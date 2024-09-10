США, Британія, Франція та Німеччина запровадять санкції проти Ірану через передачу балістичних ракет Росії, - Білий дім

США та європейські країни запровадять додаткові санкції на Іран через передачу Росії балістичних ракет малої дальності.

Про це заявив радник з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Представник Білого дому повідомив, що для роботи з цими ракетами в Ірані пройшли підготовку десятки російських військових, й після отримання цих ракет РФ планує використати їх проти українських цивільних "протягом наступних тижнів".

"Це, звичайно, призведе до смерті українських цивільних, особливо з огляду на те, як вони використовують балістичні ракети проти цивільної інфраструктури", – сказав Кірбі журналістам на брифінгу 10 вересня.

Він наголосив, що хоча Росія має свої балістичні ракети, постачання іранських ракет малої дальності до 75 миль (120 км, – ред.) дозволить Росії обстрілювати більш віддалену від її кордонів територію України. Перевагою таких ракет є їхня висока швидкість, тому, за словами Кірбі, останній пакет допомоги Україні включав додаткові можливості протиповітряної оборони. А міністр оборони Ллойд Остін працює з партнерами в рамках групи "Рамштайн", щоб надати Україні додаткові ракети Patriot для протидії саме цій загрозі.

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Кірбі заявив, що співпраця між Іраном та Росією, що включає передачу Москвою Ірану ядерних та космічних технологій, дестабілізує ситуацію далеко від кордонів обох країн і матиме наслідки.

"Пізніше сьогодні Об'єднане Королівство, Франція та Німеччина оголосять про свій намір призупинити деякі вигідні комерційні зв'язки з Іраном та компаніями, пов'язаними з державою. Ми доповнимо їхні дії нашими власними санкціями, про які пізніше сьогодні вранці оголосять Міністерство фінансів та Державний департамент. Вони включатимуть додаткові заходи щодо Iran Air. Ми також очікуємо, що наші союзники та партнери оголосять про свої власні заходи щодо Ірану", – заявив Кірбі.

Він додав, що це є "чітке повідомлення" від трьох європейських країн та США, що "якщо Іран продовжить підтримувати війну в Україні, будуть значні економічні збитки".

Кірбі відмовився назвати кількість ракет, які Росія могла отримати з Ірану.

Про те, що Росія отримала балістичні ракети малої дальності від Ірану, які вона може використати проти України протягом наступних кількох тижнів заявив 10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен.

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