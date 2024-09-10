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США, Британия, Франция и Германия введут санкции против Ирана из-за передачи баллистических ракет России, - Белый дом

ракети,іран

США и европейские страны введут дополнительные санкции относительно Ирана из-за передачи России баллистических ракет малой дальности.

Об этом заявил советник по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Представитель Белого дома сообщил, что для работы с этими ракетами в Иране прошли подготовку десятки российских военных, и после получения этих ракет РФ планирует использовать их против украинских гражданских "в течение следующих недель".

"Это, конечно, приведет к смерти украинских гражданских, особенно учитывая то, как они используют баллистические ракеты против гражданской инфраструктуры", - сказал Кирби журналистам на брифинге 10 сентября.

Он отметил, что хотя Россия имеет свои баллистические ракеты, поставки иранских ракет малой дальности до 75 миль (120 км. - Ред.) позволяет России обстреливать более отдаленную от ее границ территорию Украины. Преимуществом таких ракет является их высокая скорость, поэтому, по словам Кирби, последний пакет помощи Украине включал дополнительные возможности противовоздушной обороны. А министр обороны Ллойд Остин работает с партнерами в рамках группы "Рамштайн", чтобы предоставить Украине дополнительные ракеты Patriot для противодействия именно этой угрозе.

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Кирби заявил, что сотрудничество между Ираном и Россией, включающее передачу Москвой Ирану ядерных и космических технологий, дестабилизирует ситуацию вдали от границ обеих стран и будет иметь последствия.

"Позже сегодня Объединенное Королевство, Франция и Германия объявят о своем намерении приостановить некоторые выгодные коммерческие связи с Ираном и компаниями, связанными с государством. Мы дополним их действия нашими собственными санкциями, о которых позже сегодня утром объявят Министерство финансов и Государственный департамент. Они будут включать дополнительные меры в отношении Iran Air. Мы также ожидаем, что наши союзники и партнеры объявят о своих собственных мерах в отношении Ирана", - заявил Кирби.

Он добавил, что это "четкое сообщение" от трех европейских стран и США, что "если Иран продолжит поддерживать войну в Украине, будут значительные экономические убытки".

Кирби отказался назвать количество ракет, которые Россия могла получить из Ирана.

О том, что Россия получила баллистические ракеты малой дальности от Ирана, которые она может использовать против Украины в течение следующих нескольких недель заявил 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Иран (1794) санкции (11288) США (26620) баллистические ракеты (378)


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Топ комментарии
+13
Та ложив болт Іран на ті санкції!
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10.09.2024 20:14
+7
Скільки років іран під санкціями? І це йому не заважає робити такі ракети. То про що це говорить. Клали вони на ваші санкції!
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10.09.2024 20:19
+7
Приклад неспроможності, Білого дома.
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10.09.2024 20:50
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Та ложив болт Іран на ті санкції!
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10.09.2024 20:14 Ответить
Не заважайте потужним занепокоєнням. Нічого ви не розумієте.
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10.09.2024 20:32 Ответить
точно. лучше б выдали пару сотен томагавков и мы б ******* по тегерану ко всеобщему удовлетворению. соходрочеры нелепые. слов нет.
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10.09.2024 21:37 Ответить
Еще в нагрузку озабоченность и напоминание про эскалацию
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10.09.2024 20:15 Ответить
А " партнёры " пусть продолжают жевать сопли , а то , не дай бог , выборы сорвуся .
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10.09.2024 20:16 Ответить
Налякали їжака голою дупою ((
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10.09.2024 20:16 Ответить
пишуть, що сьогодні у підмацковьї ****** дронами по складу з тими іранськими ракетами. )
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10.09.2024 20:17 Ответить
піздьож. хто пмше?
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10.09.2024 20:19 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=40667
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10.09.2024 20:26 Ответить
Написать можно какую угодно чушь для поднятия рейтинга . Тут даже просто подумать , кто потянет туда ракеты , которые по Каспию доставляют .
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10.09.2024 20:20 Ответить
значить кацапи будуть херачити ракетами по наашім містам ще сильніше .
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10.09.2024 20:17 Ответить
Лишь бы наши по крымскому мосту не стреляли. Да и по Севастополю не желательно.
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10.09.2024 22:14 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp Олег Шарп : - Друга гарна новина
… Більшості наших західних партнерам вже зрозуміло, що нинішня ситуація на полі бою знаходиться в оперативному куті. Що може піти нам на користь у цій ситуації - не чекати випуску перших вітчизняних ракет за американською технологією (знаючи всі наші проблеми у владі, вони можуть з`явитись не у лютому, як зараз планується, а значно пізніше) - а мати можливість вражати російські військові цілі вглибині території росії.
За кілька днів Зе поїде на зустріч з Байденом. Між тим, враховуючи "талант" нашого президента провалювати перемовини у форматі off the record, наші найвірніші друзі з числа європейців наполягли на попередній розмові з Байденом. Такі перемовини у форматі спільної відеоконференції (знов таки off the record) відбулись позавчора. Окрім Байдена, присутніми були Блінкен, міністри оборони Данії, Швеції, Фінляндії і Нідерландів.
Після чого, від імені переговорників, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс категорично виступив за відсутність обмежень на удари вглиб рф - мовляв, міжнародне право нічого не говорить про те, що такі удари дозволяється лише в межах ста кілометрів (нагадаю, що ця країна передала свої F-16 та ракети до них).
Як розвивались події далі...
Після цієї конференції Байден збирав нараду з представниками Пентагону, Держдепу та ЦРУ. У пресу (зокрема, CNBC) просочилась інформація, що питання вирішено на користь України з певними "але"...
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10.09.2024 20:17 Ответить
Діючий президент Байден, щоб не підставляти Камалу, наполягав, що про таке рішення слід оголосити тільки 5 листопада. Між тим, погодився, що якщо Вашингтон володітиме 100-відсотковою інформацією про те, що москва отримала іранські балістичні ракети, це рішення вступить у силу автоматично.
Проте, Польша, Данія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди та три країни Балтії продовжують наполягати на негайному дозволі нищити військові об`єкти росіян вглибині їх країни.
І от, здається, тиск на американського президента досяг цілі - вже у п`ятницю він обговорить згадані питання з Кіром Стармером.
Передуватиме зустрічі Байдена з британським прем`єром приїзд Блінкена до Києва. І приїде він не один, а разом з міністром закордонних справ Британії Девідом Леммі. Зазначу, що цей візит стане першим спільним візитом за понад десятиліття.
Головна ціль поїздки - остаточне визначенні цілей для JASSM (нагадаю, вони можуть бити на відстань 370 км, більш просунуті версії - на 800 кілометрів) та Storm Shadow. Наразі мені відомо, що американці хочуть обмежити цілі для цих ракет військовими аеродромами русні та Кримським мостом.

От це і є друга гарна новина. Розумію, що більшості українців хочеться ще більш радикальних дій з боку США, але їх не буде. Не буде з багатьох причин - як політичних, так і військових. І з цього приводу вже давно пора зняти рожеві окуляри. Але те, що замість риби американці дають нам першокласну вудочку (я про будівництво заводів, які випускатимуть балістичні ракети середньої дальності) і нарешті прийняли (чи ось-ось приймуть) рішення знищувати російські аеродроми, теж дуже і дуже немало у сьогоднішніх реаліях.

🛢 Оффтоп. Нафта марки Brent вперше з 1 грудня 2021 року торгується нижче за 69 доларів за барель - і цей тренд набирає обертів!
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10.09.2024 20:19 Ответить
Було б добре щоб склади також входили в список цілей, побачимо які будуть рейтинги після сьогоднішніх дебатів якщо деми будуть програвати вибори, можуть здійснити декілька позитивних для нас радикальних рішень щоб на них спробувати підняти рейтинг
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10.09.2024 20:54 Ответить
першокласну вудочку????військові аеродроми русні та Кримський мост???

це прикол?? вони перебазували всі літаки і аеродроми на безпечну відстань! і сухопутний коридор вони побудували і чхати їм на той міст! грьобані союзники з їх вудочкою
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11.09.2024 01:40 Ответить
невже заборонять імпорт іранського рахат-лукума?
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10.09.2024 20:18 Ответить
Як кажуть
ви знов пізно всралися...
бо не тільки самі ракети, а ракетні комплекси Ірану вже в пІдераші.
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10.09.2024 20:18 Ответить
Скільки років іран під санкціями? І це йому не заважає робити такі ракети. То про що це говорить. Клали вони на ваші санкції!
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10.09.2024 20:19 Ответить
Перестануть іранські фініки купувати?
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10.09.2024 20:21 Ответить
Потужні санкції!!!!!😁імпотенти
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10.09.2024 20:21 Ответить
Не тільки санкції, але ще й дуже велику стурбованість, тому радіємо за наших "друзів" ізраїльтян, які успішно перевели загрозу обстрілу своєї "родіни" на Україну. І Путін і Нетаньяху знову всіх переграли.
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10.09.2024 20:23 Ответить
Ізраїль до речі співпрацює з орками поставляють для них багато технологій... Гроші російських олігархів там добре засіли в кишені урядовців
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10.09.2024 20:56 Ответить
Та вони років 20 живуть під санкціями, шахеди клипають, ракети, ядерку.. і все під санкціями
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10.09.2024 20:27 Ответить
треба ще більше санкцій, потужних і різних
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10.09.2024 20:27 Ответить
ІДІОТИ , найкращі санкції це роз..башити бази з ракетами
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10.09.2024 20:31 Ответить
патужна
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10.09.2024 20:47 Ответить
Коротше, заборонять якимось 3,5 іранцям мати рахунки в західних банках. І з пафосом це оголосять як потужні санкції.
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10.09.2024 20:47 Ответить
Приклад неспроможності, Білого дома.
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10.09.2024 20:50 Ответить
Казали дасьте ракети, санкції будуть дуже болючими, а вийде як завжди - очередний пук в калюжу.
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10.09.2024 20:57 Ответить
Анонс санкцій дуже серйозний Вони включатимуть додаткові заходи щодо Iran Air. , мабуть заборонять бургери продавати під час перельотів

А в цих словах вся історія попередніх санкцій "Об'єднане Королівство, Франція та Німеччина оголосять про свій намір призупинити деякі вигідні комерційні зв'язки з Іраном та компаніями, пов'язаними з державою. "

Цікаво не вони беспілотники допомагали доробляти і ядерну програму в цих деяких вигідних комерційних зв'язках
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10.09.2024 20:59 Ответить
BBC

На спільній пресконференції в Лондоні 10 вересня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та держсекретар США Ентоні Блінкен оголосили, що вже цього тижня вони відвідають Україну.

Держдепартамент США конкретизував дату візиту - 11 вересня.

Кореспондентка американського видання Axios у конгресі США Джулігрейс Бруфке заявила, що Блінкен і Леммі їдуть до Києва, щоб озвучити дозвіл на удари по території Росії далекобійними ракетами ATACMS.

У себе в соцмережах вона написала, що таку інформацію повідомив їй голова Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол.

Раніше Блінкен заявив, що 13 вересня президент США Джо Байден обговорить із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером дозвіл Україні завдавати ударів по Росії далекобійною зброєю.
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10.09.2024 21:03 Ответить
"Щось Кірбі зб Перевагою таких ракет є їхня висока швидкість, тому, за словами Кірбі, останній пакет допомоги Україні включав додаткові можливості протиповітряної оборони."

https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3896787/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ Останній пакет має
RIM-7 missiles and support for air defense;
Stinger missiles;
невже це підходить проти балістики?

В той же час
Залишок PDA 2022-2023 (не згорає) $5 819
Залишок PDA 2024 (згорає 1 жовтня 2024) $5 825
Загальний залишок $11 644
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10.09.2024 21:23 Ответить
Иран теж наложив 💩
на їхні санкциії.
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10.09.2024 21:50 Ответить
Дуже жорстоко. Вистачило би і занепокоєності
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10.09.2024 22:02 Ответить
Чому НАТО не перекине Україні балістичні ракети?
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10.09.2024 22:25 Ответить
 
 