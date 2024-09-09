У МЗС тимчасового повіреного Ірану Амузегара "у жорсткій формі попередили щодо постачання ракет для РФ"
9 вересня тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні Шахріяра Амузегара викликали в МЗС та "попередили щодо постачання ракет для РФ".
Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу дипвідомства.
Повіреному було висловлено глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку із повідомленнями щодо можливого постачання Іраном балістичних ракет Російській Федерації.
"Іранському дипломату було передано відповідний коментар МЗС України від 7 вересня та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", - уточнюють в міністерстві.
Постачання іранських ракет в Росію
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.
У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.
Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.
Будь ласка, зачекайте...
В один лагерь
А потом, после проверки, выдворили бы их из страны
Негуманно?
Да.
На войне ,как на войне
Заявлениями - войны не выигрываются
А Иран - страна, с которой мы КОСВЕННО - воюем
Сдох совок, разучились вы читать между строк. А ведь редактор намекал про изощреную форму. А вы про обеспокоенность подумали?
Я извиняюсь "сама понять должна"
А тут ******* з ЖопзжЕ й досі седить у ВР!!!
У них тоже нет сегодня Черчилля
И железной ЛЕДИ МАРГАРЕТ...
Тимчасованими кондо мами...
Перси - не дебіли!
Їх жінки - красиві...
Стара ******* сіла на кіл...
Влади...
Завдровши подол...
Це наслідок виродства Аятол...
І ознак немічі...
Народу надітих оков...
Невже Білий дім теж тоді передасть дозвіл бити па расии?
P.s. А поставки зерна в Иран, надеюсь хоть сократили?
Більше двох років Шахеди знищують Україну і жорстко виказуємо глибоке занепокоєння.
Тьфу, інших слов не має!!!
ИТОГ ------ да иранцам пофиг на эти предупреждения , учитывая слюнтяйские конторы НАТО и ЕС