвати кількість ракет, які Росія могла отримати з Ірану.

Про те, що Росія отримала балістичні ракети малої дальності від Ірану, які вона може використати проти України протягом наступних кількох тижнів заявив 10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Автор: 

Іран (2030) санкції (11819) США (22769) балістичні ракети (409)


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Топ коментарі
+13
Та ложив болт Іран на ті санкції!
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10.09.2024 20:14
+7
Скільки років іран під санкціями? І це йому не заважає робити такі ракети. То про що це говорить. Клали вони на ваші санкції!
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10.09.2024 20:19
+7
Приклад неспроможності, Білого дома.
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10.09.2024 20:50
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Та ложив болт Іран на ті санкції!
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10.09.2024 20:14 Відповісти
Не заважайте потужним занепокоєнням. Нічого ви не розумієте.
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10.09.2024 20:32 Відповісти
точно. лучше б выдали пару сотен томагавков и мы б ******* по тегерану ко всеобщему удовлетворению. соходрочеры нелепые. слов нет.
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10.09.2024 21:37 Відповісти
Еще в нагрузку озабоченность и напоминание про эскалацию
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10.09.2024 20:15 Відповісти
А " партнёры " пусть продолжают жевать сопли , а то , не дай бог , выборы сорвуся .
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10.09.2024 20:16 Відповісти
Налякали їжака голою дупою ((
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10.09.2024 20:16 Відповісти
пишуть, що сьогодні у підмацковьї ****** дронами по складу з тими іранськими ракетами. )
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10.09.2024 20:17 Відповісти
піздьож. хто пмше?
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10.09.2024 20:19 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=40667
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10.09.2024 20:26 Відповісти
Написать можно какую угодно чушь для поднятия рейтинга . Тут даже просто подумать , кто потянет туда ракеты , которые по Каспию доставляют .
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10.09.2024 20:20 Відповісти
значить кацапи будуть херачити ракетами по наашім містам ще сильніше .
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10.09.2024 20:17 Відповісти
Лишь бы наши по крымскому мосту не стреляли. Да и по Севастополю не желательно.
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10.09.2024 22:14 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp Олег Шарп : - Друга гарна новина
… Більшості наших західних партнерам вже зрозуміло, що нинішня ситуація на полі бою знаходиться в оперативному куті. Що може піти нам на користь у цій ситуації - не чекати випуску перших вітчизняних ракет за американською технологією (знаючи всі наші проблеми у владі, вони можуть з`явитись не у лютому, як зараз планується, а значно пізніше) - а мати можливість вражати російські військові цілі вглибині території росії.
За кілька днів Зе поїде на зустріч з Байденом. Між тим, враховуючи "талант" нашого президента провалювати перемовини у форматі off the record, наші найвірніші друзі з числа європейців наполягли на попередній розмові з Байденом. Такі перемовини у форматі спільної відеоконференції (знов таки off the record) відбулись позавчора. Окрім Байдена, присутніми були Блінкен, міністри оборони Данії, Швеції, Фінляндії і Нідерландів.
Після чого, від імені переговорників, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс категорично виступив за відсутність обмежень на удари вглиб рф - мовляв, міжнародне право нічого не говорить про те, що такі удари дозволяється лише в межах ста кілометрів (нагадаю, що ця країна передала свої F-16 та ракети до них).
Як розвивались події далі...
Після цієї конференції Байден збирав нараду з представниками Пентагону, Держдепу та ЦРУ. У пресу (зокрема, CNBC) просочилась інформація, що питання вирішено на користь України з певними "але"...
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10.09.2024 20:17 Відповісти
Діючий президент Байден, щоб не підставляти Камалу, наполягав, що про таке рішення слід оголосити тільки 5 листопада. Між тим, погодився, що якщо Вашингтон володітиме 100-відсотковою інформацією про те, що москва отримала іранські балістичні ракети, це рішення вступить у силу автоматично.
Проте, Польша, Данія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди та три країни Балтії продовжують наполягати на негайному дозволі нищити військові об`єкти росіян вглибині їх країни.
І от, здається, тиск на американського президента досяг цілі - вже у п`ятницю він обговорить згадані питання з Кіром Стармером.
Передуватиме зустрічі Байдена з британським прем`єром приїзд Блінкена до Києва. І приїде він не один, а разом з міністром закордонних справ Британії Девідом Леммі. Зазначу, що цей візит стане першим спільним візитом за понад десятиліття.
Головна ціль поїздки - остаточне визначенні цілей для JASSM (нагадаю, вони можуть бити на відстань 370 км, більш просунуті версії - на 800 кілометрів) та Storm Shadow. Наразі мені відомо, що американці хочуть обмежити цілі для цих ракет військовими аеродромами русні та Кримським мостом.

От це і є друга гарна новина. Розумію, що більшості українців хочеться ще більш радикальних дій з боку США, але їх не буде. Не буде з багатьох причин - як політичних, так і військових. І з цього приводу вже давно пора зняти рожеві окуляри. Але те, що замість риби американці дають нам першокласну вудочку (я про будівництво заводів, які випускатимуть балістичні ракети середньої дальності) і нарешті прийняли (чи ось-ось приймуть) рішення знищувати російські аеродроми, теж дуже і дуже немало у сьогоднішніх реаліях.

🛢 Оффтоп. Нафта марки Brent вперше з 1 грудня 2021 року торгується нижче за 69 доларів за барель - і цей тренд набирає обертів!
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10.09.2024 20:19 Відповісти
Було б добре щоб склади також входили в список цілей, побачимо які будуть рейтинги після сьогоднішніх дебатів якщо деми будуть програвати вибори, можуть здійснити декілька позитивних для нас радикальних рішень щоб на них спробувати підняти рейтинг
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10.09.2024 20:54 Відповісти
першокласну вудочку????військові аеродроми русні та Кримський мост???

це прикол?? вони перебазували всі літаки і аеродроми на безпечну відстань! і сухопутний коридор вони побудували і чхати їм на той міст! грьобані союзники з їх вудочкою
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11.09.2024 01:40 Відповісти
невже заборонять імпорт іранського рахат-лукума?
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10.09.2024 20:18 Відповісти
Як кажуть
ви знов пізно всралися...
бо не тільки самі ракети, а ракетні комплекси Ірану вже в пІдераші.
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10.09.2024 20:18 Відповісти
Скільки років іран під санкціями? І це йому не заважає робити такі ракети. То про що це говорить. Клали вони на ваші санкції!
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10.09.2024 20:19 Відповісти
Перестануть іранські фініки купувати?
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10.09.2024 20:21 Відповісти
Потужні санкції!!!!!😁імпотенти
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10.09.2024 20:21 Відповісти
Не тільки санкції, але ще й дуже велику стурбованість, тому радіємо за наших "друзів" ізраїльтян, які успішно перевели загрозу обстрілу своєї "родіни" на Україну. І Путін і Нетаньяху знову всіх переграли.
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10.09.2024 20:23 Відповісти
Ізраїль до речі співпрацює з орками поставляють для них багато технологій... Гроші російських олігархів там добре засіли в кишені урядовців
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10.09.2024 20:56 Відповісти
Та вони років 20 живуть під санкціями, шахеди клипають, ракети, ядерку.. і все під санкціями
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10.09.2024 20:27 Відповісти
треба ще більше санкцій, потужних і різних
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10.09.2024 20:27 Відповісти
ІДІОТИ , найкращі санкції це роз..башити бази з ракетами
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10.09.2024 20:31 Відповісти
патужна
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10.09.2024 20:47 Відповісти
Коротше, заборонять якимось 3,5 іранцям мати рахунки в західних банках. І з пафосом це оголосять як потужні санкції.
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10.09.2024 20:47 Відповісти
Приклад неспроможності, Білого дома.
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10.09.2024 20:50 Відповісти
Казали дасьте ракети, санкції будуть дуже болючими, а вийде як завжди - очередний пук в калюжу.
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10.09.2024 20:57 Відповісти
Анонс санкцій дуже серйозний Вони включатимуть додаткові заходи щодо Iran Air. , мабуть заборонять бургери продавати під час перельотів

А в цих словах вся історія попередніх санкцій "Об'єднане Королівство, Франція та Німеччина оголосять про свій намір призупинити деякі вигідні комерційні зв'язки з Іраном та компаніями, пов'язаними з державою. "

Цікаво не вони беспілотники допомагали доробляти і ядерну програму в цих деяких вигідних комерційних зв'язках
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10.09.2024 20:59 Відповісти
BBC

На спільній пресконференції в Лондоні 10 вересня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та держсекретар США Ентоні Блінкен оголосили, що вже цього тижня вони відвідають Україну.

Держдепартамент США конкретизував дату візиту - 11 вересня.

Кореспондентка американського видання Axios у конгресі США Джулігрейс Бруфке заявила, що Блінкен і Леммі їдуть до Києва, щоб озвучити дозвіл на удари по території Росії далекобійними ракетами ATACMS.

У себе в соцмережах вона написала, що таку інформацію повідомив їй голова Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол.

Раніше Блінкен заявив, що 13 вересня президент США Джо Байден обговорить із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером дозвіл Україні завдавати ударів по Росії далекобійною зброєю.
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10.09.2024 21:03 Відповісти
"Щось Кірбі зб Перевагою таких ракет є їхня висока швидкість, тому, за словами Кірбі, останній пакет допомоги Україні включав додаткові можливості протиповітряної оборони."

https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3896787/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ Останній пакет має
RIM-7 missiles and support for air defense;
Stinger missiles;
невже це підходить проти балістики?

В той же час
Залишок PDA 2022-2023 (не згорає) $5 819
Залишок PDA 2024 (згорає 1 жовтня 2024) $5 825
Загальний залишок $11 644
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10.09.2024 21:23 Відповісти
Иран теж наложив 💩
на їхні санкциії.
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10.09.2024 21:50 Відповісти
Дуже жорстоко. Вистачило би і занепокоєності
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10.09.2024 22:02 Відповісти
Чому НАТО не перекине Україні балістичні ракети?
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10.09.2024 22:25 Відповісти
 
 