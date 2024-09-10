США, Британія, Франція та Німеччина запровадять санкції проти Ірану через передачу балістичних ракет Росії, - Білий дім
США та європейські країни запровадять додаткові санкції на Іран через передачу Росії балістичних ракет малої дальності.
Про це заявив радник з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Представник Білого дому повідомив, що для роботи з цими ракетами в Ірані пройшли підготовку десятки російських військових, й після отримання цих ракет РФ планує використати їх проти українських цивільних "протягом наступних тижнів".
"Це, звичайно, призведе до смерті українських цивільних, особливо з огляду на те, як вони використовують балістичні ракети проти цивільної інфраструктури", – сказав Кірбі журналістам на брифінгу 10 вересня.
Він наголосив, що хоча Росія має свої балістичні ракети, постачання іранських ракет малої дальності до 75 миль (120 км, – ред.) дозволить Росії обстрілювати більш віддалену від її кордонів територію України. Перевагою таких ракет є їхня висока швидкість, тому, за словами Кірбі, останній пакет допомоги Україні включав додаткові можливості протиповітряної оборони. А міністр оборони Ллойд Остін працює з партнерами в рамках групи "Рамштайн", щоб надати Україні додаткові ракети Patriot для протидії саме цій загрозі.
Кірбі заявив, що співпраця між Іраном та Росією, що включає передачу Москвою Ірану ядерних та космічних технологій, дестабілізує ситуацію далеко від кордонів обох країн і матиме наслідки.
"Пізніше сьогодні Об'єднане Королівство, Франція та Німеччина оголосять про свій намір призупинити деякі вигідні комерційні зв'язки з Іраном та компаніями, пов'язаними з державою. Ми доповнимо їхні дії нашими власними санкціями, про які пізніше сьогодні вранці оголосять Міністерство фінансів та Державний департамент. Вони включатимуть додаткові заходи щодо Iran Air. Ми також очікуємо, що наші союзники та партнери оголосять про свої власні заходи щодо Ірану", – заявив Кірбі.
Він додав, що це є "чітке повідомлення" від трьох європейських країн та США, що "якщо Іран продовжить підтримувати війну в Україні, будуть значні економічні збитки".
Кірбі відмовився назвати кількість ракет, які Росія могла отримати з Ірану.
Про те, що Росія отримала балістичні ракети малої дальності від Ірану, які вона може використати проти України протягом наступних кількох тижнів заявив 10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен.
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… Більшості наших західних партнерам вже зрозуміло, що нинішня ситуація на полі бою знаходиться в оперативному куті. Що може піти нам на користь у цій ситуації - не чекати випуску перших вітчизняних ракет за американською технологією (знаючи всі наші проблеми у владі, вони можуть з`явитись не у лютому, як зараз планується, а значно пізніше) - а мати можливість вражати російські військові цілі вглибині території росії.
За кілька днів Зе поїде на зустріч з Байденом. Між тим, враховуючи "талант" нашого президента провалювати перемовини у форматі off the record, наші найвірніші друзі з числа європейців наполягли на попередній розмові з Байденом. Такі перемовини у форматі спільної відеоконференції (знов таки off the record) відбулись позавчора. Окрім Байдена, присутніми були Блінкен, міністри оборони Данії, Швеції, Фінляндії і Нідерландів.
Після чого, від імені переговорників, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс категорично виступив за відсутність обмежень на удари вглиб рф - мовляв, міжнародне право нічого не говорить про те, що такі удари дозволяється лише в межах ста кілометрів (нагадаю, що ця країна передала свої F-16 та ракети до них).
Як розвивались події далі...
Після цієї конференції Байден збирав нараду з представниками Пентагону, Держдепу та ЦРУ. У пресу (зокрема, CNBC) просочилась інформація, що питання вирішено на користь України з певними "але"...
Проте, Польша, Данія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди та три країни Балтії продовжують наполягати на негайному дозволі нищити військові об`єкти росіян вглибині їх країни.
І от, здається, тиск на американського президента досяг цілі - вже у п`ятницю він обговорить згадані питання з Кіром Стармером.
Передуватиме зустрічі Байдена з британським прем`єром приїзд Блінкена до Києва. І приїде він не один, а разом з міністром закордонних справ Британії Девідом Леммі. Зазначу, що цей візит стане першим спільним візитом за понад десятиліття.
Головна ціль поїздки - остаточне визначенні цілей для JASSM (нагадаю, вони можуть бити на відстань 370 км, більш просунуті версії - на 800 кілометрів) та Storm Shadow. Наразі мені відомо, що американці хочуть обмежити цілі для цих ракет військовими аеродромами русні та Кримським мостом.
От це і є друга гарна новина. Розумію, що більшості українців хочеться ще більш радикальних дій з боку США, але їх не буде. Не буде з багатьох причин - як політичних, так і військових. І з цього приводу вже давно пора зняти рожеві окуляри. Але те, що замість риби американці дають нам першокласну вудочку (я про будівництво заводів, які випускатимуть балістичні ракети середньої дальності) і нарешті прийняли (чи ось-ось приймуть) рішення знищувати російські аеродроми, теж дуже і дуже немало у сьогоднішніх реаліях.
🛢 Оффтоп. Нафта марки Brent вперше з 1 грудня 2021 року торгується нижче за 69 доларів за барель - і цей тренд набирає обертів!
це прикол?? вони перебазували всі літаки і аеродроми на безпечну відстань! і сухопутний коридор вони побудували і чхати їм на той міст! грьобані союзники з їх вудочкою
ви знов пізно всралися...
бо не тільки самі ракети, а ракетні комплекси Ірану вже в пІдераші.
А в цих словах вся історія попередніх санкцій "Об'єднане Королівство, Франція та Німеччина оголосять про свій намір призупинити деякі вигідні комерційні зв'язки з Іраном та компаніями, пов'язаними з державою. "
Цікаво не вони беспілотники допомагали доробляти і ядерну програму в цих деяких вигідних комерційних зв'язках
На спільній пресконференції в Лондоні 10 вересня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та держсекретар США Ентоні Блінкен оголосили, що вже цього тижня вони відвідають Україну.
Держдепартамент США конкретизував дату візиту - 11 вересня.
Кореспондентка американського видання Axios у конгресі США Джулігрейс Бруфке заявила, що Блінкен і Леммі їдуть до Києва, щоб озвучити дозвіл на удари по території Росії далекобійними ракетами ATACMS.
У себе в соцмережах вона написала, що таку інформацію повідомив їй голова Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол.
Раніше Блінкен заявив, що 13 вересня президент США Джо Байден обговорить із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером дозвіл Україні завдавати ударів по Росії далекобійною зброєю.
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3896787/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ Останній пакет має
RIM-7 missiles and support for air defense;
Stinger missiles;
невже це підходить проти балістики?
В той же час
Залишок PDA 2022-2023 (не згорає) $5 819
Залишок PDA 2024 (згорає 1 жовтня 2024) $5 825
Загальний залишок $11 644
на їхні санкциії.