США, Британия, Франция и Германия введут санкции против Ирана из-за передачи баллистических ракет России, - Белый дом

США и европейские страны введут дополнительные санкции относительно Ирана из-за передачи России баллистических ракет малой дальности.

Об этом заявил советник по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Представитель Белого дома сообщил, что для работы с этими ракетами в Иране прошли подготовку десятки российских военных, и после получения этих ракет РФ планирует использовать их против украинских гражданских "в течение следующих недель".

"Это, конечно, приведет к смерти украинских гражданских, особенно учитывая то, как они используют баллистические ракеты против гражданской инфраструктуры", - сказал Кирби журналистам на брифинге 10 сентября.

Он отметил, что хотя Россия имеет свои баллистические ракеты, поставки иранских ракет малой дальности до 75 миль (120 км. - Ред.) позволяет России обстреливать более отдаленную от ее границ территорию Украины. Преимуществом таких ракет является их высокая скорость, поэтому, по словам Кирби, последний пакет помощи Украине включал дополнительные возможности противовоздушной обороны. А министр обороны Ллойд Остин работает с партнерами в рамках группы "Рамштайн", чтобы предоставить Украине дополнительные ракеты Patriot для противодействия именно этой угрозе.

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Кирби заявил, что сотрудничество между Ираном и Россией, включающее передачу Москвой Ирану ядерных и космических технологий, дестабилизирует ситуацию вдали от границ обеих стран и будет иметь последствия.

"Позже сегодня Объединенное Королевство, Франция и Германия объявят о своем намерении приостановить некоторые выгодные коммерческие связи с Ираном и компаниями, связанными с государством. Мы дополним их действия нашими собственными санкциями, о которых позже сегодня утром объявят Министерство финансов и Государственный департамент. Они будут включать дополнительные меры в отношении Iran Air. Мы также ожидаем, что наши союзники и партнеры объявят о своих собственных мерах в отношении Ирана", - заявил Кирби.

Он добавил, что это "четкое сообщение" от трех европейских стран и США, что "если Иран продолжит поддерживать войну в Украине, будут значительные экономические убытки".

Кирби отказался назвать количество ракет, которые Россия могла получить из Ирана.

О том, что Россия получила баллистические ракеты малой дальности от Ирана, которые она может использовать против Украины в течение следующих нескольких недель заявил 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен.

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