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Іран (1974) ракети (3928) росія (63614)

У МЗС тимчасового повіреного Ірану Амузегара "у жорсткій формі попередили щодо постачання ракет для РФ"

Іранські балістичні ракети Fath-360

9 вересня тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні Шахріяра Амузегара викликали в МЗС та "попередили щодо постачання ракет для РФ".

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу дипвідомства.

Повіреному було висловлено глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку із повідомленнями щодо можливого постачання Іраном балістичних ракет Російській Федерації. 

"Іранському дипломату було передано відповідний коментар МЗС України від 7 вересня та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", - уточнюють в міністерстві.

Читайте: ЄС отримав від союзників інформацію, що Іран постачає РФ балістичні ракети, - Стано

Постачання іранських ракет в Росію

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Іран передасть Росії балістичні ракети - Європейський Союз відреагує на це, - Стано

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Топ коментарі
+28
"було висловлено глибоке занепокоєння". Шапіто квартальне.
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09.09.2024 18:36
+22
Британцы в этой ситуации сначала бы собрали всех иранцев
В один лагерь
А потом, после проверки, выдворили бы их из страны
Негуманно?
Да.
На войне ,как на войне
Заявлениями - войны не выигрываются
А Иран - страна, с которой мы КОСВЕННО - воюем
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09.09.2024 18:40
+9
Иран фактически обявил Украине войну. А вы занепокоення иранским *********? Разорвать все отношения с полотенцеголовыми бабуинами нужно было еще тогда когда Иран начал поставки своих дронов параше. Вы только представьте сколько горя и разрушений ети шахеды принесли Украине.
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09.09.2024 19:27
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"було висловлено глибоке занепокоєння". Шапіто квартальне.
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09.09.2024 18:36 Відповісти
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09.09.2024 18:38 Відповісти
Британцы в этой ситуации сначала бы собрали всех иранцев
В один лагерь
А потом, после проверки, выдворили бы их из страны
Негуманно?
Да.
На войне ,как на войне
Заявлениями - войны не выигрываются
А Иран - страна, с которой мы КОСВЕННО - воюем
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09.09.2024 18:40 Відповісти
Ви порівняєте теж..... Британців з 'какаяразніца"..... немає сенсу порівнювати.
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09.09.2024 19:13 Відповісти
Сами же сказали как в МИДе поступили украинцы.
Сдох совок, разучились вы читать между строк. А ведь редактор намекал про изощреную форму. А вы про обеспокоенность подумали?
Я извиняюсь "сама понять должна"
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09.09.2024 19:27 Відповісти
Під час 2ї світової Британський флот потопив Французький флот який відмовився приєднатися до Британії. Зроблено то було з розрахунку що його захопити зможуть гітлерівці й тоді це становитиме загрозу Британії. Там декілька сотень Французів загинуло (союзники були). Погугліть.
А тут ******* з ЖопзжЕ й досі седить у ВР!!!
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09.09.2024 19:17 Відповісти
Просто выдворить? А накормить свиным говном и каждому в жопу по свиному бую засунуть
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09.09.2024 19:31 Відповісти
ну коли раша нашкодила новічком в британії і загинули їх громадяни - був лише великий пук
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10.09.2024 01:04 Відповісти
Британцы мельчают
У них тоже нет сегодня Черчилля
И железной ЛЕДИ МАРГАРЕТ...
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10.09.2024 01:58 Відповісти
ата-та-ана-нf ох уж ці нікчемні зелені дипломати, іспанський сором не такий вже й поганий як той факт що на третій рік війни після всих цих шахедів та нульової рекції на збитий літак - іранське посольство та якись там відношення ще існують
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09.09.2024 18:42 Відповісти
Дип відносини розірвано ще в 22-му після перших поставок шахідів...
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09.09.2024 18:45 Відповісти
Там незрозуміло. Подання МЗС про розрив до президента було, а от подальша його доля невідома, так...
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09.09.2024 19:15 Відповісти
На будющєє- не розказуйте шо кому робить і вам не розкажуть куди йти.
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09.09.2024 19:39 Відповісти
У вересні 2022 року Україна позбавила посла Ірану акредитації та скоротила кількість дипломатичного персоналу посольства в Києві через постачання Іраном Росії безпілотників, які були використані під час вторгнення Росії в Україну - це не розрив дип-відносин а пук в калюжу, просто призначили тимчасового повіреного, а посольство як працювало так і працює - з'їздить самі перконайтесь - м. Київ, вул. Круглоунiверситетська, 12
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09.09.2024 20:47 Відповісти
Кожний Шахед , який залітає у повітряний простір України з будь-якого напрямку повинен автоматично ініціювати відправлення іранського дипломата з території України в одному відомому напрямку з максимальною швидкістю.
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10.09.2024 00:41 Відповісти
Я вважаю Аятол...
Тимчасованими кондо мами...

Перси - не дебіли!
Їх жінки - красиві...

Стара ******* сіла на кіл...
Влади...

Завдровши подол...

Це наслідок виродства Аятол...

І ознак немічі...

Народу надітих оков...
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09.09.2024 18:42 Відповісти
Занепокоєння *****. Та його нахер сраною мітлою гнати з України та розірвати всі дипломатичні відносини. Чи ви **** ждете коли по вашій будівлі дрон вїбашить, тоді зашивелетесь.
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09.09.2024 18:42 Відповісти
Посла розірвати. А дипломатичні відносини хай будуть.
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09.09.2024 19:00 Відповісти
соромлюсь спитати - а "в жорсткій формі" це куди? і це коли особисто самцсебіга, чи це вже тягне на колективне покарання?
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09.09.2024 18:42 Відповісти
Як на мене - то з ноги по хрюкальнику..
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09.09.2024 18:49 Відповісти
Найважче, напевно, йому було не заржати уголос.
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09.09.2024 18:44 Відповісти
"У Білому домі , що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні."

Невже Білий дім теж тоді передасть дозвіл бити па расии?
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09.09.2024 18:45 Відповісти
Мали б просто попередити - поставка ракет означає оголошення стану війни...
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09.09.2024 18:47 Відповісти
Дипломаты сказали то, что должны были. Иранский ответ "ууу, страшно". Ну и на этом все.
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09.09.2024 18:51 Відповісти
Жорстка форма напевно була з товстого брезенту
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09.09.2024 18:59 Відповісти
Правильно писати: потужно попередили, жорстко то не то
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09.09.2024 18:59 Відповісти
Інакше, "Нептуни" полетять на Тегеран?
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09.09.2024 19:02 Відповісти
До Тегерана якраз близько 1800 км.
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09.09.2024 19:03 Відповісти
Невже салом нагодували? Чи може пику натовкли?
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09.09.2024 19:05 Відповісти
Я аж вижу как а Иране все съёжились и замерли..
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09.09.2024 19:07 Відповісти
Там вже вилізло чергове бородате лайно та сказало: нам насрати на усіх, більше санкцій бути не може.
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09.09.2024 19:19 Відповісти
"новояз" криворизької школи зедипломатії - в жорсктій формі віразили глибоке занепокоєння...
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09.09.2024 19:22 Відповісти
Так Иран, то есть законное иранское правительство и не поставляет никакого оружия... Они это не раз заявляли. Всеми поставками оружия занимается КСИР, которая как бы официально не является признанной структурой. Так что официально, не подкопаешь)

P.s. А поставки зерна в Иран, надеюсь хоть сократили?
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09.09.2024 19:27 Відповісти
Иран фактически обявил Украине войну. А вы занепокоення иранским *********? Разорвать все отношения с полотенцеголовыми бабуинами нужно было еще тогда когда Иран начал поставки своих дронов параше. Вы только представьте сколько горя и разрушений ети шахеды принесли Украине.
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09.09.2024 19:27 Відповісти
А те що кацапи більше двох років ******** Україну іранськими шахедами МЗС не хвилює?
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09.09.2024 19:27 Відповісти
Иран показал своё рыло. И они знают что рашисты в основном бомбят мирняк. Значит и к Ирану НЕ будет больше никакого сочувствия
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09.09.2024 19:52 Відповісти
А дуже жорстко коли диломатичні відносини буде розірвано?
Більше двох років Шахеди знищують Україну і жорстко виказуємо глибоке занепокоєння.
Тьфу, інших слов не має!!!
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09.09.2024 19:52 Відповісти
"Глибоке запокоєння"??? Це наші у союзничків перейняли таку форму нічого не роблення?
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09.09.2024 22:14 Відповісти
А гдє ваше даказатєльство що посла Ірану попередили саме у жорсткій формі?
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09.09.2024 22:17 Відповісти
Фактически в Иране государство отдельно, КСИР (Корпус стражей исламской революции) - отдельно. КСИР подчиняется непосредственно Рахбару и не подотчетен государственным органам. Они, соответственно, не несут ответственности за деятельность КСИР, так как у них просто нет механизма контроля. "Поэтому Иран как государство вполне может не иметь никакого отношения к любым поставкам любой техники и вооружений кому угодно: будь то Ансар Алла или российские партнеры. И подобное заявление является чистейшей правдой. А вот КСИР - это отдельная епархия, причем санкций КСИР не боится, так как уже признана террористической организацией в 2019 году (кстати, при Трампе), а потому свободна от любых ограничений"

ИТОГ ------ да иранцам пофиг на эти предупреждения , учитывая слюнтяйские конторы НАТО и ЕС
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09.09.2024 22:28 Відповісти
Хіба дипломатів Ірану призначають без погодження з КСІР? Всі чиновники під КСІР, як під чекістами у совку.
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10.09.2024 00:47 Відповісти
беззубе серливе мзс...гидота
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10.09.2024 01:06 Відповісти
Іздіваюцця... Над Україною...
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10.09.2024 15:56 Відповісти
 
 