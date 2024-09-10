США, Британия, Франция и Германия введут санкции против Ирана из-за передачи баллистических ракет России, - Белый дом
США и европейские страны введут дополнительные санкции относительно Ирана из-за передачи России баллистических ракет малой дальности.
Об этом заявил советник по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Представитель Белого дома сообщил, что для работы с этими ракетами в Иране прошли подготовку десятки российских военных, и после получения этих ракет РФ планирует использовать их против украинских гражданских "в течение следующих недель".
"Это, конечно, приведет к смерти украинских гражданских, особенно учитывая то, как они используют баллистические ракеты против гражданской инфраструктуры", - сказал Кирби журналистам на брифинге 10 сентября.
Он отметил, что хотя Россия имеет свои баллистические ракеты, поставки иранских ракет малой дальности до 75 миль (120 км. - Ред.) позволяет России обстреливать более отдаленную от ее границ территорию Украины. Преимуществом таких ракет является их высокая скорость, поэтому, по словам Кирби, последний пакет помощи Украине включал дополнительные возможности противовоздушной обороны. А министр обороны Ллойд Остин работает с партнерами в рамках группы "Рамштайн", чтобы предоставить Украине дополнительные ракеты Patriot для противодействия именно этой угрозе.
Кирби заявил, что сотрудничество между Ираном и Россией, включающее передачу Москвой Ирану ядерных и космических технологий, дестабилизирует ситуацию вдали от границ обеих стран и будет иметь последствия.
"Позже сегодня Объединенное Королевство, Франция и Германия объявят о своем намерении приостановить некоторые выгодные коммерческие связи с Ираном и компаниями, связанными с государством. Мы дополним их действия нашими собственными санкциями, о которых позже сегодня утром объявят Министерство финансов и Государственный департамент. Они будут включать дополнительные меры в отношении Iran Air. Мы также ожидаем, что наши союзники и партнеры объявят о своих собственных мерах в отношении Ирана", - заявил Кирби.
Он добавил, что это "четкое сообщение" от трех европейских стран и США, что "если Иран продолжит поддерживать войну в Украине, будут значительные экономические убытки".
Кирби отказался назвать количество ракет, которые Россия могла получить из Ирана.
О том, что Россия получила баллистические ракеты малой дальности от Ирана, которые она может использовать против Украины в течение следующих нескольких недель заявил 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен.
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… Більшості наших західних партнерам вже зрозуміло, що нинішня ситуація на полі бою знаходиться в оперативному куті. Що може піти нам на користь у цій ситуації - не чекати випуску перших вітчизняних ракет за американською технологією (знаючи всі наші проблеми у владі, вони можуть з`явитись не у лютому, як зараз планується, а значно пізніше) - а мати можливість вражати російські військові цілі вглибині території росії.
За кілька днів Зе поїде на зустріч з Байденом. Між тим, враховуючи "талант" нашого президента провалювати перемовини у форматі off the record, наші найвірніші друзі з числа європейців наполягли на попередній розмові з Байденом. Такі перемовини у форматі спільної відеоконференції (знов таки off the record) відбулись позавчора. Окрім Байдена, присутніми були Блінкен, міністри оборони Данії, Швеції, Фінляндії і Нідерландів.
Після чого, від імені переговорників, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс категорично виступив за відсутність обмежень на удари вглиб рф - мовляв, міжнародне право нічого не говорить про те, що такі удари дозволяється лише в межах ста кілометрів (нагадаю, що ця країна передала свої F-16 та ракети до них).
Як розвивались події далі...
Після цієї конференції Байден збирав нараду з представниками Пентагону, Держдепу та ЦРУ. У пресу (зокрема, CNBC) просочилась інформація, що питання вирішено на користь України з певними "але"...
Проте, Польша, Данія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди та три країни Балтії продовжують наполягати на негайному дозволі нищити військові об`єкти росіян вглибині їх країни.
І от, здається, тиск на американського президента досяг цілі - вже у п`ятницю він обговорить згадані питання з Кіром Стармером.
Передуватиме зустрічі Байдена з британським прем`єром приїзд Блінкена до Києва. І приїде він не один, а разом з міністром закордонних справ Британії Девідом Леммі. Зазначу, що цей візит стане першим спільним візитом за понад десятиліття.
Головна ціль поїздки - остаточне визначенні цілей для JASSM (нагадаю, вони можуть бити на відстань 370 км, більш просунуті версії - на 800 кілометрів) та Storm Shadow. Наразі мені відомо, що американці хочуть обмежити цілі для цих ракет військовими аеродромами русні та Кримським мостом.
От це і є друга гарна новина. Розумію, що більшості українців хочеться ще більш радикальних дій з боку США, але їх не буде. Не буде з багатьох причин - як політичних, так і військових. І з цього приводу вже давно пора зняти рожеві окуляри. Але те, що замість риби американці дають нам першокласну вудочку (я про будівництво заводів, які випускатимуть балістичні ракети середньої дальності) і нарешті прийняли (чи ось-ось приймуть) рішення знищувати російські аеродроми, теж дуже і дуже немало у сьогоднішніх реаліях.
🛢 Оффтоп. Нафта марки Brent вперше з 1 грудня 2021 року торгується нижче за 69 доларів за барель - і цей тренд набирає обертів!
це прикол?? вони перебазували всі літаки і аеродроми на безпечну відстань! і сухопутний коридор вони побудували і чхати їм на той міст! грьобані союзники з їх вудочкою
ви знов пізно всралися...
бо не тільки самі ракети, а ракетні комплекси Ірану вже в пІдераші.
А в цих словах вся історія попередніх санкцій "Об'єднане Королівство, Франція та Німеччина оголосять про свій намір призупинити деякі вигідні комерційні зв'язки з Іраном та компаніями, пов'язаними з державою. "
Цікаво не вони беспілотники допомагали доробляти і ядерну програму в цих деяких вигідних комерційних зв'язках
На спільній пресконференції в Лондоні 10 вересня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та держсекретар США Ентоні Блінкен оголосили, що вже цього тижня вони відвідають Україну.
Держдепартамент США конкретизував дату візиту - 11 вересня.
Кореспондентка американського видання Axios у конгресі США Джулігрейс Бруфке заявила, що Блінкен і Леммі їдуть до Києва, щоб озвучити дозвіл на удари по території Росії далекобійними ракетами ATACMS.
У себе в соцмережах вона написала, що таку інформацію повідомив їй голова Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол.
Раніше Блінкен заявив, що 13 вересня президент США Джо Байден обговорить із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером дозвіл Україні завдавати ударів по Росії далекобійною зброєю.
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3896787/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ Останній пакет має
RIM-7 missiles and support for air defense;
Stinger missiles;
невже це підходить проти балістики?
В той же час
Залишок PDA 2022-2023 (не згорає) $5 819
Залишок PDA 2024 (згорає 1 жовтня 2024) $5 825
Загальний залишок $11 644
на їхні санкциії.