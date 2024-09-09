В МИД временного поверенного Ирана Амузегара "в жесткой форме предупредили о поставках ракет для РФ"
9 сентября временного поверенного в делах Исламской Республики Иран в Украине Шахрияра Амузегара вызвали в МИД и "предупредили о поставках ракет для РФ".
Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу дипведомства.
Поверенному была выражена глубокая обеспокоенность украинской стороны в связи с сообщениями о возможных поставках Ираном баллистических ракет Российской Федерации.
"Иранскому дипломату был передан соответствующий комментарий МИД Украины от 7 сентября и в жесткой форме высказано предупреждение о том, что подтверждение факта поставки Ираном баллистического вооружения государству-агрессору будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений", - уточняют в министерстве.
Поставки иранских ракет в Россию
Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.
В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.
В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.
Пожалуйста, подождите...
В один лагерь
А потом, после проверки, выдворили бы их из страны
Негуманно?
Да.
На войне ,как на войне
Заявлениями - войны не выигрываются
А Иран - страна, с которой мы КОСВЕННО - воюем
Сдох совок, разучились вы читать между строк. А ведь редактор намекал про изощреную форму. А вы про обеспокоенность подумали?
Я извиняюсь "сама понять должна"
А тут ******* з ЖопзжЕ й досі седить у ВР!!!
У них тоже нет сегодня Черчилля
И железной ЛЕДИ МАРГАРЕТ...
Тимчасованими кондо мами...
Перси - не дебіли!
Їх жінки - красиві...
Стара ******* сіла на кіл...
Влади...
Завдровши подол...
Це наслідок виродства Аятол...
І ознак немічі...
Народу надітих оков...
Невже Білий дім теж тоді передасть дозвіл бити па расии?
P.s. А поставки зерна в Иран, надеюсь хоть сократили?
Більше двох років Шахеди знищують Україну і жорстко виказуємо глибоке занепокоєння.
Тьфу, інших слов не має!!!
ИТОГ ------ да иранцам пофиг на эти предупреждения , учитывая слюнтяйские конторы НАТО и ЕС